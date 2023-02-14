Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде призвали обеспечить мобильной связью Арктику и дороги страны - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/svyaz-1851995059.html
В Совфеде призвали обеспечить мобильной связью Арктику и дороги страны
В Совфеде призвали обеспечить мобильной связью Арктику и дороги страны - РИА Новости, 14.02.2023
В Совфеде призвали обеспечить мобильной связью Арктику и дороги страны
Нужно обеспечить "бесшовный" переход на отечественное оборудование базовых станций мобильной связи, активнее развивать государственно-частное партнерство при... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:18
2023-02-14T17:18
общество
технологии
арктика
россия
москва
константин долгов
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814013240_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49870ea5c85cf11019e662c3f2fe5c0e.jpg
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Нужно обеспечить "бесшовный" переход на отечественное оборудование базовых станций мобильной связи, активнее развивать государственно-частное партнерство при решении этой задачи, считает замглавы экономического комитета Совфеда Константин Долгов. "Мы знаем, что Минцифры России совместно с нашими крупнейшими операторами связи проводит большую работу по устранению цифрового неравенства на территории страны. В частности, мы говорим про запуск мобильной связи в небольших населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек, про покрытие вдоль автомобильных дорог, на сельских территориях. Один из ключевых приоритетов – обеспечение стабильного соединения в Арктике, на наших северных территориях, где стабильная связь для местного населения, для работающих там зачастую является ключевым фактором жизнеобеспечения", - сказал Долгов в ходе совещания в Совете Федерации. При этом он отметил, что если отъедешь на расстояние 100 километров от Москвы, то связь уже работает нестабильно. "Ключевая задача – обеспечить интернет на дорогах", - добавил он. При этом, по мнению Долгова, "нужно обеспечить "бесшовный" переход на отечественное оборудование (базовых станций мобильной связи), активнее развивать государственно-частное партнерство". Другая ключевая задача сегодня – это обеспечение стабильной мобильной связи и доступа в интернет на новых территориях, в наших новых субъектах", отметил он. "Жителям новых регионов России уже предоставляется доступ к порталу Госуслуги, обеспечено вещание российских теле- и радиоканалов. Совет Федерации, в том числе наши коллеги из новых регионов, оказывают и будут оказывать максимальную поддержку в вопросах присоединения новых территорий к общероссийской инфраструктуре, в том числе инфраструктуре связи и приведению качества жизни в новых субъектах к общероссийским стандартам", - сказал Долгов.
https://ria.ru/20230214/svyaz-1851993427.html
https://ria.ru/20230125/internet-1847218073.html
арктика
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814013240_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11fdb745f63c015d8b6baf2e2393c4e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, арктика, россия, москва, константин долгов, совет федерации рф
Общество, Технологии, Арктика, Россия, Москва, Константин Долгов, Совет Федерации РФ
17:18 14.02.2023
 
В Совфеде призвали обеспечить мобильной связью Арктику и дороги страны

Сенатор Долгов призвал обеспечить бесшовный переход на российское оборудование для связи

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкМачта базовой станции
Мачта базовой станции - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Мачта базовой станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Нужно обеспечить "бесшовный" переход на отечественное оборудование базовых станций мобильной связи, активнее развивать государственно-частное партнерство при решении этой задачи, считает замглавы экономического комитета Совфеда Константин Долгов.
"Мы знаем, что Минцифры России совместно с нашими крупнейшими операторами связи проводит большую работу по устранению цифрового неравенства на территории страны. В частности, мы говорим про запуск мобильной связи в небольших населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек, про покрытие вдоль автомобильных дорог, на сельских территориях. Один из ключевых приоритетов – обеспечение стабильного соединения в Арктике, на наших северных территориях, где стабильная связь для местного населения, для работающих там зачастую является ключевым фактором жизнеобеспечения", - сказал Долгов в ходе совещания в Совете Федерации.
Новая вышка мобильной связи стандарте LTE - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 17:14
Сенатор рассказал о ситуации с мобильной связью в части новых регионов
При этом он отметил, что если отъедешь на расстояние 100 километров от Москвы, то связь уже работает нестабильно. "Ключевая задача – обеспечить интернет на дорогах", - добавил он.
При этом, по мнению Долгова, "нужно обеспечить "бесшовный" переход на отечественное оборудование (базовых станций мобильной связи), активнее развивать государственно-частное партнерство".
Другая ключевая задача сегодня – это обеспечение стабильной мобильной связи и доступа в интернет на новых территориях, в наших новых субъектах", отметил он.
"Жителям новых регионов России уже предоставляется доступ к порталу Госуслуги, обеспечено вещание российских теле- и радиоканалов. Совет Федерации, в том числе наши коллеги из новых регионов, оказывают и будут оказывать максимальную поддержку в вопросах присоединения новых территорий к общероссийской инфраструктуре, в том числе инфраструктуре связи и приведению качества жизни в новых субъектах к общероссийским стандартам", - сказал Долгов.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 02:15
Эксперт назвала оптимальную скорость домашнего интернета
 
ОбществоТехнологииАрктикаРоссияМоскваКонстантин ДолговСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала