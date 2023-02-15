https://ria.ru/20230215/kitay-1852156284.html

Лавров анонсировал серию контактов с Китаем, в том числе на высоком уровне

Лавров анонсировал серию контактов с Китаем, в том числе на высоком уровне - РИА Новости, 15.02.2023

Лавров анонсировал серию контактов с Китаем, в том числе на высоком уровне

У Москвы и Пекина будет в скором времени серия контактов, в том числе на высоком уровне, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:51

2023-02-15T13:51

2023-02-15T13:57

политика

китай

россия

сергей лавров

госдума рф

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. У Москвы и Пекина будет в скором времени серия контактов, в том числе на высоком уровне, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."С КНР у нас будет в самое ближайшее время серия контактов на высоком политическом уровне. Для начала мы продолжим обсуждение тем, с учетом тех документов, которые за последнее время были подписаны, включая документ о новых отношениях в новую эпоху, подписанный год назад, когда президент (РФ Владимир) Путин был в Пекине с визитом на переговорах с (председателем КНР) Си Цзиньпином", - сказал министр, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме.

https://ria.ru/20230119/miroporyadok-1845910649.html

китай

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, китай, россия, сергей лавров, госдума рф