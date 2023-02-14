https://ria.ru/20230214/siriya-1852035554.html

Работавшие в Сирии российские спасатели вернулись в Москву

Работавшие в Сирии российские спасатели вернулись в Москву - РИА Новости, 14.02.2023

Работавшие в Сирии российские спасатели вернулись в Москву

Российские спасатели, завершив поисково-спасательную операцию в Сирии на месте разрушительного землетрясения, вернулись в Москву, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T20:51

2023-02-14T20:51

2023-02-14T20:51

сирия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские спасатели, завершив поисково-спасательную операцию в Сирии на месте разрушительного землетрясения, вернулись в Москву, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Аэромобильная группировка МЧС завершила международную спасательную операцию в Сирии. В аэропорту Жуковский приземлился самолет Ил-76 со спасателями на борту, которые в течение недели участвовали в ликвидации последствий землетрясения", - сказал собеседник агентства. По его словам, в состав аэромобильной группировки вошли более 50 специалистов центра "Лидер", в том числе три кинологических расчета.

сирия

москва

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сирия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, сильное землетрясение в турции и сирии