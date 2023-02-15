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Минцифры готовит законопроект по предустановке игр на смартфоны - РИА Новости, 15.02.2023
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Минцифры готовит законопроект по предустановке игр на смартфоны
Минцифры готовит законопроект по предустановке игр на смартфоны - РИА Новости, 15.02.2023
Минцифры готовит законопроект по предустановке игр на смартфоны
Минцифры совместно с лидерами IT-отрасли готовит законопроект, который позволит предустанавливать игры на мобильные платформы, в том числе и не из магазина... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:05
2023-02-15T11:05
экономика
технологии
китай
максут шадаев
google
apple
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
google android
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минцифры совместно с лидерами IT-отрасли готовит законопроект, который позволит предустанавливать игры на мобильные платформы, в том числе и не из магазина приложений AppStore, а также даст возможность осуществлять платежи в них через системы компаний, доминирующих на российском рынке, рассказал глава министерства Максут Шадаев на встрече с журналистами. По его словам, геймдев (разработка компьютерных игр) - это один из самых пострадавший сегментов IT-отрасли. Шадаев добавил, что отечественным разработчикам было трудно развиваться в условиях ограничения платежей. "Понятно, что главное - это спрос. Мы понимаем, что компании могут развиваться в условиях доступа на внешние рынки, для игр это особенно актуально. Здесь у нас есть сложности с платежами", - подчеркнул глава Минцифры. "Минцифры с лидерами отрасли готовят большой законопроект, который в общем-то позволит мобильным платформам обеспечить возможность предустановки игр, в том числе не из AppStore, обеспечить возможность платежей из платежных систем наших BigTech (доминирующие компании в области информационных технологий - ред.)", - пояснил Шадаев. Он подчеркнул, что Минцифры также готовит программу по поддержке и экспорту российских игр в Китай. "Там большой рынок, мы понимаем, что это может компенсировать уход с тех рынков, где мы испытываем сложности", - резюмировал министр. В марте 2022 года для россиян ограничили платежи в Google Play Store и Apple Store. Это сделало невозможным оплату игр и внутриигровых покупок через данные магазины приложений. Американская Google в мае прошлого года ввела новые санкции в отношении российских разработчиков приложений: полный запрет на загрузку новых платных приложений в каталог Google Play.
https://ria.ru/20230215/vk-1852090698.html
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экономика, технологии, китай, максут шадаев, google, apple, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), google android, apple ios
Экономика, Технологии, Китай, Максут Шадаев, Google, Apple, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Google Android, Apple iOS
11:05 15.02.2023
 
Минцифры готовит законопроект по предустановке игр на смартфоны

Шадаев: Минцифры готовит законопроект по предустановке игр на мобильные платформы

© РИА НовостиЭкран смартфона с заставкой игры "Ферма"
Экран смартфона с заставкой игры Ферма - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости
Экран смартфона с заставкой игры "Ферма". Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минцифры совместно с лидерами IT-отрасли готовит законопроект, который позволит предустанавливать игры на мобильные платформы, в том числе и не из магазина приложений AppStore, а также даст возможность осуществлять платежи в них через системы компаний, доминирующих на российском рынке, рассказал глава министерства Максут Шадаев на встрече с журналистами.
По его словам, геймдев (разработка компьютерных игр) - это один из самых пострадавший сегментов IT-отрасли. Шадаев добавил, что отечественным разработчикам было трудно развиваться в условиях ограничения платежей. "Понятно, что главное - это спрос. Мы понимаем, что компании могут развиваться в условиях доступа на внешние рынки, для игр это особенно актуально. Здесь у нас есть сложности с платежами", - подчеркнул глава Минцифры.
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"Минцифры с лидерами отрасли готовят большой законопроект, который в общем-то позволит мобильным платформам обеспечить возможность предустановки игр, в том числе не из AppStore, обеспечить возможность платежей из платежных систем наших BigTech (доминирующие компании в области информационных технологий - ред.)", - пояснил Шадаев.
Он подчеркнул, что Минцифры также готовит программу по поддержке и экспорту российских игр в Китай. "Там большой рынок, мы понимаем, что это может компенсировать уход с тех рынков, где мы испытываем сложности", - резюмировал министр.
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В марте 2022 года для россиян ограничили платежи в Google Play Store и Apple Store. Это сделало невозможным оплату игр и внутриигровых покупок через данные магазины приложений.
Американская Google в мае прошлого года ввела новые санкции в отношении российских разработчиков приложений: полный запрет на загрузку новых платных приложений в каталог Google Play.
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ЭкономикаТехнологииКитайМаксут ШадаевGoogleAppleМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Google AndroidApple iOS
 
 
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