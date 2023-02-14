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МИД Китая назвал мирового лидера в слежке за странами - РИА Новости, 14.02.2023
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МИД Китая назвал мирового лидера в слежке за странами
МИД Китая назвал мирового лидера в слежке за странами - РИА Новости, 14.02.2023
МИД Китая назвал мирового лидера в слежке за странами
США занимают первое место в мире в вопросе слежки за другими странами, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:36
2023-02-14T12:36
в мире
сша
китай
европа
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ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. США занимают первое место в мире в вопросе слежки за другими странами, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Говоря о государственной слежке, мы хотим отметить, что США являются страной номер один в мире, и международное сообщество, включая Европу, имеет в этом вопросе личный опыт", - сказал он. Ван Вэньбинь также отметил, что с 1997 года военные США вложили миллиарды долларов в исследования и разработку высотных разведывательных аэростатов. По его словам, в 2022 году американские военные переоборудовали высотные аэростаты для военного использования. Теперь они способны нести разведывательное оборудование, которое можно использовать для слежки за гиперзвуковыми стратегическими крылатыми ракетами Китая и России. Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили ранее в Пентагоне.
https://ria.ru/20230214/putin-1851908766.html
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в мире, сша, китай, европа
В мире, США, Китай, Европа
12:36 14.02.2023
 
МИД Китая назвал мирового лидера в слежке за странами

МИД КНР: США занимают первое место в мире в области слежки за другими странами

Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. США занимают первое место в мире в вопросе слежки за другими странами, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Говоря о государственной слежке, мы хотим отметить, что США являются страной номер один в мире, и международное сообщество, включая Европу, имеет в этом вопросе личный опыт", - сказал он.
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Ван Вэньбинь также отметил, что с 1997 года военные США вложили миллиарды долларов в исследования и разработку высотных разведывательных аэростатов. По его словам, в 2022 году американские военные переоборудовали высотные аэростаты для военного использования. Теперь они способны нести разведывательное оборудование, которое можно использовать для слежки за гиперзвуковыми стратегическими крылатыми ракетами Китая и России.
Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили ранее в Пентагоне.
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