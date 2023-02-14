https://ria.ru/20230214/tanki-1852049629.html

СМИ: Нидерланды и Дания не примут участие в поставке Leopard 2 на Украину

СМИ: Нидерланды и Дания не примут участие в поставке Leopard 2 на Украину - РИА Новости, 15.02.2023

СМИ: Нидерланды и Дания не примут участие в поставке Leopard 2 на Украину

Нидерланды и Дания не примут участие в так называемом "танковом альянсе" стран, поставляющих более современные модели Leopard на Украину, сообщает газета Welt с РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-14T23:52

2023-02-14T23:52

2023-02-15T03:22

специальная военная операция на украине

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россия

борис писториус

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БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Нидерланды и Дания не примут участие в так называемом "танковом альянсе" стран, поставляющих более современные модели Leopard на Украину, сообщает газета Welt с со ссылкой на ответ из правительственных кругов. В качестве компенсации, как полагает Welt, упомянутые страны изъявили готовность принимать участие в ремонте и подготовке боевых машин Leopard 1. Берлин ранее сообщал о планах создать "танковый альянс", который смог бы поставить Украине два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 - в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются. На данный момент в планах значатся 14 немецких, 14 польских, 4 канадских, 3 португальских и 8 норвежских Leopard 2 разных модельных рядов. Во вторник глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал ситуацию вокруг анонсированной поставки Киеву самых новых Leopard 2 Германией и другими странами не очень "опьяняющей" своим успехом. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, украина, германия, россия, борис писториус, сергей лавров, нато, welt