Рейтинг@Mail.ru
Минниханов предложил студентам развивать предпринимательские навыки - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20230214/studenty-1852029752.html
Минниханов предложил студентам развивать предпринимательские навыки
Минниханов предложил студентам развивать предпринимательские навыки - РИА Новости, 14.02.2023
Минниханов предложил студентам развивать предпринимательские навыки
Формирование предпринимательских навыков у студентов позволит эффективно решить задачу технологического суверенитета России, и эту работу необходимо... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T19:51
2023-02-14T19:51
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
россия
рустам минниханов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781094252_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0e590b9cfcab91fea26797aad9f2381.jpg
КАЗАНЬ, 14 фев – РИА Новости. Формирование предпринимательских навыков у студентов позволит эффективно решить задачу технологического суверенитета России, и эту работу необходимо форсировать, заявил глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов. "Сегодня задача обеспечения технологического суверенитета России становится вновь важнейшей для дальнейшего развития страны. Для этого у нас есть мощные, создававшиеся десятилетиями научные и инженерные школы. Однако остро не хватает компетенций коммерциализации результатов научно-технической деятельности", - сказал Минниханов в ходе заседания Ассоциации содействия цифровому развитию республики, посвященного развитию университетского технологического предпринимательства. Как отметил Минниханов, новые знания и технологии, которые создают российские ученые, в ряде областей соответствуют мировому уровню. Однако несмотря на успехи, некоторые важнейшие научно-технические результаты остаются на бумаге, не доходя до стадии массового производства. Именно поэтому, по его мнению, среди всех стратегических инициатив социально-экономического развития страны "Платформа университетского технологического предпринимательства" представляет особый интерес для страны и ее регионов. Эффективное использование этого инструмента развития, по словам главы республики, позволит вывести на новый уровень работу по формированию предпринимательских навыков у обучающихся, научно-педагогических работников. Минниханов напомнил, что 129 проектов из Татарстана признаны победителями конкурса "Студенческий стартап". Благодаря этой работе высшая школа республики совершила важный шаг на пути к становлению модели "Университет 3.0". "Эту трансформацию ведущие университеты мира уже завершили, нам также следует форсировать работу", - подчеркнул раис Татарстана.
https://ria.ru/20230201/medpomosch-1849074697.html
https://ria.ru/20230214/forum-1852020459.html
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781094252_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_d0f1d97f1ea563c6a21b992f27d06a0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика татарстан (татарстан), россия, рустам минниханов
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Рустам Минниханов
19:51 14.02.2023
 
Минниханов предложил студентам развивать предпринимательские навыки

Глава Татарстана Минниханов: студенты должны активнее осваивать предпринимательские навыки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 14 фев – РИА Новости. Формирование предпринимательских навыков у студентов позволит эффективно решить задачу технологического суверенитета России, и эту работу необходимо форсировать, заявил глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов.
"Сегодня задача обеспечения технологического суверенитета России становится вновь важнейшей для дальнейшего развития страны. Для этого у нас есть мощные, создававшиеся десятилетиями научные и инженерные школы. Однако остро не хватает компетенций коммерциализации результатов научно-технической деятельности", - сказал Минниханов в ходе заседания Ассоциации содействия цифровому развитию республики, посвященного развитию университетского технологического предпринимательства.
На курсах по оказанию первой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 19:13Республика Татарстан
Татарстан обучит волонтеров азам оказания первой медпомощи
Как отметил Минниханов, новые знания и технологии, которые создают российские ученые, в ряде областей соответствуют мировому уровню. Однако несмотря на успехи, некоторые важнейшие научно-технические результаты остаются на бумаге, не доходя до стадии массового производства.
Именно поэтому, по его мнению, среди всех стратегических инициатив социально-экономического развития страны "Платформа университетского технологического предпринимательства" представляет особый интерес для страны и ее регионов. Эффективное использование этого инструмента развития, по словам главы республики, позволит вывести на новый уровень работу по формированию предпринимательских навыков у обучающихся, научно-педагогических работников.
Минниханов напомнил, что 129 проектов из Татарстана признаны победителями конкурса "Студенческий стартап". Благодаря этой работе высшая школа республики совершила важный шаг на пути к становлению модели "Университет 3.0".
"Эту трансформацию ведущие университеты мира уже завершили, нам также следует форсировать работу", - подчеркнул раис Татарстана.
Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 18:35Республика Татарстан
В Татарстане рассказали о форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum"
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияРустам Минниханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала