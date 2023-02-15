https://ria.ru/20230215/markirovka-1852096727.html

Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной информацией

Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной информацией - РИА Новости, 15.02.2023

Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной информацией

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность маркировки единым знаком Telegram-каналов с "враждебной к России информацией". РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:48

2023-02-15T10:48

2023-02-15T12:11

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

совет федерации рф

валентина матвиенко

технологии

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность маркировки единым знаком Telegram-каналов с "враждебной к России информацией".На сегодняшнем пленарном заседании верхней палаты Федерального собрания первый замглавы международного комитета Владимир Джабаров заявил, что многие россияне, в особенности молодежь, сейчас не смотрят телевизор, а информацию берут из интернета, в частности из Telegram-каналов. При этом, как утверждает сенатор, под их патриотическими названиями "может скрываться отнюдь не дружественная по отношению к России информация". Так, напомнил он, после начала военной операции на Украине появилось более ста каналов, "которые маскируются под российские". Выступающий предложил обратиться к Роскомнадзору, чтобы Совфед мог раз в квартал получать "информацию о выявленной деятельности таких враждебных каналов". Спикер палаты инициативу поддержала, но отметила, что не знает, "возможно ли это технически".Матвиенко также добавила, что "Telegram-каналы с Украины ставят свой флажок, а многие камуфлируют"."Может быть, Роскомнадзору, который выявляет вражеские эти каналы, тоже какие-то единые значки (маркировать. — Прим. ред.) — как иноагенты или нежелательная структура, страна и так далее. Чтобы люди, читая, понимали, кто за этим стоит и какая цель этих интернет-порталов, каналов", — сказала сенатор.Она пообещала, что Совфед предложит РКН опубликовать перечень каналов, "за которыми прячутся наши недруги".

https://ria.ru/20230126/dipfeyk-1847571862.html

https://ria.ru/20221223/literatura-1840926056.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, валентина матвиенко, технологии