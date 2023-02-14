https://ria.ru/20230214/ukraina-1851833085.html

Британцев возмутили европейские амбиции Украины

Британцев возмутили европейские амбиции Украины - РИА Новости, 14.02.2023

Британцев возмутили европейские амбиции Украины

Читатели британского издания Financial Times отреагировали на статью, согласно которой некоторые европейские страны недовольны официальным Киевом из-за его... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T01:16

2023-02-14T01:16

2023-02-14T01:16

в мире

украина

евросоюз

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Читатели британского издания Financial Times отреагировали на статью, согласно которой некоторые европейские страны недовольны официальным Киевом из-за его ожидания скорого вступления Украины в Европейский союз. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье."И хотя лидеры Евросоюзавоздерживаются от публичных комментариев по поводу стремления Украины к присоединению к ЕС, некоторые правительства в частном порядке жестко критиковали украинских политиков за то, что они ожидают быстрого завершения процесса", — сказано в материале.Заместитель украинского премьер-министра Ольга Стефанишина в интервью для издания также призвала европейцев избегать "негативных сообщений" о перспективах вступления страны в Европейский союз. По ее словам, некоторые дипломаты предупреждают о нереалистичных ожиданиях относительно скорости процесса."Сложно себе представить страны более коррумпированные, чем Украина и Грузия. Нечего им делать в альянсе!" – считает E Blois."Чтобы вытравить въевшуюся коррупцию, потребуется целое поколение, если не больше. Еще один тревожный момент — чрезмерная зависимость Украины от США и Великобритании. Неужто всем вскружили голову гламурные фотосессии с харизматичным Зеленским?" – отметила Sarah P."Украина в ее нынешнем виде попросту расшатает единый рынок", - уверен Mister Mister."Куда же мы (Европа – Прим. ред.) без украинских бананов!", - резюмировал Diplodocus.Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230211/zelenskiy-1851425477.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, евросоюз, великобритания