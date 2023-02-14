https://ria.ru/20230214/spasateli-1851912589.html

Песков отметил героизм МЧС в Турции и Сирии

Песков отметил героизм МЧС в Турции и Сирии - РИА Новости, 14.02.2023

Песков отметил героизм МЧС в Турции и Сирии

Российские спасатели работали в Турции и Сирии после землетрясений "профессионально, героически и результативно", страна ими гордится, заявил журналистам... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:46

2023-02-14T12:46

2023-02-14T12:58

турция

сирия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

дмитрий песков

александр куренков (мчс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851850585_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_fd22281949a4d0f60a8d6d43bbc9c4b6.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские спасатели работали в Турции и Сирии после землетрясений "профессионально, героически и результативно", страна ими гордится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наши спасатели как всегда работали профессионально и героически, и результативно. Они высоко держат флаг нашего МЧС - это спасательная служба, которая давно уже демонстрирует филигранную работу, самоотверженную, героическую, и этот флаг наши спасатели высоко несут. Мы все ими гордимся", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают работу спасателей и журналистов в зоне стихийного бедствия.Он добавил, что и журналисты выполняют свою работу при необходимости и рискуя жизнью, "всегда не берегут живота своего", чтобы донести до общественности правду.На вопрос о причинах вывода российских спасателей из Турции и Сирии Песков заявил, что ясно, что "спасательная часть операции завершается".Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что российские спасатели завершают поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии, принято решение о выводе группировки из зоны бедствия.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 одно за одним произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Реджепа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По данным на понедельник, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

https://ria.ru/20230213/turtsiya-1851607103.html

турция

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, сирия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), дмитрий песков, александр куренков (мчс), в мире