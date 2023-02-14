https://ria.ru/20230214/svet-1851849124.html
В Киеве третий день подряд не будут ограничивать электроэнергию
В Киеве третий день подряд не будут ограничивать электроэнергию - РИА Новости, 14.02.2023
В Киеве третий день подряд не будут ограничивать электроэнергию
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" не предоставила данные об ограничении потребления электроэнергии Киеву, Киевской и Днепропетровской областям на РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T08:32
2023-02-14T08:32
2023-02-14T08:32
специальная военная операция на украине
жкх
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укрэнерго
дтэк
украина
киев
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" не предоставила данные об ограничении потребления электроэнергии Киеву, Киевской и Днепропетровской областям на вторник, 14 февраля, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК, из этих данных следует, что третий день подряд не ожидается отключений света в этих регионах. "Графики отключения на 14 февраля: "Укрэнерго" не предоставлял ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Однако вследствие повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику", - говорится в сообщении ДТЭК в телеграм-канале. В компании отметили, что в то же время из-за сетевых ограничений во вторник в Одесской области будут действовать стабилизационные отключения. В понедельник министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что объемы производства электричества в стране соответствуют объемам потребления, дефицита электроэнергии нет. Ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что состояние энергосистемы Украины улучшилось, темпы ее восстановления превышают разрушения.
https://ria.ru/20230211/zakon-1851133831.html
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В Киеве третий день подряд не будут ограничивать электроэнергию
"Укрэнерго" анонсировала в Киеве третий день подряд без ограничений электроэнергии