https://ria.ru/20230215/bashmet-1852105322.html
Зимний фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета стартует в Сочи
Зимний фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета стартует в Сочи - РИА Новости, 15.02.2023
Зимний фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета стартует в Сочи
ХYI Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета пройдет в Сочи с 15 по 27 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе форума. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:28
2023-02-15T11:28
2023-02-15T11:28
культура
новости культуры
музыка
зимний фестиваль искусств юрия башмета
юрий башмет
валерий гергиев
александр чайковский
солисты москвы
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. ХYI Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета пройдет в Сочи с 15 по 27 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе форума. Как ранее рассказывал РИА Новости исполнительный директор фестиваля Дмитрий Гринченко, мероприятие в 2023 году сохранит международный формат, включая европейских артистов. "На фестиваль подтвердились все заявленные ранее артисты", – рассказали РИА Новости в пресс-службе Русского концертного агентства. Среди звездных участников этого года – сам маэстро Юрий Башмет, артисты театра и кино Евгений Миронов, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Елизавета Боярская, оперный певец Ильдар Абдразаков, джазовый бэнд Зуле Герра и Blues de Habana (Куба), прима-балерина ГАБТа Светлана Захарова и скрипач Вадим Репин, театральная компания Aditi Mangaldas (Индия) и другие. В фестивале примут участие все три коллектива маэстро: Симфонический оркестр "Новая Россия", ансамбль "Солисты Москвы" и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Смотр соберет на одной сцене нескольких знаменитых дирижеров: Юстуса Франтца, Теодора Курентзиса и его Musica Aeterna и Валерия Гергиева. Гала-концерт открытия состоится 16 февраля на сцене Зимнего театра и будет посвящен юбилею Юрия Башмета. В программе произведения Моцарта и Россини, а также современных композиторов Кузьмы Бодрова и Александра Чайковского. Финалом вечера станет исполнение грандиозного сочинения Гии Канчели, посвященного Башмету – Концерт для альта, хора и оркестра "Стикс". За дирижерским пультом – маэстро Гергиев. На гала-концерте закрытия фестиваля 26 февраля вместе с маэстро Башметом и Всероссийским юношеским оркестром выступят Денис Мацуев (фортепиано) и Александр Рамм (виолончель), а также солисты на китайских народных инструментах – Люн Ка Лок (пипа) и Квок Чун Хей (дизи). В программе – мировые премьеры современных композиторов Эльсаны Габараевой, Жии Ванга и Алексея Сюмака, а также Первый концерт для фортепиано с оркестром и "Ромео и Джульетта" Чайковского.
https://ria.ru/20230208/iskusstvo-1850552381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, зимний фестиваль искусств юрия башмета, юрий башмет, валерий гергиев, александр чайковский, солисты москвы, ильдар абдразаков, елизавета боярская, евгений миронов, константин хабенский, денис мацуев, сергей гармаш
Культура, Новости культуры, Музыка, Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Александр Чайковский, Солисты Москвы, Ильдар Абдразаков, Елизавета Боярская, Евгений Миронов, Константин Хабенский, Денис Мацуев, Сергей Гармаш
Зимний фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета стартует в Сочи
Зимний фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета пройдет в Сочи с 15 по 27 февраля
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. ХYI Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета пройдет в Сочи с 15 по 27 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе форума.
Как ранее рассказывал РИА Новости исполнительный директор фестиваля Дмитрий Гринченко, мероприятие в 2023 году сохранит международный формат, включая европейских артистов.
"На фестиваль подтвердились все заявленные ранее артисты", – рассказали РИА Новости в пресс-службе Русского концертного агентства.
Среди звездных участников этого года – сам маэстро Юрий Башмет, артисты театра и кино Евгений Миронов, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Елизавета Боярская, оперный певец Ильдар Абдразаков, джазовый бэнд Зуле Герра и Blues de Habana (Куба), прима-балерина ГАБТа Светлана Захарова и скрипач Вадим Репин, театральная компания Aditi Mangaldas (Индия) и другие.
В фестивале примут участие все три коллектива маэстро: Симфонический оркестр "Новая Россия", ансамбль "Солисты Москвы" и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.
Смотр соберет на одной сцене нескольких знаменитых дирижеров: Юстуса Франтца, Теодора Курентзиса и его Musica Aeterna и Валерия Гергиева.
Гала-концерт открытия состоится 16 февраля на сцене Зимнего театра и будет посвящен юбилею Юрия Башмета. В программе произведения Моцарта и Россини, а также современных композиторов Кузьмы Бодрова и Александра Чайковского. Финалом вечера станет исполнение грандиозного сочинения Гии Канчели, посвященного Башмету – Концерт для альта, хора и оркестра "Стикс". За дирижерским пультом – маэстро Гергиев.
На гала-концерте закрытия фестиваля 26 февраля вместе с маэстро Башметом и Всероссийским юношеским оркестром выступят Денис Мацуев (фортепиано) и Александр Рамм (виолончель), а также солисты на китайских народных инструментах – Люн Ка Лок (пипа) и Квок Чун Хей (дизи). В программе – мировые премьеры современных композиторов Эльсаны Габараевой, Жии Ванга и Алексея Сюмака, а также Первый концерт для фортепиано с оркестром и "Ромео и Джульетта" Чайковского.