Рейтинг@Mail.ru
Сноуден объяснил, зачем США создают панику вокруг сбитых воздушных объектов - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/snouden-1851831499.html
Сноуден объяснил, зачем США создают панику вокруг сбитых воздушных объектов
Сноуден объяснил, зачем США создают панику вокруг сбитых воздушных объектов - РИА Новости, 14.02.2023
Сноуден объяснил, зачем США создают панику вокруг сбитых воздушных объектов
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден считает, что паника вокруг возможного инопланетного происхождения сбитых над США и Канадой воздушных объектов... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T00:49
2023-02-14T06:36
германия
сша
россия
эдвард сноуден
владимир путин
карин жан-пьер
генеральная прокуратура рф
flightradar24
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102836/79/1028367942_0:11:3000:1699_1920x0_80_0_0_baa80f05a6875de4e388425ea412fcbd.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден считает, что паника вокруг возможного инопланетного происхождения сбитых над США и Канадой воздушных объектов призвана отвлечь журналистов от расследования подрыва "Северного потока". Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что сбитые над США и Канадой воздушные объекты не имеют внеземного происхождения. По словам Сноудена, ему хотелось бы, чтобы воздушные объекты оказались связаны с инопланетянами. "Но это не инопланетяне. Это всего лишь старая искусственно вызванная паника,... гарантирующая, что репортерам, которые отвечают за вопросы национальной безопасности, поручат расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы (а-ля "Северный поток")", - написал он в Twitter. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США. Из анализа треков в архиве Flightradar24, проведенного РИА Новости, следует, что самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года, во время проведения учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока". Согласно данным Flightradar24, с 8 по 16 июня самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли регулярные полеты над местами будущих взрывов. При этом военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полете выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий осталась не записана в треках портала. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230213/khersh-1851824297.html
https://ria.ru/20230208/snouden-1850679012.html
https://ria.ru/20230212/khersh-1851466219.html
германия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102836/79/1028367942_0:0:2892:2169_1920x0_80_0_0_ac6ab0b7487f95cf8edbfc1b6db58425.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, сша, россия, эдвард сноуден, владимир путин, карин жан-пьер, генеральная прокуратура рф, flightradar24, газпром, северный поток, северный поток — 2, в мире
Германия, США, Россия, Эдвард Сноуден, Владимир Путин, Карин Жан-Пьер, Генеральная прокуратура РФ, Flightradar24, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
00:49 14.02.2023 (обновлено: 06:36 14.02.2023)
 
Сноуден объяснил, зачем США создают панику вокруг сбитых воздушных объектов

Сноуден: США используют панику вокруг сбитых воздушных объектов для отвлечения внимания

© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo
Эдвард Сноуден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден считает, что паника вокруг возможного инопланетного происхождения сбитых над США и Канадой воздушных объектов призвана отвлечь журналистов от расследования подрыва "Северного потока".
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что сбитые над США и Канадой воздушные объекты не имеют внеземного происхождения.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 22:46
США "выстрелили себе в ногу", подорвав "Северные потоки", заявил Херш
По словам Сноудена, ему хотелось бы, чтобы воздушные объекты оказались связаны с инопланетянами.
"Но это не инопланетяне. Это всего лишь старая искусственно вызванная паника,... гарантирующая, что репортерам, которые отвечают за вопросы национальной безопасности, поручат расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы (а-ля "Северный поток")", - написал он в Twitter.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 21:19
Сноуден отреагировал на расследование о взрывах на "Северных потоках"
Из анализа треков в архиве Flightradar24, проведенного РИА Новости, следует, что самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года, во время проведения учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока". Согласно данным Flightradar24, с 8 по 16 июня самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли регулярные полеты над местами будущих взрывов. При этом военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полете выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий осталась не записана в треках портала.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 00:02
Захарова прокомментировала расследование Херша о "Северных потоках"
 
ГерманияСШАРоссияЭдвард СноуденВладимир ПутинКарин Жан-ПьерГенеральная прокуратура РФFlightradar24ГазпромСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала