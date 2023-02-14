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Брэд Питт попал в рейтинг самых высокооплачиваемых звезд в 2022 году - РИА Новости, 14.02.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230214/znamenitosti-1851925507.html
Брэд Питт попал в рейтинг самых высокооплачиваемых звезд в 2022 году
Брэд Питт попал в рейтинг самых высокооплачиваемых звезд в 2022 году - РИА Новости, 14.02.2023
Брэд Питт попал в рейтинг самых высокооплачиваемых звезд в 2022 году
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых артистов в 2022 году. Список представлен на сайте журнала. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:19
2023-02-14T15:19
культура
новости культуры
брэд питт (уильям бредли)
знаменитости
forbes
рейтинг журнала forbes
стинг
джеймс кэмерон
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых артистов в 2022 году. Список представлен на сайте журнала.На первой строчке — британская рок-группа Genesis с 230 миллионами долларов. В сентябре команда продала лейблу звукозаписи права на свою музыку за 300 миллионов долларов. Стинг стал вторым. Его доход, по данным СМИ, — 210 миллионов долларов. Исполнитель хита "Desert Rose" заработал 300 миллионов долларов до уплаты налогов за продажу прав на свои песни. Актера, сценариста, предпринимателя, продюсера и писателя Тайлера Перри Forbes назвал "Человеком Ренессанса". Все его проекты в общей сложности принесли ему 175 миллионов долларов и третье месте в топе самых высокооплачиваемых знаменитостей. Создатели "Южного парка" Мэтт Стоун и Трей Паркер стали богаче на 160 миллионов долларов. Доход был получен благодаря их сделкам с HBO Max, Paramount и их мюзиклу. У них четвертая строчка в списке. Следом за ними создатели другого культового мультсериала — "Симпсонов" — Мэтт Гроунинг и Джеймс Л. Брукс. Они заработали 105 миллионов долларов. А все благодаря сделке по переходу их шоу о знаменитой семьей с Fox на Disney+. Брэд Питт на почетном шестом месте. Его счет, по данным Forbes, пополнился на 100 миллионов долларов. Деньги ему принесли роли в кино и продажа контрольного пакета акций продюсерской компании. У Rolling Stones 98 миллионов долларов и седьмое место в топе. Состояние участников группы увеличилось благодаря гастролям и выплатам за записи. Forbes посчитал, что Джеймс Кэмерон заработал 95 миллионов долларов, и разместил режиссера на восьмой строчке рейтинга. Источник дохода — успешный "Аватар: Путь воды". Якобы контракт постановщика предусматривает бонусы за высокие сборы ленты в прокате. Тейлор Свифт стала богаче на 92 миллиона долларов и заняла девятое место в рейтинге. Доход в частности был получен с продажи записей на физических носителях, стримингах и скачивании ее музыки. Замыкает десятку лидеров пуэрто-риканский рэпер Бенито Антонио Мартинес Окасио, известный как Bad Bunny. Он ездил на гастроли, стал лицом нескольких компаний и заработал 88 миллионов долларов.
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Елена Громова
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новости культуры, брэд питт (уильям бредли), знаменитости, forbes, рейтинг журнала forbes, стинг, джеймс кэмерон, genesis
Культура, Новости культуры, Брэд Питт (Уильям Бредли), Знаменитости, Forbes, Рейтинг журнала Forbes, Стинг, Джеймс Кэмерон, Genesis
15:19 14.02.2023
 
Брэд Питт попал в рейтинг самых высокооплачиваемых звезд в 2022 году

Брэд Питт попал в рейтинг самых высокооплачиваемых звезд в 2022 году по версии Forbes

© AP Photo / Joel RyanАктер Брэд Питт во время 65-го Каннского кинофестиваля в Каннах, Франция. 2012 год
Актер Брэд Питт во время 65-го Каннского кинофестиваля в Каннах, Франция. 2012 год - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Joel Ryan
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых артистов в 2022 году. Список представлен на сайте журнала.
На первой строчке — британская рок-группа Genesis с 230 миллионами долларов. В сентябре команда продала лейблу звукозаписи права на свою музыку за 300 миллионов долларов.
Стинг стал вторым. Его доход, по данным СМИ, — 210 миллионов долларов. Исполнитель хита "Desert Rose" заработал 300 миллионов долларов до уплаты налогов за продажу прав на свои песни.
Актера, сценариста, предпринимателя, продюсера и писателя Тайлера Перри Forbes назвал "Человеком Ренессанса". Все его проекты в общей сложности принесли ему 175 миллионов долларов и третье месте в топе самых высокооплачиваемых знаменитостей.
Создатели "Южного парка" Мэтт Стоун и Трей Паркер стали богаче на 160 миллионов долларов. Доход был получен благодаря их сделкам с HBO Max, Paramount и их мюзиклу. У них четвертая строчка в списке.
Следом за ними создатели другого культового мультсериала — "Симпсонов" — Мэтт Гроунинг и Джеймс Л. Брукс. Они заработали 105 миллионов долларов. А все благодаря сделке по переходу их шоу о знаменитой семьей с Fox на Disney+.
Брэд Питт на почетном шестом месте. Его счет, по данным Forbes, пополнился на 100 миллионов долларов. Деньги ему принесли роли в кино и продажа контрольного пакета акций продюсерской компании.
У Rolling Stones 98 миллионов долларов и седьмое место в топе. Состояние участников группы увеличилось благодаря гастролям и выплатам за записи.
Forbes посчитал, что Джеймс Кэмерон заработал 95 миллионов долларов, и разместил режиссера на восьмой строчке рейтинга. Источник дохода — успешный "Аватар: Путь воды". Якобы контракт постановщика предусматривает бонусы за высокие сборы ленты в прокате.
Тейлор Свифт стала богаче на 92 миллиона долларов и заняла девятое место в рейтинге. Доход в частности был получен с продажи записей на физических носителях, стримингах и скачивании ее музыки.
Замыкает десятку лидеров пуэрто-риканский рэпер Бенито Антонио Мартинес Окасио, известный как Bad Bunny. Он ездил на гастроли, стал лицом нескольких компаний и заработал 88 миллионов долларов.
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КультураНовости культурыБрэд Питт (Уильям Бредли)ЗнаменитостиForbesРейтинг журнала ForbesСтингДжеймс КэмеронGenesis
 
 
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