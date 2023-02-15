10:48 15.02.2023 (обновлено: 12:11 15.02.2023)
Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной информацией
Спикер Совфеда Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной информацией
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность маркировки единым знаком Telegram-каналов с "враждебной к России информацией".
На сегодняшнем пленарном заседании верхней палаты Федерального собрания первый замглавы международного комитета Владимир Джабаров заявил, что многие россияне, в особенности молодежь, сейчас не смотрят телевизор, а информацию берут из интернета, в частности из Telegram-каналов. При этом, как утверждает сенатор, под их патриотическими названиями "может скрываться отнюдь не дружественная по отношению к России информация". Так, напомнил он, после начала военной операции на Украине появилось более ста каналов, "которые маскируются под российские".
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Выступающий предложил обратиться к Роскомнадзору, чтобы Совфед мог раз в квартал получать "информацию о выявленной деятельности таких враждебных каналов". Спикер палаты инициативу поддержала, но отметила, что не знает, "возможно ли это технически".
Матвиенко также добавила, что "Telegram-каналы с Украины ставят свой флажок, а многие камуфлируют".
"Может быть, Роскомнадзору, который выявляет вражеские эти каналы, тоже какие-то единые значки (маркировать. — Прим. ред.) — как иноагенты или нежелательная структура, страна и так далее. Чтобы люди, читая, понимали, кто за этим стоит и какая цель этих интернет-порталов, каналов", — сказала сенатор.
Она пообещала, что Совфед предложит РКН опубликовать перечень каналов, "за которыми прячутся наши недруги".
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