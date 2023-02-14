https://ria.ru/20230214/studenty-1852029752.html
Минниханов предложил студентам развивать предпринимательские навыки
Минниханов предложил студентам развивать предпринимательские навыки - РИА Новости, 14.02.2023
Минниханов предложил студентам развивать предпринимательские навыки
Формирование предпринимательских навыков у студентов позволит эффективно решить задачу технологического суверенитета России, и эту работу необходимо... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T19:51
2023-02-14T19:51
2023-02-14T19:51
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
россия
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 14 фев – РИА Новости. Формирование предпринимательских навыков у студентов позволит эффективно решить задачу технологического суверенитета России, и эту работу необходимо форсировать, заявил глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов. "Сегодня задача обеспечения технологического суверенитета России становится вновь важнейшей для дальнейшего развития страны. Для этого у нас есть мощные, создававшиеся десятилетиями научные и инженерные школы. Однако остро не хватает компетенций коммерциализации результатов научно-технической деятельности", - сказал Минниханов в ходе заседания Ассоциации содействия цифровому развитию республики, посвященного развитию университетского технологического предпринимательства. Как отметил Минниханов, новые знания и технологии, которые создают российские ученые, в ряде областей соответствуют мировому уровню. Однако несмотря на успехи, некоторые важнейшие научно-технические результаты остаются на бумаге, не доходя до стадии массового производства. Именно поэтому, по его мнению, среди всех стратегических инициатив социально-экономического развития страны "Платформа университетского технологического предпринимательства" представляет особый интерес для страны и ее регионов. Эффективное использование этого инструмента развития, по словам главы республики, позволит вывести на новый уровень работу по формированию предпринимательских навыков у обучающихся, научно-педагогических работников. Минниханов напомнил, что 129 проектов из Татарстана признаны победителями конкурса "Студенческий стартап". Благодаря этой работе высшая школа республики совершила важный шаг на пути к становлению модели "Университет 3.0". "Эту трансформацию ведущие университеты мира уже завершили, нам также следует форсировать работу", - подчеркнул раис Татарстана.
https://ria.ru/20230201/medpomosch-1849074697.html
https://ria.ru/20230214/forum-1852020459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), россия, рустам минниханов
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Рустам Минниханов
Минниханов предложил студентам развивать предпринимательские навыки
Глава Татарстана Минниханов: студенты должны активнее осваивать предпринимательские навыки
КАЗАНЬ, 14 фев – РИА Новости. Формирование предпринимательских навыков у студентов позволит эффективно решить задачу технологического суверенитета России, и эту работу необходимо форсировать, заявил глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов.
"Сегодня задача обеспечения технологического суверенитета России становится вновь важнейшей для дальнейшего развития страны. Для этого у нас есть мощные, создававшиеся десятилетиями научные и инженерные школы. Однако остро не хватает компетенций коммерциализации результатов научно-технической деятельности", - сказал Минниханов в ходе заседания Ассоциации содействия цифровому развитию республики, посвященного развитию университетского технологического предпринимательства.
Как отметил Минниханов, новые знания и технологии, которые создают российские ученые, в ряде областей соответствуют мировому уровню. Однако несмотря на успехи, некоторые важнейшие научно-технические результаты остаются на бумаге, не доходя до стадии массового производства.
Именно поэтому, по его мнению, среди всех стратегических инициатив социально-экономического развития страны "Платформа университетского технологического предпринимательства" представляет особый интерес для страны и ее регионов. Эффективное использование этого инструмента развития, по словам главы республики, позволит вывести на новый уровень работу по формированию предпринимательских навыков у обучающихся, научно-педагогических работников.
Минниханов напомнил, что 129 проектов из Татарстана признаны победителями конкурса "Студенческий стартап". Благодаря этой работе высшая школа республики совершила важный шаг на пути к становлению модели "Университет 3.0".
"Эту трансформацию ведущие университеты мира уже завершили, нам также следует форсировать работу", - подчеркнул раис Татарстана.