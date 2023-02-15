https://ria.ru/20230215/borrel-1852142624.html

Медведев обвинил главу Еврокомиссии в экономической некомпетентности

Медведев обвинил главу Еврокомиссии в экономической некомпетентности - РИА Новости, 15.02.2023

Медведев обвинил главу Еврокомиссии в экономической некомпетентности

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершенно не разбирается в экономике, раз радуется потерям России от санкций, пока европейские компании терпят убытки,... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:14

2023-02-15T13:14

2023-02-15T14:37

специальная военная операция на украине

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жозеп боррель

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершенно не разбирается в экономике, раз радуется потерям России от санкций, пока европейские компании терпят убытки, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Увы, тут не действует правило мedice, cura te ipsum... (врач, исцели себя сам). Глупость и некомпетентность не лечатся", — пояснил он.Чиновник также прокомментировал призыв Жозепа Борреля "поискать танки для Украины", отметив, что такое заявление расходится с дипломатией."Измученный нарзаном человек по прозвищу Боррель требует усердно искать на складах в Европе танки для украинского режима. Правильно <...> именно главный дипломат ЕС и никто иной должен твердить, что Россия вечный враг Европы, и призывать к войне до победного конца (конца Украины, понятно)! Браво, Талейран аплодирует сверху!" — написал он.В среду утром глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал европейские страны передать "пылящиеся" на складах танки Украине и сделать это как можно скорее, поскольку, по его мнению, весной и летом начнутся решающие события.В прошлом году Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для ВСУ, станут законной целью для российских ВКС. Как заявляли во внешнеполитическом ведомстве, страны альянса "играют с огнем", поставляя военную помощь Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание киевского режима оружием будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230215/pantera-1851988146.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, евросоюз, жозеп боррель, дмитрий медведев, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен