23:56 14.02.2023 (обновлено: 00:00 15.02.2023)
В КПРФ заявили, что Rutube отклонил публикацию встречи Путина с Зюгановым
Депутат Парфенов: Rutube отклонил публикацию видео встречи Путина с лидером КПРФ Зюгановым
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и руководитель фракции Коммунистической партии РФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов во время встречи
Президент России Владимир Путин и руководитель фракции Коммунистической партии РФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Видеохостинг Rutube отклонил публикацию видео о встрече президента РФ Владимира Путина с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, утверждает депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ).
Путин на встрече с Зюгановым в понедельник поздравил всех коммунистов с 30-летием с момента образования партии. Глава государства отметил, что КПРФ является значительной частью патриотического движения в стране.
"Первый секретарь МГК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин сообщает, что национальный видеохостинг Rutube, призванный стать альтернативой тамошнему YouTube, отклонил публикацию видео о встрече президента РФ Владимира Путина с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Это как называть? Бунт и восстание железных машин? Кто следующий?" - написал парламентарий в своем телеграм-канале.
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