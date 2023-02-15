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УПЦ заявила о попытке сторонников ПЦУ захватить храм в Киевской области - РИА Новости, 15.02.2023
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https://ria.ru/20230215/khram-1852153702.html
УПЦ заявила о попытке сторонников ПЦУ захватить храм в Киевской области
УПЦ заявила о попытке сторонников ПЦУ захватить храм в Киевской области - РИА Новости, 15.02.2023
УПЦ заявила о попытке сторонников ПЦУ захватить храм в Киевской области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытались с оружием в руках захватить храм в селе Требухов Киевской области, принадлежащий... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:42
2023-02-15T13:42
специальная военная операция на украине
украина
киевская область
россия
петр порошенко
православная церковь украины (пцу)
константинопольский патриархат
московский патриархат
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытались с оружием в руках захватить храм в селе Требухов Киевской области, принадлежащий канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили в среду в УПЦ. "Группа сторонников ПЦУ 7 февраля пришла в Покровский храм УПЦ села Требухов Киевской области "помолиться" с автоматом", - говорится в сообщении УПЦ в Telegram-канале. Настоятель Покровского храма отец Михаил Павлюк в свою очередь рассказал, что нападавших было более 10 человек. "Люди, которые называли себя сторонниками ПЦУ, вместе с так называемым "священником" ПЦУ ворвались в наш храм 7 февраля. Перед этим выломав ломами двери нашего храма. Лучше сказать – нелюди. Потому что людьми назвать этих лиц язык не поворачивается... Для них нет ничего святого", — говорит Павлюк на опубликованном на сайте УПЦ видео. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор - главный храм Киево-Печерской лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из так называемой ПЦУ. Позже Зеленский заявил о приостановлении гражданства ряда представителей духовенства УПЦ. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20230208/voyna-1850465027.html
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украина, киевская область, россия, петр порошенко, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, московский патриархат
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киевская область, Россия, Петр Порошенко, Православная церковь Украины (ПЦУ), Константинопольский патриархат, Московский Патриархат
13:42 15.02.2023
 
УПЦ заявила о попытке сторонников ПЦУ захватить храм в Киевской области

Сторонники ПЦУ пытались с оружием захватить храм канонической УПЦ в Киевской области

© Фото : Українська Православна ЦеркваТерритория храма УПЦ в Киевской области
Территория храма УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : Українська Православна Церква
Территория храма УПЦ в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытались с оружием в руках захватить храм в селе Требухов Киевской области, принадлежащий канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили в среду в УПЦ.
"Группа сторонников ПЦУ 7 февраля пришла в Покровский храм УПЦ села Требухов Киевской области "помолиться" с автоматом", - говорится в сообщении УПЦ в Telegram-канале.
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Настоятель Покровского храма отец Михаил Павлюк в свою очередь рассказал, что нападавших было более 10 человек.
"Люди, которые называли себя сторонниками ПЦУ, вместе с так называемым "священником" ПЦУ ворвались в наш храм 7 февраля. Перед этим выломав ломами двери нашего храма. Лучше сказать – нелюди. Потому что людьми назвать этих лиц язык не поворачивается... Для них нет ничего святого", — говорит Павлюк на опубликованном на сайте УПЦ видео.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции.
Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор - главный храм Киево-Печерской лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из так называемой ПЦУ. Позже Зеленский заявил о приостановлении гражданства ряда представителей духовенства УПЦ.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевская областьРоссияПетр ПорошенкоПравославная церковь Украины (ПЦУ)Константинопольский патриархатМосковский Патриархат
 
 
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