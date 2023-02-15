https://ria.ru/20230215/kiev-1852224096.html

Власти Киева сообщили о воздушной цели над городом

Власти Киева сообщили о воздушной цели над городом - РИА Новости, 15.02.2023

Власти Киева сообщили о воздушной цели над городом

В небе над Киевом засекли воздушную цель, сообщается в Telegram-канале военной администрации украинской столицы. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:14

2023-02-15T17:14

2023-02-15T17:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В небе над Киевом засекли воздушную цель, сообщается в Telegram-канале военной администрации украинской столицы. "В связи с этим может работать ПВО и авиация", — предупреждают власти.Какая именно это цель, не уточняется, но жителей города призывают сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.Накануне над Киевом заметили неизвестный летающий объект в форме шара, а несколько дней назад аналогичные объекты появлялись в Днепропетровской области. Как утверждает представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат, это воздушные шары с угловыми отражателями, которые якобы запустила Россия в качестве ложных целей для истощения и отвлечения украинской ПВО.

https://ria.ru/20230214/nlo-1852049176.html

киев

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр