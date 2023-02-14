https://ria.ru/20230214/ukraina-1851913882.html

На Украине предложили отменить празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы

На Украине предложили отменить празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы - РИА Новости, 14.02.2023

На Украине предложили отменить празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы

В Верховной раде зарегистрировали законопроект об отмене празднования на Украине 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:50

2023-02-14T12:50

2023-02-14T13:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Верховной раде зарегистрировали законопроект об отмене празднования на Украине 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы.Документ подготовили депутаты от партий "Слуга народа" и "Голос".Как указано в пояснительной записке, изменения предлагается внести в украинский кодекс законов о труде для "устранения наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту, очищения государственного календаря от навязанных прошлым дат". В частности, вместо Международного женского дня 8 Марта предлагается установить 25 февраля новый государственный праздник и официальный выходной — День украинской женщины. Дату выбрали в честь дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки.Выходным днем предлагается сделать 9 марта — день рождения украинского поэта Тараса Шевченко. Кроме этого, депутаты хотят отменить празднование Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая. Они считают, что следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая.В мае минувшего года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "десоветизации законодательства". Кроме того, в 2015 году в стране легализовали процесс декоммунизации.Как подчеркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20221211/parad-1837862764.html

https://ria.ru/20221121/elka-1833215819.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины