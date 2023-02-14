https://ria.ru/20230214/svyaz-1851995059.html
В Совфеде призвали обеспечить мобильной связью Арктику и дороги страны
В Совфеде призвали обеспечить мобильной связью Арктику и дороги страны - РИА Новости, 14.02.2023
В Совфеде призвали обеспечить мобильной связью Арктику и дороги страны
Нужно обеспечить "бесшовный" переход на отечественное оборудование базовых станций мобильной связи, активнее развивать государственно-частное партнерство при... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:18
2023-02-14T17:18
2023-02-14T17:18
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Нужно обеспечить "бесшовный" переход на отечественное оборудование базовых станций мобильной связи, активнее развивать государственно-частное партнерство при решении этой задачи, считает замглавы экономического комитета Совфеда Константин Долгов. "Мы знаем, что Минцифры России совместно с нашими крупнейшими операторами связи проводит большую работу по устранению цифрового неравенства на территории страны. В частности, мы говорим про запуск мобильной связи в небольших населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек, про покрытие вдоль автомобильных дорог, на сельских территориях. Один из ключевых приоритетов – обеспечение стабильного соединения в Арктике, на наших северных территориях, где стабильная связь для местного населения, для работающих там зачастую является ключевым фактором жизнеобеспечения", - сказал Долгов в ходе совещания в Совете Федерации. При этом он отметил, что если отъедешь на расстояние 100 километров от Москвы, то связь уже работает нестабильно. "Ключевая задача – обеспечить интернет на дорогах", - добавил он. При этом, по мнению Долгова, "нужно обеспечить "бесшовный" переход на отечественное оборудование (базовых станций мобильной связи), активнее развивать государственно-частное партнерство". Другая ключевая задача сегодня – это обеспечение стабильной мобильной связи и доступа в интернет на новых территориях, в наших новых субъектах", отметил он. "Жителям новых регионов России уже предоставляется доступ к порталу Госуслуги, обеспечено вещание российских теле- и радиоканалов. Совет Федерации, в том числе наши коллеги из новых регионов, оказывают и будут оказывать максимальную поддержку в вопросах присоединения новых территорий к общероссийской инфраструктуре, в том числе инфраструктуре связи и приведению качества жизни в новых субъектах к общероссийским стандартам", - сказал Долгов.
https://ria.ru/20230214/svyaz-1851993427.html
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общество, технологии, арктика, россия, москва, константин долгов, совет федерации рф
Общество, Технологии, Арктика, Россия, Москва, Константин Долгов, Совет Федерации РФ
В Совфеде призвали обеспечить мобильной связью Арктику и дороги страны
Сенатор Долгов призвал обеспечить бесшовный переход на российское оборудование для связи
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Нужно обеспечить "бесшовный" переход на отечественное оборудование базовых станций мобильной связи, активнее развивать государственно-частное партнерство при решении этой задачи, считает замглавы экономического комитета Совфеда Константин Долгов.
"Мы знаем, что Минцифры России совместно с нашими крупнейшими операторами связи проводит большую работу по устранению цифрового неравенства на территории страны. В частности, мы говорим про запуск мобильной связи в небольших населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек, про покрытие вдоль автомобильных дорог, на сельских территориях. Один из ключевых приоритетов – обеспечение стабильного соединения в Арктике
, на наших северных территориях, где стабильная связь для местного населения, для работающих там зачастую является ключевым фактором жизнеобеспечения", - сказал Долгов в ходе совещания в Совете Федерации.
При этом он отметил, что если отъедешь на расстояние 100 километров от Москвы
, то связь уже работает нестабильно. "Ключевая задача – обеспечить интернет на дорогах", - добавил он.
При этом, по мнению Долгова, "нужно обеспечить "бесшовный" переход на отечественное оборудование (базовых станций мобильной связи), активнее развивать государственно-частное партнерство".
Другая ключевая задача сегодня – это обеспечение стабильной мобильной связи и доступа в интернет на новых территориях, в наших новых субъектах", отметил он.
"Жителям новых регионов России уже предоставляется доступ к порталу Госуслуги, обеспечено вещание российских теле- и радиоканалов. Совет Федерации, в том числе наши коллеги из новых регионов, оказывают и будут оказывать максимальную поддержку в вопросах присоединения новых территорий к общероссийской инфраструктуре, в том числе инфраструктуре связи и приведению качества жизни в новых субъектах к общероссийским стандартам", - сказал Долгов.