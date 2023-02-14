https://ria.ru/20230214/serbiya-1851851874.html
Сербия развивает свою газотранспортную систему, заявили в МИД России
Сербия развивает свою газотранспортную систему, заявили в МИД России - РИА Новости, 14.02.2023
Сербия развивает свою газотранспортную систему, заявили в МИД России
Сербия развивает свою газотранспортную систему и энергетическую сеть исходя из собственных приоритетов, заявил РИА Новости директор четвертого европейского... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T08:54
2023-02-14T08:54
2023-02-14T09:23
северная македония
сербия
юрий пилипсон
россия
экономика
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сербия развивает свою газотранспортную систему и энергетическую сеть исходя из собственных приоритетов, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон, комментируя планы Белграда построить соединительный газопровод с Северной Македонией. "Исходим из того, что Сербия как суверенное государство развивает свою газотранспортную систему и энергетическую сеть исходя из собственных приоритетов. Относимся к этому с должным уважением, выстраиваем сотрудничество с сербскими друзьями на основе обоюдного учета интересов и взаимной выгоды", - сказал он в беседе с агентством. Ранее глава Минэнерго Сербии Дубравка Джедович Негре сообщила, что Сербия планирует построить соединительный газопровод с Северной Македонией за 80 миллионов евро. Помимо этого, рассматривается также возможность строительства трубопровода с Албанией. По мнению министра, такие шаги помогут Сербии стать более независимой от российского газа.Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>
https://ria.ru/20230214/mid-1851838814.html
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северная македония, сербия, юрий пилипсон, россия, экономика
Северная Македония, Сербия, Юрий Пилипсон, Россия, Экономика
08:54 14.02.2023 (обновлено: 09:23 14.02.2023)
Сербия развивает свою газотранспортную систему, заявили в МИД России
Глава департамента МИД: Сербия развивает свою газотранспортную систему в своих интересах