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Эксперты прокомментировали идею о публикации пересказов иностранных книг - РИА Новости, 15.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230215/knigi-1852131830.html
Эксперты прокомментировали идею о публикации пересказов иностранных книг
Эксперты прокомментировали идею о публикации пересказов иностранных книг - РИА Новости, 15.02.2023
Эксперты прокомментировали идею о публикации пересказов иностранных книг
Издательства, которые собираются публиковать саммари — пересказы зарубежных книг, должны осознавать юридические риски и обосновывать необходимость таких... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:34
2023-02-15T14:48
культура
россия
литрес
литература
виктор гуминский
российская академия наук
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Издательства, которые собираются публиковать саммари — пересказы зарубежных книг, должны осознавать юридические риски и обосновывать необходимость таких изданий, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Существуют авторские права на то или иное издание. Я сам в данный момент столкнулся с примерно такой же проблемой: мы составляли сборник памяти одного из моих коллег, и вступил в конфликт наследник, наследники не хотели печатать неопубликованные труды этого коллеги. Поэтому мне пришлось в своей статье отчасти пересказывать его работы, чтобы не доводить дело до суда", — сказал главный научный сотрудник Института мировой литературы РАН Виктор Гуминский. По его словам, саммари не всегда представляет собой юридически безопасный вариант. "Все зависит от правообладателя в первую очередь. Юридически это всегда очень непросто", — добавил эксперт. Гуминский отметил, что саммари пользуются популярностью среди тех, у кого нет времени читать полный текст. "Я не берусь судить с моральной точки зрения, такое просто существует", — заключил он. Руководитель Центра наследования русской культуры Института наследия Капитолина Кокшенева подчеркнула, что издательства должны обосновать необходимость подобных изданий. Кроме того, по ее мнению, формат саммари может сказаться на качестве текста. "Понимаете, если нам предлагают Шекспира в каком-то таком виде, то, наверное, это сильно влияет", — сказала она.О том, что некоторые российские издатели планируют выпускать саммари — пересказы без прямого цитирования — писала газета "Коммерсантъ". По ее информации, при помощи такого формата предполагается обойти запрет на выпуск в России международных бестселлеров. Например, книжный сервис "ЛитРес" заявил, что совместно со Smart Reading выпустит саммари мемуаров принца Гарри.
https://ria.ru/20220928/izdatelstva-1819877350.html
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россия, литрес, литература, виктор гуминский, российская академия наук
Культура, Россия, ЛитРес, Литература, Виктор Гуминский, Российская академия наук
12:34 15.02.2023 (обновлено: 14:48 15.02.2023)
 
Эксперты прокомментировали идею о публикации пересказов иностранных книг

Эксперт Гуминский назвал издание пересказов книг зарубежных авторов юридически непростым

© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в медиабанкБиблиотека
Библиотека - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Издательства, которые собираются публиковать саммари — пересказы зарубежных книг, должны осознавать юридические риски и обосновывать необходимость таких изданий, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Существуют авторские права на то или иное издание. Я сам в данный момент столкнулся с примерно такой же проблемой: мы составляли сборник памяти одного из моих коллег, и вступил в конфликт наследник, наследники не хотели печатать неопубликованные труды этого коллеги. Поэтому мне пришлось в своей статье отчасти пересказывать его работы, чтобы не доводить дело до суда", — сказал главный научный сотрудник Института мировой литературы РАН Виктор Гуминский.
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По его словам, саммари не всегда представляет собой юридически безопасный вариант.
"Все зависит от правообладателя в первую очередь. Юридически это всегда очень непросто", — добавил эксперт.
Гуминский отметил, что саммари пользуются популярностью среди тех, у кого нет времени читать полный текст.
"Я не берусь судить с моральной точки зрения, такое просто существует", — заключил он.
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Руководитель Центра наследования русской культуры Института наследия Капитолина Кокшенева подчеркнула, что издательства должны обосновать необходимость подобных изданий. Кроме того, по ее мнению, формат саммари может сказаться на качестве текста.
"Понимаете, если нам предлагают Шекспира в каком-то таком виде, то, наверное, это сильно влияет", — сказала она.
О том, что некоторые российские издатели планируют выпускать саммари — пересказы без прямого цитирования — писала газета "Коммерсантъ". По ее информации, при помощи такого формата предполагается обойти запрет на выпуск в России международных бестселлеров. Например, книжный сервис "ЛитРес" заявил, что совместно со Smart Reading выпустит саммари мемуаров принца Гарри.
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