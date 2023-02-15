https://ria.ru/20230215/defolt-1852282972.html

Конгресс предупредил об угрозе дефолта в США в ближайшие полгода

Конгресс предупредил об угрозе дефолта в США в ближайшие полгода - РИА Новости, 15.02.2023

Конгресс предупредил об угрозе дефолта в США в ближайшие полгода

При сохранении установленных лимитов государственного долга США грозит дефолт уже в июле-сентябре этого года, сообщило бюджетное управление конгресса в своем... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T22:20

2023-02-15T22:20

2023-02-15T23:50

сша

экономика

карин жан-пьер

кевин маккарти

джо байден

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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. При сохранении установленных лимитов государственного долга США грозит дефолт уже в июле-сентябре этого года, сообщило бюджетное управление конгресса в своем докладе."Если лимит госдолга не будет изменен, то возможности правительства для привлечения заимствований с использованием экстраординарных мер будут исчерпаны между июлем и сентябрем 2023 года, то есть в четвертом квартале текущего финансового года", — говорится в документе. На этом фоне администрация Белого дома призвала законодателей быстро и без предварительных условий повысить лимиты заимствований или приостановить их действие. В противном случае правительство не сможет оплачивать свои обязательства в полном объеме.В январе США исчерпали лимиты заимствований и приступили к реализации экстраординарных мер во избежание дефолта. При этом в начале февраля спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что они не пойдут на повышение госдолга без реформы государственных расходов. По его словам, это решение должно сопровождаться изменением поведения в отношении бюджетных трат.В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент Джо Байден отказывается от каких-либо переговоров по этому вопросу. Он настаивает на том, чтобы конгресс утвердил повышение госдолга без каких-либо условий. При этом глава государства готов обсуждать с законодателями сокращение бюджетного дефицита, уточнила Жан-Пьер.

https://ria.ru/20230129/gosdolg-1847888499.html

https://ria.ru/20230122/dollar-1846657697.html

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сша, экономика, карин жан-пьер, кевин маккарти, джо байден