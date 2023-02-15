УПЦ заявила о попытке сторонников ПЦУ захватить храм в Киевской области
Сторонники ПЦУ пытались с оружием захватить храм канонической УПЦ в Киевской области
© Фото : Українська Православна ЦеркваТерритория храма УПЦ в Киевской области
© Фото : Українська Православна Церква
Территория храма УПЦ в Киевской области. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытались с оружием в руках захватить храм в селе Требухов Киевской области, принадлежащий канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили в среду в УПЦ.
"Группа сторонников ПЦУ 7 февраля пришла в Покровский храм УПЦ села Требухов Киевской области "помолиться" с автоматом", - говорится в сообщении УПЦ в Telegram-канале.
Настоятель Покровского храма отец Михаил Павлюк в свою очередь рассказал, что нападавших было более 10 человек.
"Люди, которые называли себя сторонниками ПЦУ, вместе с так называемым "священником" ПЦУ ворвались в наш храм 7 февраля. Перед этим выломав ломами двери нашего храма. Лучше сказать – нелюди. Потому что людьми назвать этих лиц язык не поворачивается... Для них нет ничего святого", — говорит Павлюк на опубликованном на сайте УПЦ видео.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции.
Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор - главный храм Киево-Печерской лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из так называемой ПЦУ. Позже Зеленский заявил о приостановлении гражданства ряда представителей духовенства УПЦ.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.