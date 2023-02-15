https://ria.ru/20230215/chelyabinsk-1852209170.html

В Челябинске разработают новый турмаршрут, посвященный падению метеорита

В Челябинске разработают новый турмаршрут, посвященный падению метеорита - РИА Новости, 15.02.2023

В Челябинске разработают новый турмаршрут, посвященный падению метеорита

Около 400 человек из разных городов России посетили с 2021 года посвященный падению метеорита туристический маршрут Челябинской области, и в год десятилетия... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T19:03

2023-02-15T19:03

2023-02-15T19:16

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 фев – РИА Новости. Около 400 человек из разных городов России посетили с 2021 года посвященный падению метеорита туристический маршрут Челябинской области, и в год десятилетия события в регионе готовят новый. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра проектного развития территорий и туризма. В планах – разработка проекта с посещением берега озера Чебаркуль, куда упал самый большой фрагмент небесного тела."В регионе был запущен туристический маршрут "К нам прилетают даже метеориты". Первые группы поехали в июне 2021 года. В итоге по нему прошли порядка 400 туристов. Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Пермь, Тюмень, Самара – это основные регионы, откуда приезжали к нам", – сказала собеседница агентства. Туристический маршрут включает посещение города Челябинска и государственного исторического музея "Южный Урал", где хранится фрагмент метеорита. Также путешественники заезжают в известные города Челябинской области, это Златоуст, Миасс, Сатка, где могут попробовать уральские пельмени, узнать секреты оружейного производства, увидеть величественные горы и отдохнуть у озера Тургояк. В Челябинской области 15 февраля 2013 года тысячи людей наблюдали в небе яркий болид, фрагменты которого достигли поверхности Земли. Как сообщала тогда пресс-служба губернатора региона, ударной волной в домах Челябинской области выбило окна, сорвало двери. Более 1,6 тысячи человек были ранены в основном от падающих стекол, никто не погиб. Самый большой кусок метеорита – более 600 килограммов – был поднят из озера Чебаркуль. Сейчас он хранится в Челябинске в государственном историческом музее "Южный Урал" под специальным куполом в выставочном зале, посмотреть на него могут все желающие.

https://ria.ru/20230215/moskva-1852106810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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