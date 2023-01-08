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В России разрабатывают беспилотный конвертоплан с умным крылом - РИА Новости, 08.01.2023
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В России разрабатывают беспилотный конвертоплан с умным крылом
В России разрабатывают беспилотный конвертоплан с умным крылом - РИА Новости, 08.01.2023
В России разрабатывают беспилотный конвертоплан с умным крылом
Компания "М-Индастриз создаст беспилотный грузовой конвертоплан с умным крылом и автопилотом, рассказал РИА Новости генеральный директор разработчика Михаил... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T09:02
2023-01-08T12:09
специальная военная операция на украине
технологии
россия
национальная технологическая инициатива (нти)
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Компания "М-Индастриз создаст беспилотный грузовой конвертоплан с умным крылом и автопилотом, рассказал РИА Новости генеральный директор разработчика Михаил Липатов. "Российские инженеры создадут уникальный беспилотный конвертоплан с вертикальным взлетом и посадкой, скоростью полета свыше 100 километров в час и повышенным уровнем безопасности за счет изменяемой геометрии крыла при взлете и посадке, а также наличия автопилота", — сказал он. По его словам, аппарат под названием "Vезделет" сможет перевозить до 50 килограммов грузов и проводить в воздухе не менее полутора часов при полной загрузке. Максимальная высота полета составит четыре тысячи метров. По замыслу конструкторов, конвертоплан оснастят восемью электрическими движителями, средний срок эксплуатации которых значительно выше, чем бензиновых моторов, и двумя крыльями. "На взлете и посадке (а также при висении) движители расположены вертикально, и БВС поддерживается в воздухе за счет силы тяги пропеллеров. При переходе в самолетный режим они поворачиваются горизонтально, и БВС поддерживается в воздухе за счет подъемной силы, возникающей на крыле и стенках импеллеров. Управление осуществляется с помощью отклонения механизации крыла: на взлетном (посадочном) режимах крыло сложено и раскрывается на безопасной высоте", — рассказал Липатов. Опытный образец аппарата предполагается создать к лету, а на осень намечены летные испытания. По словам Липатова, в рамках стратегического проекта "Беспилотная аэродоставка грузов" планируется создание собственной коммерческой группировки БВС. Конвертопланы, совмещающие характеристики вертолета и самолета, будут доставлять грузы в местности с плохо развитой дорожной инфраструктурой или на морские объекты. Производство этих аппаратов дешевле, чем вертолетов, они экономичнее по топливу и им не требуется пилот, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230107/uaz-1843410995.html
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технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти)
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Национальная технологическая инициатива (НТИ)
09:02 08.01.2023 (обновлено: 12:09 08.01.2023)
 
В России разрабатывают беспилотный конвертоплан с умным крылом

В России разрабатывают конвертоплан с умным крылом и автопилотом

© Фото : Пресс-служба ЦАГИМодель конвертоплана вертикального взлета и посадки
Модель конвертоплана вертикального взлета и посадки - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Фото : Пресс-служба ЦАГИ
Модель конвертоплана вертикального взлета и посадки. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Компания "М-Индастриз создаст беспилотный грузовой конвертоплан с умным крылом и автопилотом, рассказал РИА Новости генеральный директор разработчика Михаил Липатов.
"Российские инженеры создадут уникальный беспилотный конвертоплан с вертикальным взлетом и посадкой, скоростью полета свыше 100 километров в час и повышенным уровнем безопасности за счет изменяемой геометрии крыла при взлете и посадке, а также наличия автопилота", — сказал он.
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По его словам, аппарат под названием "Vезделет" сможет перевозить до 50 килограммов грузов и проводить в воздухе не менее полутора часов при полной загрузке. Максимальная высота полета составит четыре тысячи метров. По замыслу конструкторов, конвертоплан оснастят восемью электрическими движителями, средний срок эксплуатации которых значительно выше, чем бензиновых моторов, и двумя крыльями.
"На взлете и посадке (а также при висении) движители расположены вертикально, и БВС поддерживается в воздухе за счет силы тяги пропеллеров. При переходе в самолетный режим они поворачиваются горизонтально, и БВС поддерживается в воздухе за счет подъемной силы, возникающей на крыле и стенках импеллеров. Управление осуществляется с помощью отклонения механизации крыла: на взлетном (посадочном) режимах крыло сложено и раскрывается на безопасной высоте", — рассказал Липатов.
Опытный образец аппарата предполагается создать к лету, а на осень намечены летные испытания.
По словам Липатова, в рамках стратегического проекта "Беспилотная аэродоставка грузов" планируется создание собственной коммерческой группировки БВС. Конвертопланы, совмещающие характеристики вертолета и самолета, будут доставлять грузы в местности с плохо развитой дорожной инфраструктурой или на морские объекты. Производство этих аппаратов дешевле, чем вертолетов, они экономичнее по топливу и им не требуется пилот, заключил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияНациональная технологическая инициатива (НТИ)
 
 
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