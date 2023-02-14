https://ria.ru/20230214/znamenitosti-1851925507.html

Брэд Питт попал в рейтинг самых высокооплачиваемых звезд в 2022 году

Брэд Питт попал в рейтинг самых высокооплачиваемых звезд в 2022 году - РИА Новости, 14.02.2023

Брэд Питт попал в рейтинг самых высокооплачиваемых звезд в 2022 году

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых артистов в 2022 году. Список представлен на сайте журнала. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:19

2023-02-14T15:19

2023-02-14T15:19

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых артистов в 2022 году. Список представлен на сайте журнала.На первой строчке — британская рок-группа Genesis с 230 миллионами долларов. В сентябре команда продала лейблу звукозаписи права на свою музыку за 300 миллионов долларов. Стинг стал вторым. Его доход, по данным СМИ, — 210 миллионов долларов. Исполнитель хита "Desert Rose" заработал 300 миллионов долларов до уплаты налогов за продажу прав на свои песни. Актера, сценариста, предпринимателя, продюсера и писателя Тайлера Перри Forbes назвал "Человеком Ренессанса". Все его проекты в общей сложности принесли ему 175 миллионов долларов и третье месте в топе самых высокооплачиваемых знаменитостей. Создатели "Южного парка" Мэтт Стоун и Трей Паркер стали богаче на 160 миллионов долларов. Доход был получен благодаря их сделкам с HBO Max, Paramount и их мюзиклу. У них четвертая строчка в списке. Следом за ними создатели другого культового мультсериала — "Симпсонов" — Мэтт Гроунинг и Джеймс Л. Брукс. Они заработали 105 миллионов долларов. А все благодаря сделке по переходу их шоу о знаменитой семьей с Fox на Disney+. Брэд Питт на почетном шестом месте. Его счет, по данным Forbes, пополнился на 100 миллионов долларов. Деньги ему принесли роли в кино и продажа контрольного пакета акций продюсерской компании. У Rolling Stones 98 миллионов долларов и седьмое место в топе. Состояние участников группы увеличилось благодаря гастролям и выплатам за записи. Forbes посчитал, что Джеймс Кэмерон заработал 95 миллионов долларов, и разместил режиссера на восьмой строчке рейтинга. Источник дохода — успешный "Аватар: Путь воды". Якобы контракт постановщика предусматривает бонусы за высокие сборы ленты в прокате. Тейлор Свифт стала богаче на 92 миллиона долларов и заняла девятое место в рейтинге. Доход в частности был получен с продажи записей на физических носителях, стримингах и скачивании ее музыки. Замыкает десятку лидеров пуэрто-риканский рэпер Бенито Антонио Мартинес Окасио, известный как Bad Bunny. Он ездил на гастроли, стал лицом нескольких компаний и заработал 88 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230127/krasota-1847817195.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, брэд питт (уильям бредли), знаменитости, forbes, рейтинг журнала forbes, стинг, джеймс кэмерон, genesis