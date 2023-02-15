https://ria.ru/20230215/kitay-1852156284.html
Лавров анонсировал серию контактов с Китаем, в том числе на высоком уровне
Лавров анонсировал серию контактов с Китаем, в том числе на высоком уровне - РИА Новости, 15.02.2023
Лавров анонсировал серию контактов с Китаем, в том числе на высоком уровне
У Москвы и Пекина будет в скором времени серия контактов, в том числе на высоком уровне, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:51
2023-02-15T13:51
2023-02-15T13:57
политика
китай
россия
сергей лавров
госдума рф
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. У Москвы и Пекина будет в скором времени серия контактов, в том числе на высоком уровне, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."С КНР у нас будет в самое ближайшее время серия контактов на высоком политическом уровне. Для начала мы продолжим обсуждение тем, с учетом тех документов, которые за последнее время были подписаны, включая документ о новых отношениях в новую эпоху, подписанный год назад, когда президент (РФ Владимир) Путин был в Пекине с визитом на переговорах с (председателем КНР) Си Цзиньпином", - сказал министр, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, китай, россия, сергей лавров, госдума рф
Политика, Китай, Россия, Сергей Лавров, Госдума РФ
13:51 15.02.2023 (обновлено: 13:57 15.02.2023)
Лавров анонсировал серию контактов с Китаем, в том числе на высоком уровне
Глава МИД Лавров: Россию и Китай ожидает серия контактов, в том числе на высоком уровне