https://ria.ru/20230214/ssha-1851860012.html
Сын Трампа связал появление НЛО над США с подрывом "Северных потоков"
Сын Трампа связал появление НЛО над США с подрывом "Северных потоков" - РИА Новости, 14.02.2023
Сын Трампа связал появление НЛО над США с подрывом "Северных потоков"
Сообщениями об НЛО власти США решили отвлечь внимание от причин взрыва "Северных потоков", написал в Instagram* сын бывшего президента Дональд Трамп — младший. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T09:50
2023-02-14T09:50
2023-02-14T10:24
в мире
дональд трамп-младший
сша
северный поток
авария на "северных потоках"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593136217_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8d6f746fc8bd8f80e555aa31c32ba8fa.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Сообщениями об НЛО власти США решили отвлечь внимание от причин взрыва "Северных потоков", написал в Instagram* сын бывшего президента Дональд Трамп — младший. "Вот такой симпатичный блестящий предмет, чтобы отвлечь вас от того, что мы вроде бы совершили акт войны против России", — говорится в публикации.Трамп-младший сопроводил пост картинкой — на ней изображен большой розовый надувной слон с подписью "США подорвали "Северный поток" и женщина, отвернувшаяся к полке с продуктами, над которой значится "НЛО".На прошлой неделе американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о расследовании взрывов на российских экспортных газопроводах. По его версии, прошлым летом, во время натовских учений в Балтийском море, американские водолазы заложили под "Северные потоки" взрывчатку, а три месяца спустя норвежцы ее активировали. Как утверждает Херш, идея подрыва обсуждалась в Белом доме в течение девяти месяцев c участием президента Джо Байдена и советника по нацбезопасности Джейка Салливана. В американской администрации это расследование назвали ложью и полным вымыслом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230212/lavrov-1851524002.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593136217_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_bc7773ac763b226a3a1f2836e338ddd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп-младший, сша, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Дональд Трамп-младший, США, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
09:50 14.02.2023 (обновлено: 10:24 14.02.2023)
Сын Трампа связал появление НЛО над США с подрывом "Северных потоков"
Дональд Трамп-младший: США с помощью НЛО отвлекают внимание от подрыва "Северных потоков"