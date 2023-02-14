Британцев возмутили европейские амбиции Украины
"Ждет крепкое разочарование": читатели Financial Times высказались о будущем Украины
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Читатели британского издания Financial Times отреагировали на статью, согласно которой некоторые европейские страны недовольны официальным Киевом из-за его ожидания скорого вступления Украины в Европейский союз. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
"И хотя лидеры Евросоюзавоздерживаются от публичных комментариев по поводу стремления Украины к присоединению к ЕС, некоторые правительства в частном порядке жестко критиковали украинских политиков за то, что они ожидают быстрого завершения процесса", — сказано в материале.
Заместитель украинского премьер-министра Ольга Стефанишина в интервью для издания также призвала европейцев избегать "негативных сообщений" о перспективах вступления страны в Европейский союз. По ее словам, некоторые дипломаты предупреждают о нереалистичных ожиданиях относительно скорости процесса.
"С таким менторским тоном и хамскими замашками друзей не сыщешь. Кого-то ждет крепкое разочарование. Спросите Турцию, если не верите", - напомнил Huginn and Mininn.
"Сложно себе представить страны более коррумпированные, чем Украина и Грузия. Нечего им делать в альянсе!" – считает E Blois.
"Чтобы вытравить въевшуюся коррупцию, потребуется целое поколение, если не больше. Еще один тревожный момент — чрезмерная зависимость Украины от США и Великобритании. Неужто всем вскружили голову гламурные фотосессии с харизматичным Зеленским?" – отметила Sarah P.
"Украина в ее нынешнем виде попросту расшатает единый рынок", - уверен Mister Mister.
"Куда же мы (Европа – Прим. ред.) без украинских бананов!", - резюмировал Diplodocus.
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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