https://ria.ru/20230215/konvertoplan-1852065878.html

В России стартовали испытания первого беспилотного конвертоплана

В России стартовали испытания первого беспилотного конвертоплана - РИА Новости, 15.02.2023

В России стартовали испытания первого беспилотного конвертоплана

На площадке Технопарка ЦАГИ начались стендовые испытания первого беспилотного конвертоплана с умным крылом, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T07:21

2023-02-15T07:21

2023-02-15T11:19

безопасность

новое оружие россии

технологии

россия

цаги имени н. е. жуковского

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152771/21/1527712174_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_cb4683cf9afd2734841c97120eeda9f4.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На площадке Технопарка ЦАГИ начались стендовые испытания первого беспилотного конвертоплана с умным крылом, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ. "Стартовали стендовые испытания проекта "Vезделет", опытной машины, способной перевозить до 50 килограммов грузов. <…> В ходе программы испытаний мы отработаем систему автоматического управления и возможность взлета и посадки в автономном режиме", — сказал гендиректор компании-производителя "М-Индастриз" Михаил Липатов. Он добавил, что опытный образец предполагается создать к лету, а на осень намечены летные испытания. В пресс-службе отметили, что беспилотный конвертоплан с вертикальным взлетом и посадкой обладает повышенным уровнем безопасности за счет изменяемой геометрии крыла и оснащен автопилотом. Он сможет развивать скорость свыше 100 километров в час и перевозить до 50 килограммов грузов. Время в воздухе при полной загрузке — не менее полутора часов, максимальная высота полета — четыре тысячи метров. По замыслу конструкторов, конвертоплан оснастят двумя крыльями и восемью электрическими движителями, средний срок эксплуатации которых выше, чем бензиновых моторов. Конвертопланы — это особый класс авиационной техники, представляющей собой гибрид беспилотного самолета и вертолета. Он может взлетать и садиться вертикально, как вертолет, а самолетный режим дает возможность перевозить грузы на большей скорости и на большее расстояние, чем традиционная вертолетная техника.

https://ria.ru/20230208/bespilotnik-1850444168.html

https://ria.ru/20230215/ruzhya-1852058144.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, россия, цаги имени н. е. жуковского