https://ria.ru/20230215/igry-1852219274.html

До старта спортивных игр "Дети Азии" в Кузбассе остается десять дней

До старта спортивных игр "Дети Азии" в Кузбассе остается десять дней - РИА Новости, 15.02.2023

До старта спортивных игр "Дети Азии" в Кузбассе остается десять дней

До старта II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" в Кузбассе остается 10 дней, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:00

2023-02-15T17:00

2023-02-15T17:00

кемерово

новокузнецк

междуреченск

сергей цивилев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 15 фев – РИА Новости. До старта II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" в Кузбассе остается 10 дней, сообщает пресс-служба правительства региона. "Долгожданные Игры "Дети Азии" все ближе: спортсмены, тренеры, жители Кузбасса — все ждут этого спортивного события в жизни региона и зарубежья. Уверен, что Игры пройдут ярко, захватывающе и волнительно как для их участников, так и для болельщиков! Желаем новых побед и рекордов", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что в Междуреченске жители города вышли на спортивную пробежку. Спортсмены и активисты преодолели дистанцию в полтора километра и посвятили забег Играм. А хоккеисты сборной Кузбасса, которые сейчас тренируются в Новокузнецке, забили по 10 шайб в ворота. Вторые Зимние международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта 2023 года, в них примут участие более тысячи юных спортсменов из 12 стран Азии, Белоруссии и 8 регионов России. Церемония открытия Игр пройдет 25 февраля в Кемерове. Состязания пройдут по лыжным гонкам, шорт-треку, фигурному катанию на коньках, хоккею, прыжкам на лыжах с трамплина, сноуборду и горнолыжному спорту. Также по инициативе Кузбасса в программу Игр впервые включены керлинг, фристайл и конькобежный спорт. Впервые в истории Игр пройдут показательные соревнования по волейболу на снегу и компьютерному спорту.

https://ria.ru/20230210/kuzbass-1851032794.html

кемерово

новокузнецк

междуреченск

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

кемерово, новокузнецк, междуреченск, сергей цивилев, кемеровская область