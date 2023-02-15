Рейтинг@Mail.ru
Папа Римский может дать имя приморскому леопарду - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230215/leopard-1852063048.html
Папа Римский может дать имя приморскому леопарду
Папа Римский может дать имя приморскому леопарду - РИА Новости, 15.02.2023
Папа Римский может дать имя приморскому леопарду
Работа над тем, чтобы папа Римский Франциск дал имя дальневосточному леопарду в России, находится в процессе, но официального подтверждения от парка "Земля... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T06:23
2023-02-15T06:23
религия
россия
приморский край
китай
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92738/93/927389397_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_823aa269c4c95d60ab88ef1c2bcd039a.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работа над тем, чтобы папа Римский Франциск дал имя дальневосточному леопарду в России, находится в процессе, но официального подтверждения от парка "Земля леопарда" пока нет, сообщила РИА Новости генеральный директор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Гангало. "Этот вопрос - на стадии проработки. Мы месяцами трудимся над этой историей: это выдача сертификата, человек пишет, потом называется хранителем, он должен выразить свое согласие. Работа ведется, к нам действительно обратился Леонид Севастьянов (глава Всемирного союза староверов, поддерживающий связь с папой - ред.), мы действительно предложили это сделать, и мы находимся в процессе подготовки сертификата, удостоверяющего это имя", - сказала Гангало РИА Новости. Назвать леопарда предлагают многим людям, в частности волонтерам, долго работающим с животными. "Это не денежная история, а почетная, связанная с защитой животных", - пояснила она. Официального подтверждения от парка "Земля леопарда", пояснила Гангало, фонд еще не получил. Как рассказал РИА Новости Севастьянов, папа Римский Франциск выразил желание назвать редкого дальневосточного леопарда Leo 252М на полуострове Гамова в России в честь Мартина Фьерро - героя поэмы аргентинского поэта Хосе Эрнандеса, земляка папы Франциска. Дальневосточный леопард – самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции – в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард. Ранее Минприроды РФ утвердило программу расселения редчайшего дальневосточного леопарда, в рамках которой эти звери будут транслоцированы в первую очередь в Уссурийском заповеднике в Приморье и его окрестностях.
https://ria.ru/20230215/khischnik-1852060226.html
https://ria.ru/20230125/leopard-1847327455.html
россия
приморский край
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92738/93/927389397_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_a14a708f53168f2a2b256a00141fca59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, приморский край, китай, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество
Религия, Россия, Приморский край, Китай, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Общество
06:23 15.02.2023
 
Папа Римский может дать имя приморскому леопарду

Елена Гангало: работа над тем, чтобы папа Римский дал имя леопарду в Приморье, идет

© Фото : Василий Солкин / WWF РоссииДальневосточный леопард, обитающий в национальном парке Приморья «Земля леопарда»
Дальневосточный леопард, обитающий в национальном парке Приморья «Земля леопарда» - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : Василий Солкин / WWF России
Дальневосточный леопард, обитающий в национальном парке Приморья «Земля леопарда». Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работа над тем, чтобы папа Римский Франциск дал имя дальневосточному леопарду в России, находится в процессе, но официального подтверждения от парка "Земля леопарда" пока нет, сообщила РИА Новости генеральный директор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Гангало.
"Этот вопрос - на стадии проработки. Мы месяцами трудимся над этой историей: это выдача сертификата, человек пишет, потом называется хранителем, он должен выразить свое согласие. Работа ведется, к нам действительно обратился Леонид Севастьянов (глава Всемирного союза староверов, поддерживающий связь с папой - ред.), мы действительно предложили это сделать, и мы находимся в процессе подготовки сертификата, удостоверяющего это имя", - сказала Гангало РИА Новости.
Национальный парк «Земля леопарда» - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
04:55Хорошие новости
В парке "Земля леопарда" заметили новых краснокнижных хищников
Назвать леопарда предлагают многим людям, в частности волонтерам, долго работающим с животными. "Это не денежная история, а почетная, связанная с защитой животных", - пояснила она. Официального подтверждения от парка "Земля леопарда", пояснила Гангало, фонд еще не получил.
Как рассказал РИА Новости Севастьянов, папа Римский Франциск выразил желание назвать редкого дальневосточного леопарда Leo 252М на полуострове Гамова в России в честь Мартина Фьерро - героя поэмы аргентинского поэта Хосе Эрнандеса, земляка папы Франциска.
"Признаюсь, тот факт, что я стал защитником леопардов, заставляет меня немного с радостью улыбаться. Жизнь преподносит нам множество сюрпризов", - процитировал РИА Новости Севастьянов поступившее ему письмо папы Римского.
Дальневосточный леопард – самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции – в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
Ранее Минприроды РФ утвердило программу расселения редчайшего дальневосточного леопарда, в рамках которой эти звери будут транслоцированы в первую очередь в Уссурийском заповеднике в Приморье и его окрестностях.
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 14:21
В России утвердили программу восстановления дальневосточного леопарда
 
РелигияРоссияПриморский крайКитайФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Папа РимскийМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала