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В России стартовали испытания первого беспилотного конвертоплана - РИА Новости, 15.02.2023
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Новое оружие России
https://ria.ru/20230215/konvertoplan-1852065878.html
В России стартовали испытания первого беспилотного конвертоплана
В России стартовали испытания первого беспилотного конвертоплана - РИА Новости, 15.02.2023
В России стартовали испытания первого беспилотного конвертоплана
На площадке Технопарка ЦАГИ начались стендовые испытания первого беспилотного конвертоплана с умным крылом, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T07:21
2023-02-15T11:19
безопасность
новое оружие россии
технологии
россия
цаги имени н. е. жуковского
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На площадке Технопарка ЦАГИ начались стендовые испытания первого беспилотного конвертоплана с умным крылом, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ. "Стартовали стендовые испытания проекта "Vезделет", опытной машины, способной перевозить до 50 килограммов грузов. &lt;…&gt; В ходе программы испытаний мы отработаем систему автоматического управления и возможность взлета и посадки в автономном режиме", — сказал гендиректор компании-производителя "М-Индастриз" Михаил Липатов. Он добавил, что опытный образец предполагается создать к лету, а на осень намечены летные испытания. В пресс-службе отметили, что беспилотный конвертоплан с вертикальным взлетом и посадкой обладает повышенным уровнем безопасности за счет изменяемой геометрии крыла и оснащен автопилотом. Он сможет развивать скорость свыше 100 километров в час и перевозить до 50 килограммов грузов. Время в воздухе при полной загрузке — не менее полутора часов, максимальная высота полета — четыре тысячи метров. По замыслу конструкторов, конвертоплан оснастят двумя крыльями и восемью электрическими движителями, средний срок эксплуатации которых выше, чем бензиновых моторов. Конвертопланы — это особый класс авиационной техники, представляющей собой гибрид беспилотного самолета и вертолета. Он может взлетать и садиться вертикально, как вертолет, а самолетный режим дает возможность перевозить грузы на большей скорости и на большее расстояние, чем традиционная вертолетная техника.
https://ria.ru/20230208/bespilotnik-1850444168.html
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безопасность, технологии, россия, цаги имени н. е. жуковского
Безопасность, Новое оружие России, Технологии, Россия, ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского
07:21 15.02.2023 (обновлено: 11:19 15.02.2023)
 
В России стартовали испытания первого беспилотного конвертоплана

В России стартовали испытания первого беспилотного конвертоплана с умным крылом

© Depositphotos.com / actionsportsКонвертоплан
Конвертоплан - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Depositphotos.com / actionsports
Конвертоплан. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На площадке Технопарка ЦАГИ начались стендовые испытания первого беспилотного конвертоплана с умным крылом, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ.
"Стартовали стендовые испытания проекта "Vезделет", опытной машины, способной перевозить до 50 килограммов грузов. <…> В ходе программы испытаний мы отработаем систему автоматического управления и возможность взлета и посадки в автономном режиме", — сказал гендиректор компании-производителя "М-Индастриз" Михаил Липатов.
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Он добавил, что опытный образец предполагается создать к лету, а на осень намечены летные испытания.
В пресс-службе отметили, что беспилотный конвертоплан с вертикальным взлетом и посадкой обладает повышенным уровнем безопасности за счет изменяемой геометрии крыла и оснащен автопилотом. Он сможет развивать скорость свыше 100 километров в час и перевозить до 50 килограммов грузов. Время в воздухе при полной загрузке — не менее полутора часов, максимальная высота полета — четыре тысячи метров. По замыслу конструкторов, конвертоплан оснастят двумя крыльями и восемью электрическими движителями, средний срок эксплуатации которых выше, чем бензиновых моторов.
Конвертопланы — это особый класс авиационной техники, представляющей собой гибрид беспилотного самолета и вертолета. Он может взлетать и садиться вертикально, как вертолет, а самолетный режим дает возможность перевозить грузы на большей скорости и на большее расстояние, чем традиционная вертолетная техника.
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Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииРоссияЦАГИ имени Н. Е. Жуковского
 
 
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