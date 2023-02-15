https://ria.ru/20230215/leopard-1852063048.html

Папа Римский может дать имя приморскому леопарду

Папа Римский может дать имя приморскому леопарду - РИА Новости, 15.02.2023

Папа Римский может дать имя приморскому леопарду

Работа над тем, чтобы папа Римский Франциск дал имя дальневосточному леопарду в России, находится в процессе, но официального подтверждения от парка "Земля... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T06:23

2023-02-15T06:23

2023-02-15T06:23

религия

россия

приморский край

китай

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Работа над тем, чтобы папа Римский Франциск дал имя дальневосточному леопарду в России, находится в процессе, но официального подтверждения от парка "Земля леопарда" пока нет, сообщила РИА Новости генеральный директор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Гангало. "Этот вопрос - на стадии проработки. Мы месяцами трудимся над этой историей: это выдача сертификата, человек пишет, потом называется хранителем, он должен выразить свое согласие. Работа ведется, к нам действительно обратился Леонид Севастьянов (глава Всемирного союза староверов, поддерживающий связь с папой - ред.), мы действительно предложили это сделать, и мы находимся в процессе подготовки сертификата, удостоверяющего это имя", - сказала Гангало РИА Новости. Назвать леопарда предлагают многим людям, в частности волонтерам, долго работающим с животными. "Это не денежная история, а почетная, связанная с защитой животных", - пояснила она. Официального подтверждения от парка "Земля леопарда", пояснила Гангало, фонд еще не получил. Как рассказал РИА Новости Севастьянов, папа Римский Франциск выразил желание назвать редкого дальневосточного леопарда Leo 252М на полуострове Гамова в России в честь Мартина Фьерро - героя поэмы аргентинского поэта Хосе Эрнандеса, земляка папы Франциска. Дальневосточный леопард – самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции – в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард. Ранее Минприроды РФ утвердило программу расселения редчайшего дальневосточного леопарда, в рамках которой эти звери будут транслоцированы в первую очередь в Уссурийском заповеднике в Приморье и его окрестностях.

https://ria.ru/20230215/khischnik-1852060226.html

https://ria.ru/20230125/leopard-1847327455.html

россия

приморский край

китай

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россия, приморский край, китай, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество