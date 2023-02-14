Рейтинг@Mail.ru
Британцев возмутили европейские амбиции Украины - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851833085.html
Британцев возмутили европейские амбиции Украины
Британцев возмутили европейские амбиции Украины - РИА Новости, 14.02.2023
Британцев возмутили европейские амбиции Украины
Читатели британского издания Financial Times отреагировали на статью, согласно которой некоторые европейские страны недовольны официальным Киевом из-за его... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T01:16
2023-02-14T01:16
в мире
украина
евросоюз
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Читатели британского издания Financial Times отреагировали на статью, согласно которой некоторые европейские страны недовольны официальным Киевом из-за его ожидания скорого вступления Украины в Европейский союз. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье."И хотя лидеры Евросоюзавоздерживаются от публичных комментариев по поводу стремления Украины к присоединению к ЕС, некоторые правительства в частном порядке жестко критиковали украинских политиков за то, что они ожидают быстрого завершения процесса", — сказано в материале.Заместитель украинского премьер-министра Ольга Стефанишина в интервью для издания также призвала европейцев избегать "негативных сообщений" о перспективах вступления страны в Европейский союз. По ее словам, некоторые дипломаты предупреждают о нереалистичных ожиданиях относительно скорости процесса."Сложно себе представить страны более коррумпированные, чем Украина и Грузия. Нечего им делать в альянсе!" – считает E Blois."Чтобы вытравить въевшуюся коррупцию, потребуется целое поколение, если не больше. Еще один тревожный момент — чрезмерная зависимость Украины от США и Великобритании. Неужто всем вскружили голову гламурные фотосессии с харизматичным Зеленским?" – отметила Sarah P."Украина в ее нынешнем виде попросту расшатает единый рынок", - уверен Mister Mister."Куда же мы (Европа – Прим. ред.) без украинских бананов!", - резюмировал Diplodocus.Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230211/zelenskiy-1851425477.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз, великобритания
В мире, Украина, Евросоюз, Великобритания
01:16 14.02.2023
 
Британцев возмутили европейские амбиции Украины

"Ждет крепкое разочарование": читатели Financial Times высказались о будущем Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Читатели британского издания Financial Times отреагировали на статью, согласно которой некоторые европейские страны недовольны официальным Киевом из-за его ожидания скорого вступления Украины в Европейский союз. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
"И хотя лидеры Евросоюзавоздерживаются от публичных комментариев по поводу стремления Украины к присоединению к ЕС, некоторые правительства в частном порядке жестко критиковали украинских политиков за то, что они ожидают быстрого завершения процесса", — сказано в материале.
Заместитель украинского премьер-министра Ольга Стефанишина в интервью для издания также призвала европейцев избегать "негативных сообщений" о перспективах вступления страны в Европейский союз. По ее словам, некоторые дипломаты предупреждают о нереалистичных ожиданиях относительно скорости процесса.
"С таким менторским тоном и хамскими замашками друзей не сыщешь. Кого-то ждет крепкое разочарование. Спросите Турцию, если не верите", - напомнил Huginn and Mininn.
"Сложно себе представить страны более коррумпированные, чем Украина и Грузия. Нечего им делать в альянсе!" – считает E Blois.
"Чтобы вытравить въевшуюся коррупцию, потребуется целое поколение, если не больше. Еще один тревожный момент — чрезмерная зависимость Украины от США и Великобритании. Неужто всем вскружили голову гламурные фотосессии с харизматичным Зеленским?" – отметила Sarah P.
"Украина в ее нынешнем виде попросту расшатает единый рынок", - уверен Mister Mister.
"Куда же мы (Европа – Прим. ред.) без украинских бананов!", - резюмировал Diplodocus.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 17:10
Зеленский заявил о сомнениях мировых лидеров по членству Украины в ЕС
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаЕвросоюзВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала