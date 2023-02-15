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Медведев обвинил главу Еврокомиссии в экономической некомпетентности - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Медведев обвинил главу Еврокомиссии в экономической некомпетентности
Медведев обвинил главу Еврокомиссии в экономической некомпетентности - РИА Новости, 15.02.2023
Медведев обвинил главу Еврокомиссии в экономической некомпетентности
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершенно не разбирается в экономике, раз радуется потерям России от санкций, пока европейские компании терпят убытки,... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:14
2023-02-15T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
евросоюз
жозеп боррель
дмитрий медведев
еврокомиссия
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершенно не разбирается в экономике, раз радуется потерям России от санкций, пока европейские компании терпят убытки, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Увы, тут не действует правило мedice, cura te ipsum... (врач, исцели себя сам). Глупость и некомпетентность не лечатся", — пояснил он.Чиновник также прокомментировал призыв Жозепа Борреля "поискать танки для Украины", отметив, что такое заявление расходится с дипломатией."Измученный нарзаном человек по прозвищу Боррель требует усердно искать на складах в Европе танки для украинского режима. Правильно &lt;...&gt; именно главный дипломат ЕС и никто иной должен твердить, что Россия вечный враг Европы, и призывать к войне до победного конца (конца Украины, понятно)! Браво, Талейран аплодирует сверху!" — написал он.В среду утром глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал европейские страны передать "пылящиеся" на складах танки Украине и сделать это как можно скорее, поскольку, по его мнению, весной и летом начнутся решающие события.В прошлом году Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для ВСУ, станут законной целью для российских ВКС. Как заявляли во внешнеполитическом ведомстве, страны альянса "играют с огнем", поставляя военную помощь Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание киевского режима оружием будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, евросоюз, жозеп боррель, дмитрий медведев, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Евросоюз, Жозеп Боррель, Дмитрий Медведев, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
13:14 15.02.2023 (обновлено: 14:37 15.02.2023)
 
Медведев обвинил главу Еврокомиссии в экономической некомпетентности

Зампред Совбеза Медведев обвинил главу ЕК фон дер Ляйен в глупости и некомпетентности

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершенно не разбирается в экономике, раз радуется потерям России от санкций, пока европейские компании терпят убытки, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Увы, тут не действует правило мedice, cura te ipsum... (врач, исцели себя сам). Глупость и некомпетентность не лечатся", — пояснил он.
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08:00Специальная военная операция на Украине
"Это изменит правила боя". Что Запад предложил Киеву
Чиновник также прокомментировал призыв Жозепа Борреля "поискать танки для Украины", отметив, что такое заявление расходится с дипломатией.
"Измученный нарзаном человек по прозвищу Боррель требует усердно искать на складах в Европе танки для украинского режима. Правильно <...> именно главный дипломат ЕС и никто иной должен твердить, что Россия вечный враг Европы, и призывать к войне до победного конца (конца Украины, понятно)! Браво, Талейран аплодирует сверху!" — написал он.
В среду утром глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал европейские страны передать "пылящиеся" на складах танки Украине и сделать это как можно скорее, поскольку, по его мнению, весной и летом начнутся решающие события.
В прошлом году Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для ВСУ, станут законной целью для российских ВКС. Как заявляли во внешнеполитическом ведомстве, страны альянса "играют с огнем", поставляя военную помощь Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание киевского режима оружием будет иметь негативный эффект.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвросоюзЖозеп БоррельДмитрий МедведевЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
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