До старта спортивных игр "Дети Азии" в Кузбассе остается десять дней
До старта Международных спортивных игр "Дети Азии" в Кузбассе остается десять дней
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в медиабанкЦеремония зажжения огня II зимних международных спортивных игр "Дети Азии" на территории парка "Ленские столбы" в Хангаласском районе Якутии
Церемония зажжения огня II зимних международных спортивных игр "Дети Азии" на территории парка "Ленские столбы" в Хангаласском районе Якутии. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 15 фев – РИА Новости. До старта II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" в Кузбассе остается 10 дней, сообщает пресс-служба правительства региона.
"До старта II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" в Кузбассе остается 10 дней. В честь знакового мероприятия в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе, где состоятся соревнования, проходят акции и флешмобы", – говорится в сообщении.
"Долгожданные Игры "Дети Азии" все ближе: спортсмены, тренеры, жители Кузбасса — все ждут этого спортивного события в жизни региона и зарубежья. Уверен, что Игры пройдут ярко, захватывающе и волнительно как для их участников, так и для болельщиков! Желаем новых побед и рекордов", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Уточняется, что в Междуреченске жители города вышли на спортивную пробежку. Спортсмены и активисты преодолели дистанцию в полтора километра и посвятили забег Играм. А хоккеисты сборной Кузбасса, которые сейчас тренируются в Новокузнецке, забили по 10 шайб в ворота.
Вторые Зимние международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта 2023 года, в них примут участие более тысячи юных спортсменов из 12 стран Азии, Белоруссии и 8 регионов России. Церемония открытия Игр пройдет 25 февраля в Кемерове. Состязания пройдут по лыжным гонкам, шорт-треку, фигурному катанию на коньках, хоккею, прыжкам на лыжах с трамплина, сноуборду и горнолыжному спорту. Также по инициативе Кузбасса в программу Игр впервые включены керлинг, фристайл и конькобежный спорт. Впервые в истории Игр пройдут показательные соревнования по волейболу на снегу и компьютерному спорту.