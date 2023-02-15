Рейтинг@Mail.ru
Власти Киева сообщили о воздушной цели над городом - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/kiev-1852224096.html
Власти Киева сообщили о воздушной цели над городом
Власти Киева сообщили о воздушной цели над городом - РИА Новости, 15.02.2023
Власти Киева сообщили о воздушной цели над городом
В небе над Киевом засекли воздушную цель, сообщается в Telegram-канале военной администрации украинской столицы. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:14
2023-02-15T17:38
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В небе над Киевом засекли воздушную цель, сообщается в Telegram-канале военной администрации украинской столицы. "В связи с этим может работать ПВО и авиация", — предупреждают власти.Какая именно это цель, не уточняется, но жителей города призывают сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.Накануне над Киевом заметили неизвестный летающий объект в форме шара, а несколько дней назад аналогичные объекты появлялись в Днепропетровской области. Как утверждает представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат, это воздушные шары с угловыми отражателями, которые якобы запустила Россия в качестве ложных целей для истощения и отвлечения украинской ПВО.
https://ria.ru/20230214/nlo-1852049176.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878942_0:0:2355:1767_1920x0_80_0_0_ee44433672eca6b6ac01e8f8f28c27be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:14 15.02.2023 (обновлено: 17:38 15.02.2023)
 
Власти Киева сообщили о воздушной цели над городом

Киевская городская военная администрация сообщила об обнаружении воздушной цели

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В небе над Киевом засекли воздушную цель, сообщается в Telegram-канале военной администрации украинской столицы.
"В связи с этим может работать ПВО и авиация", — предупреждают власти.
Какая именно это цель, не уточняется, но жителей города призывают сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.
Накануне над Киевом заметили неизвестный летающий объект в форме шара, а несколько дней назад аналогичные объекты появлялись в Днепропетровской области. Как утверждает представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат, это воздушные шары с угловыми отражателями, которые якобы запустила Россия в качестве ложных целей для истощения и отвлечения украинской ПВО.
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 23:40
Над Киевом заметили неизвестный летающий объект
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала