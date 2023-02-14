https://ria.ru/20230214/video-1852049818.html

В КПРФ заявили, что Rutube отклонил публикацию встречи Путина с Зюгановым

В КПРФ заявили, что Rutube отклонил публикацию встречи Путина с Зюгановым - РИА Новости, 15.02.2023

В КПРФ заявили, что Rutube отклонил публикацию встречи Путина с Зюгановым

Видеохостинг Rutube отклонил публикацию видео о встрече президента РФ Владимира Путина с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, утверждает депутат Госдумы Денис... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-14T23:56

2023-02-14T23:56

2023-02-15T00:00

политика

россия

владимир путин

геннадий зюганов

кпрф

rutube

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Видеохостинг Rutube отклонил публикацию видео о встрече президента РФ Владимира Путина с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, утверждает депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ). Путин на встрече с Зюгановым в понедельник поздравил всех коммунистов с 30-летием с момента образования партии. Глава государства отметил, что КПРФ является значительной частью патриотического движения в стране. "Первый секретарь МГК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин сообщает, что национальный видеохостинг Rutube, призванный стать альтернативой тамошнему YouTube, отклонил публикацию видео о встрече президента РФ Владимира Путина с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Это как называть? Бунт и восстание железных машин? Кто следующий?" - написал парламентарий в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20221026/video-1826887707.html

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политика, россия, владимир путин, геннадий зюганов, кпрф, rutube