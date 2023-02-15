https://ria.ru/20230215/grachevskiy-1851980483.html

Первой жене Грачевского отказали в получении доли его наследства

Первой жене Грачевского отказали в получении доли его наследства - РИА Новости, 15.02.2023

Первой жене Грачевского отказали в получении доли его наследства

Суд отказал первой жене Бориса Грачевского Галине в претензиях на его наследство, сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T04:47

2023-02-15T04:47

2023-02-15T04:47

шоубиз

борис грачевский

отношения

знаменитости

развод

наследство

"ералаш" (киножурнал)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Суд отказал первой жене Бориса Грачевского Галине в претензиях на его наследство, сообщил "Пятый канал". По информации источника, экс-супруга режиссера хотела получить долю в размере 25 процентов в продюсерском центре и столько же в киножурнале "Ералаш". При этом Галина и ее представители не приходили на судебные заседания. Кроме того, вдова режиссера Екатерина Белоцерковская продолжила судиться с гендиректором "Ералаша" Аркадием Григоряном. По его утверждению, Грачевский не успел вернуть долг в 18 миллионов рублей. Режиссер вступил в брак с Галиной в 1970 году. Пара прожила вместе более 35 лет. В 2016-м он женился на Белоцерковской. Грачевский скончался в 2021 году из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Ему был 71 год. Ранее вдова режиссера обратилась к его первой супруге. Она заявила, что Галина решила оставить детей экс-супруга без наследства.

https://ria.ru/20210624/grachevskiy-1738384776.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

борис грачевский, отношения, знаменитости, развод, наследство, "ералаш" (киножурнал)