23:52 14.02.2023 (обновлено: 03:22 15.02.2023)
СМИ: Нидерланды и Дания не примут участие в поставке Leopard 2 на Украину
Welt: Нидерланды и Дания не станут участвовать в поставках Украине танков Leopard 2
© AP Photo / Michal DyjukОбучение украинских военных работе с танками Leopard 2
© AP Photo / Michal Dyjuk
Обучение украинских военных работе с танками Leopard 2. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Нидерланды и Дания не примут участие в так называемом "танковом альянсе" стран, поставляющих более современные модели Leopard на Украину, сообщает газета Welt с со ссылкой на ответ из правительственных кругов.
"Страны, некогда готовые поставлять, полностью отказались от участия. Правительства Нидерландов и Дании сообщили, что ни одна из стран не будет поставлять Leopard 2", - сообщает издание.
В качестве компенсации, как полагает Welt, упомянутые страны изъявили готовность принимать участие в ремонте и подготовке боевых машин Leopard 1.
Берлин ранее сообщал о планах создать "танковый альянс", который смог бы поставить Украине два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 - в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются.
На данный момент в планах значатся 14 немецких, 14 польских, 4 канадских, 3 португальских и 8 норвежских Leopard 2 разных модельных рядов.
Во вторник глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал ситуацию вокруг анонсированной поставки Киеву самых новых Leopard 2 Германией и другими странами не очень "опьяняющей" своим успехом.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.