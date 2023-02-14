https://ria.ru/20230214/studenty-1852029752.html

Минниханов предложил студентам развивать предпринимательские навыки

Минниханов предложил студентам развивать предпринимательские навыки - РИА Новости, 14.02.2023

Минниханов предложил студентам развивать предпринимательские навыки

Формирование предпринимательских навыков у студентов позволит эффективно решить задачу технологического суверенитета России, и эту работу необходимо... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T19:51

2023-02-14T19:51

2023-02-14T19:51

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

россия

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 14 фев – РИА Новости. Формирование предпринимательских навыков у студентов позволит эффективно решить задачу технологического суверенитета России, и эту работу необходимо форсировать, заявил глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов. "Сегодня задача обеспечения технологического суверенитета России становится вновь важнейшей для дальнейшего развития страны. Для этого у нас есть мощные, создававшиеся десятилетиями научные и инженерные школы. Однако остро не хватает компетенций коммерциализации результатов научно-технической деятельности", - сказал Минниханов в ходе заседания Ассоциации содействия цифровому развитию республики, посвященного развитию университетского технологического предпринимательства. Как отметил Минниханов, новые знания и технологии, которые создают российские ученые, в ряде областей соответствуют мировому уровню. Однако несмотря на успехи, некоторые важнейшие научно-технические результаты остаются на бумаге, не доходя до стадии массового производства. Именно поэтому, по его мнению, среди всех стратегических инициатив социально-экономического развития страны "Платформа университетского технологического предпринимательства" представляет особый интерес для страны и ее регионов. Эффективное использование этого инструмента развития, по словам главы республики, позволит вывести на новый уровень работу по формированию предпринимательских навыков у обучающихся, научно-педагогических работников. Минниханов напомнил, что 129 проектов из Татарстана признаны победителями конкурса "Студенческий стартап". Благодаря этой работе высшая школа республики совершила важный шаг на пути к становлению модели "Университет 3.0". "Эту трансформацию ведущие университеты мира уже завершили, нам также следует форсировать работу", - подчеркнул раис Татарстана.

https://ria.ru/20230201/medpomosch-1849074697.html

https://ria.ru/20230214/forum-1852020459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика татарстан (татарстан), россия, рустам минниханов