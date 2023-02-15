https://ria.ru/20230215/grachevskiy-1851980483.html
Первой жене Грачевского отказали в получении доли его наследства
Первой жене Грачевского отказали в получении доли его наследства - РИА Новости, 15.02.2023
Первой жене Грачевского отказали в получении доли его наследства
Суд отказал первой жене Бориса Грачевского Галине в претензиях на его наследство, сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T04:47
2023-02-15T04:47
2023-02-15T04:47
шоубиз
борис грачевский
отношения
знаменитости
развод
наследство
"ералаш" (киножурнал)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Суд отказал первой жене Бориса Грачевского Галине в претензиях на его наследство, сообщил "Пятый канал". По информации источника, экс-супруга режиссера хотела получить долю в размере 25 процентов в продюсерском центре и столько же в киножурнале "Ералаш". При этом Галина и ее представители не приходили на судебные заседания. Кроме того, вдова режиссера Екатерина Белоцерковская продолжила судиться с гендиректором "Ералаша" Аркадием Григоряном. По его утверждению, Грачевский не успел вернуть долг в 18 миллионов рублей. Режиссер вступил в брак с Галиной в 1970 году. Пара прожила вместе более 35 лет. В 2016-м он женился на Белоцерковской. Грачевский скончался в 2021 году из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Ему был 71 год. Ранее вдова режиссера обратилась к его первой супруге. Она заявила, что Галина решила оставить детей экс-супруга без наследства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис грачевский, отношения, знаменитости, развод, наследство, "ералаш" (киножурнал)
Шоубиз, Борис Грачевский, отношения, Знаменитости, развод, Наследство, "Ералаш" (киножурнал)
Первой жене Грачевского отказали в получении доли его наследства
Первой жене Грачевского Галине отказали в получении доли его наследства
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Суд отказал первой жене Бориса Грачевского Галине в претензиях на его наследство, сообщил
"Пятый канал".
По информации источника, экс-супруга режиссера хотела получить долю в размере 25 процентов в продюсерском центре и столько же в киножурнале "Ералаш".
При этом Галина и ее представители не приходили на судебные заседания.
Кроме того, вдова режиссера Екатерина Белоцерковская продолжила судиться с гендиректором "Ералаша" Аркадием Григоряном. По его утверждению, Грачевский не успел вернуть долг в 18 миллионов рублей.
Режиссер вступил в брак с Галиной в 1970 году. Пара прожила вместе более 35 лет. В 2016-м он женился на Белоцерковской.
Грачевский скончался в 2021 году из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Ему был 71 год.
Ранее вдова режиссера обратилась
к его первой супруге. Она заявила, что Галина решила оставить детей экс-супруга без наследства.