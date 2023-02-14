https://ria.ru/20230214/ssha-1851860012.html

Сын Трампа связал появление НЛО над США с подрывом "Северных потоков"

Сын Трампа связал появление НЛО над США с подрывом "Северных потоков" - РИА Новости, 14.02.2023

Сын Трампа связал появление НЛО над США с подрывом "Северных потоков"

Сообщениями об НЛО власти США решили отвлечь внимание от причин взрыва "Северных потоков", написал в Instagram* сын бывшего президента Дональд Трамп — младший. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T09:50

2023-02-14T09:50

2023-02-14T10:24

в мире

дональд трамп-младший

сша

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Сообщениями об НЛО власти США решили отвлечь внимание от причин взрыва "Северных потоков", написал в Instagram* сын бывшего президента Дональд Трамп — младший. "Вот такой симпатичный блестящий предмет, чтобы отвлечь вас от того, что мы вроде бы совершили акт войны против России", — говорится в публикации.Трамп-младший сопроводил пост картинкой — на ней изображен большой розовый надувной слон с подписью "США подорвали "Северный поток" и женщина, отвернувшаяся к полке с продуктами, над которой значится "НЛО".На прошлой неделе американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о расследовании взрывов на российских экспортных газопроводах. По его версии, прошлым летом, во время натовских учений в Балтийском море, американские водолазы заложили под "Северные потоки" взрывчатку, а три месяца спустя норвежцы ее активировали. Как утверждает Херш, идея подрыва обсуждалась в Белом доме в течение девяти месяцев c участием президента Джо Байдена и советника по нацбезопасности Джейка Салливана. В американской администрации это расследование назвали ложью и полным вымыслом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230212/lavrov-1851524002.html

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в мире, дональд трамп-младший, сша, северный поток, авария на "северных потоках"