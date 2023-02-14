https://ria.ru/20230214/ukraina-1851913882.html
На Украине предложили отменить празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы
На Украине предложили отменить празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы - РИА Новости, 14.02.2023
На Украине предложили отменить празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы
В Верховной раде зарегистрировали законопроект об отмене празднования на Украине 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:50
2023-02-14T12:50
2023-02-14T13:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Верховной раде зарегистрировали законопроект об отмене празднования на Украине 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы.Документ подготовили депутаты от партий "Слуга народа" и "Голос".Как указано в пояснительной записке, изменения предлагается внести в украинский кодекс законов о труде для "устранения наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту, очищения государственного календаря от навязанных прошлым дат". В частности, вместо Международного женского дня 8 Марта предлагается установить 25 февраля новый государственный праздник и официальный выходной — День украинской женщины. Дату выбрали в честь дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки.Выходным днем предлагается сделать 9 марта — день рождения украинского поэта Тараса Шевченко. Кроме этого, депутаты хотят отменить празднование Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая. Они считают, что следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая.В мае минувшего года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "десоветизации законодательства". Кроме того, в 2015 году в стране легализовали процесс декоммунизации.Как подчеркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20221211/parad-1837862764.html
https://ria.ru/20221121/elka-1833215819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины
12:50 14.02.2023 (обновлено: 13:34 14.02.2023)
На Украине предложили отменить празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы
В Раду внесли законопроект об отмене празднования 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Верховной раде зарегистрировали законопроект об отмене празднования на Украине 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы.
Документ подготовили депутаты от партий "Слуга народа" и "Голос".
Как указано в пояснительной записке, изменения предлагается внести в украинский кодекс законов о труде для "устранения наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту, очищения государственного календаря от навязанных прошлым дат".
В частности, вместо Международного женского дня 8 Марта предлагается установить 25 февраля новый государственный праздник и официальный выходной — День украинской женщины. Дату выбрали в честь дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки.
Выходным днем предлагается сделать 9 марта — день рождения украинского поэта Тараса Шевченко
.
"До сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта — так называемый Международный женский день, установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. В противоположность считаем более целесообразным отмечать День украинской женщины 25 февраля. В марте необходимо отметить память великого кобзаря Тараса Шевченко в день его рождения, 9 марта", — говорится в пояснительной записке.
Кроме этого, депутаты хотят отменить празднование Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая. Они считают, что следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая.
В мае минувшего года президент Украины Владимир Зеленский
подписал закон о "десоветизации законодательства". Кроме того, в 2015 году в стране легализовали процесс декоммунизации.
Как подчеркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.