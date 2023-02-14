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Число погибших из-за землетрясения в Сирии достигло 1 414 человек

Число погибших из-за землетрясения в Сирии достигло 1 414 человек - РИА Новости, 14.02.2023

Число погибших из-за землетрясения в Сирии достигло 1 414 человек

Окончательное число погибших из-за землетрясения на подконтрольных сирийскому правительству территориях достигло 1 тысячи 414 человек, пострадали 2 тысячи 357,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T22:07

2023-02-14T22:07

2023-02-14T23:38

в мире

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

дамаск (город)

турция

воз

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КАИР, 14 фев — РИА Новости. Окончательное число погибших из-за землетрясения на подконтрольных сирийскому правительству территориях достигло 1 тысячи 414 человек, пострадали 2 тысячи 357, сообщил министр здравоохранения Сирии Хасан Мухаммед аль-Габаш.Эта статистика не содержит данные о территориях, неподконтрольных официальному Дамаску.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 одно за одним произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента страны Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли свыше 35 тысяч человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию, в которой, согласно последней информации ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек.

сирия

дамаск (город)

турция

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии, дамаск (город), турция, воз