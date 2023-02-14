https://ria.ru/20230214/pilipson-1851725093.html

Юрий Пилипсон: спрос на российские энергоносители в Европе остается высоким

Юрий Пилипсон: спрос на российские энергоносители в Европе остается высоким - РИА Новости, 14.02.2023

Юрий Пилипсон: спрос на российские энергоносители в Европе остается высоким

Спрос на российские энергоносители в Европе остается высоким, а многие европейские компании успешно используют предложенную в прошлом году схему оплаты газа в... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T09:00

2023-02-14T09:00

2023-02-14T09:00

интервью

россия

турция

болгария

юрий пилипсон

софия (королева испании)

владимир путин

генеральная ассамблея оон

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Спрос на российские энергоносители в Европе остается высоким, а многие европейские компании успешно используют предложенную в прошлом году схему оплаты газа в рублях, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. В интервью по случаю Дня дипломатического работника он также рассказал о перспективах возведения в Турции второй АЭС по российскому образцу, о том, может ли Турция закупить истребители Су-35, если США откажутся продавать Анкаре F-16, и о том, грозит ли отношениям России и Болгарии полный разрыв.– Болгария выслала 70 российских дипломатов в прошлом году. Сколько сейчас там остается российских дипломатов? Будет ли Россия инициативно высылать болгарских дипломатов в случае продолжения антироссийской линии со стороны Софии? Есть ли вероятность полного разрыва отношений Москвы и Софии?– В прошлом году по числу объявленных persona non grata сотрудников российских загранучреждений Болгария уверенно вышла в лидеры, выслав 83 сотрудника российских загранучреждений и оставив позади по этому бесславному показателю таких "друзей" России, как Великобритания, Польша или США. Согласно полученной нами в июне прошлого года ноте, болгарское руководство установило квоты на дипломатические и административно-технические должности и потребовало "временно" закрыть генконсульство России в Русе. Напомню, эти необоснованные и крайне недружественные действия были инициированы правительством Петкова, которое на тот момент уже было отправлено в отставку парламентом Болгарии. По всей видимости, задачей уходящего премьера было, "пока не поздно", побольше навредить российско-болгарским отношениям.Конечно, наши загранучреждения в Болгарии испытывают сложности в работе, связанные с нехваткой персонала. Есть проблемы в консульском обслуживании, и в результате с неудобствами сталкиваются как наши соотечественники, так и болгарские граждане, которые обращаются за консульскими услугами.Кроме того, болгары присоединились к антироссийским санкциям и голосовали за все враждебные нам резолюции в Генассамблее ООН, выступали за исключение России из Совета Европы и приостановку членства в Совете ООН по правам человека, активно участвуют в натовской милитаризации черноморского региона. Послужной список недружественных действий длинный, зачастую руководство страны оказывается в первых рядах русофобской кампании западников.На сегодняшний день вариант полного разрыва отношений не стоит на повестке дня. Убеждены, что такой сценарий не отвечал бы коренным интересам наших народов. Рано или поздно тон в Болгарии начнут задавать ответственные, неангажированные лидеры, и тогда сможем вернуться к прагматике. Пока же продолжим адекватно реагировать на антироссийские выпады официальной Софии при помощи симметричных либо асимметричных мер. Добавлю, что инициативная бездоказательная высылка дипломатов других государств не входит в нашу практику. Как правило, этим занимаются "демократические" страны евроатлантического блока, их союзники и сателлиты. Мы отвечаем.– София еще в прошлом году перестала получать российский газ из-за отказа платить за поставки в рублях. Как Москва расценивает недавнее соглашение между болгарским "Булгаргаз" и турецкой компанией "Боташ" по поставкам газа? Насколько это, на ваш взгляд, позволит Турции заместить поставки российского газа? Обсуждала ли Россия вопрос об этих поставках в контактах с турецкими партнерами?– Действительно, в апреле 2022 года руководство Болгарии отказалось согласовывать предложенный ООО "Газпром экспорт" план взаиморасчетов по поставкам природного газа в рублях и спешно приступило к поиску новых источников импорта "голубого топлива". В частности, речь идет о приобретении СПГ, в том числе из США, и прокачке дополнительных объемов из Азербайджана и Турции. Делается это в рамках так называемой диверсификации закупок энергоносителей, которая на практике означает попытку заменить долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с надежным, хорошо зарекомендовавшим себя поставщиком на сделки с посредниками по завышенным ценам.Внятного экономического обоснования для подобных действий мы не видим: увеличиваются затраты, появляются риски недобора нужных объемов. Болгарских потребителей, в свою очередь, убеждают в том, что реальный рост цены на газ компенсируется мифическим "укреплением энергетической безопасности" Болгарии. Повторю, предложенный нами в апреле алгоритм внесения платежей прозрачен, прост и надежен, многие европейские компании успешно им пользуются. Сожалеем, что болгарское руководство пошло по другому пути. Применительно к соглашению между "Булгаргаз" и "Боташ" исходим из того, что сотрудничество Турции с Болгарией в газовой сфере – дело Анкары и Софии. Не имеем привычки дружить с кем-то против третьей стороны, навязывать свою волю. В энергетике действуют рыночные принципы, и коль скоро контракты турецкой стороны с нами исполняются в полной мере, а интересы России соблюдены, обсуждение турецко-болгарского взаимодействия было бы излишним.При этом говорить сегодня о вытеснении России с европейских рынков не приходится, спрос на энергоносители остается высоким. Если болгарское правительство хотело поскорее просигнализировать кому-либо о том, что "российский" газ в страну больше не идет, а поступает тот же "турецкий", то за смену этикетки придется платить дополнительно, разумеется, за счет средств своих налогоплательщиков. В целом, говоря начистоту, рационального в этих решениях не больше, чем в истории с отказом Софии несколько лет назад от проекта "Южный поток", который мог сделать из Болгарии крупного игрока в снабжении Европы российским газом.– Как продвигается вопрос по завершению подготовки дорожной карты газового хаба в Турции? На какой стадии находится процесс? Ожидаются ли в ближайшее время какие-то встречи по этой теме? На каком уровне? Также Турция планирует провести в Стамбуле конференцию, на которой обсудит предложенный Россией проект газового хаба. Будет ли российская сторона участвовать в ней?– С удовлетворением констатируем деловой характер российско-турецкого сотрудничества в газовой сфере. Многолетнее взаимовыгодное партнерство выдержало испытание временем, не поддалось негативному влиянию политической конъюнктуры. Глобальная ситуация в энергетике подтверждает правильность курса президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на углубление взаимодействия в этой области. Развитая инфраструктура, включая газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток", обеспечивает предсказуемость и надежность поставок топлива по конкурентным ценам. Исходим из того, что реализация инициативы Путина о создании газораспределительного центра в Турции не только позволит обеспечить интересы поставщиков и потребителей, но и окажет стабилизирующий эффект на международные энергетические рынки.Диалог с Турцией не прекращается. На уровне руководства государств и профильных ведомств обсуждаются актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе в сфере поставок газа. Отдельные специальные встречи для этого требуются не всегда – эксперты находятся в постоянном контакте. Российские и турецкие представители регулярно приглашают друг друга на важные форумы и активно принимают в них участие.– Анкара сейчас обсуждает с Россией возведение второй АЭС в стране – "Синоп". Однако, как указал глава минэнерго Турции, условия контракта могут отличаться от тех, что действуют по первой АЭС. О чем идет речь в данном случае? Как именно условия могут отличаться? Может ли это повлиять на процесс строительства? Когда примерно планируется подписать контракт?– Одной из сфер нашего сотрудничества остается атомная энергетика. Как известно, сейчас силами отечественных хозяйствующих субъектов совместно с турецкими друзьями возводится АЭС "Аккую". На данный момент это крупнейшая в мире стройка такого типа. Высокие темпы работ достигнуты благодаря компетентности российских атомщиков при непременном соблюдении необходимых требований безопасности. В этом контексте стремление турецких коллег продолжить взаимовыгодное партнерство с нами в рамках новой инициативы вполне обоснованно. Тем самым они демонстрируют высокое доверие к российской атомной промышленности, качеству нашей научной школы и инженерной мысли, востребованность отечественных передовых технологических решений.Работы такого масштаба требуют основательной подготовки, скрупулезной оценки всех аспектов строительства, создания благоприятных условий. Нет ничего удивительного в том, что реализация двух схожих проектов будет иметь различия хотя бы вследствие географических особенностей месторасположения АЭС, наличия сопутствующей инфраструктуры на соответствующих площадках, экономического уклада субрегионов. Все это делается для того, чтобы итог оправдал ожидания заказчиков при четком соблюдении интересов российской стороны. Было бы опрометчиво пытаться сейчас устанавливать какие-то сроки достижения договоренностей. Ведь возведение АЭС сродни искусству, когда сопряжение колоссальных усилий талантливых и профессиональных людей порождает уникальный и безупречный в техническом исполнении объект. Потенциал же российско-турецких отношений настолько значителен, что в будущем на двустороннем треке нас ожидают новые, по-хорошему амбициозные практические результаты.– Обсуждается ли сейчас возможность приобретения Россией у Анкары турецких БПЛА? Также недавно Анкара заявляла о том, что может рассмотреть закупку российских истребителей Су-35 в случае провала сделки по американским F-16. Ведутся ли переговоры по этому вопросу?– Принципиальное отличие российских подходов к военно-техническому сотрудничеству с другими странами – категорическое неприятие злоупотреблений оправданными потребностями партнеров в обеспечении собственной безопасности. В отличие от целого ряда западных государств, которые не гнушаются нечистоплотными методами шантажа и угроз в целях извлечения прибыли, Россия помогает другим, руководствуясь принципами суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела. Важно и то, что мы не продаем оружие, чтобы заведомо стравливать народы в угоду собственным целям. Наше военно-техническое сотрудничество имеет сугубо прикладное значение. С удовлетворением отмечаем, что турецкая сторона на собственном опыте убедилась в справедливости этих пониманий.В случае предметной заинтересованности Анкары в приобретении российской продукции военного назначения, в том числе в сфере боевой авиации, российские профильные ведомства проработают соответствующие запросы. Как неоднократно заявляло российское руководство, отечественные предприятия в состоянии полностью закрыть потребности своей армии, причем по любым направлениям, включая современные высокотехнологичные. При этом не исключаем возможность использования чужих наработок.– Когда планируется поставка второй партии российских С-400 в Турцию? Может ли это произойти в текущем году? В какой валюте будет производится расчет по этой сделке?– Один из важнейших проектов в российско-турецких отношениях – поставка Анкаре зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Как известно, партнерам имущество первого полкового комплекта этой ЗРС доставлено. Данный чувствительный вопрос предусматривает поддержание определенной "информационной гигиены" в публичном пространстве, чтобы не допустить ущерба национальным интересам – своим и заказчика. Как известно, отдельные государства применяют в отношении России целый веер ограничительных мер, однако не для защиты демократии и прав человека, а для устранения конкурента на объемном рынке вооружений.Тема взаиморасчетов вряд ли относится к сфере популярного освещения. Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим.– Ранее в МИД России сообщили, что Москва ведет переговоры с Никосией о том, чтобы оказывать все виды консульских услуг россиянам, проживающим на севере Кипра. Есть ли уже понимание, когда такие услуги будут доступны? Может ли это произойти в текущем году?– В настоящий момент потребности проживающих на всей территории Кипра россиян обеспечиваются силами консульского отдела посольства в Никосии. Вместе с тем – в рамках наших принципиальных подходов к кипрскому урегулированию – на постоянной основе, в том числе во взаимодействии с официальными кипрскими властями, продолжаем совершенствовать возможности консульского обслуживания российских граждан, находящихся на севере острова, защиты их прав и законных интересов, оказания им содействия, в том числе культурно-гуманитарного. Рассчитываем на искомые результаты.– Отказывается ли Северная Македония от импорта российского газа? Планируется ли продление соглашения с российским "Газпромом"? В случае отказа от российского газа какие альтернативы есть у Македонии?– Не слышали о планах Северной Македонии отказаться от российского газа. Ни северомакедонское руководство, ни энергокомпании страны, насколько нам известно, публично на сей счет не высказывались. Что касается контрактных отношений Скопье с российским поставщиком, то вопрос относится к компетенции ПАО "Газпром".– Ситуация вокруг Косово остается напряженной. Как ранее заявили в МИД России, Москва будет помогать Белграду отстаивать национальные интересы в отношении Косово. О какой именно помощи идет речь? Может ли все-таки зайти речь о размещении там российской военной базы?– На постоянной основе взаимодействуем с сербскими партнерами по косовской проблематике, координируем шаги на международных площадках. Выступаем за достижение Белградом и Приштиной взаимоприемлемого решения на основе резолюции 1244, которое должно получить одобрение Совета Безопасности ООН. Альтернативы международному праву и решениям СБ ООН по Косово не существует.Рассуждения о создании российской военной базы в Косово относятся к сфере недобросовестных спекуляций, поддерживать которые не хотим. В Косово расположена американская военная база "Бондстил", открытая в свое время под ширмой международных миротворческих усилий в контексте исполнения резолюции СБ ООН 1244. Вашингтон и его натовские союзники на деле превратили ее в центр подготовки персонала косовской "армии", создание которой прямо противоречит положениям упомянутой резолюции Совета Безопасности.– Недавно глава минэнерго Сербии заявила, что Белград планирует построить соединительный газопровод с Северной Македонией. Это поможет стране стать более независимой от российского газа. А вице-премьер Сербии недавно заявила, что продажа "Нефтяной индустрии Сербии" "Газпрому"в 2008 году была ошибкой. Как Москва расценивает такие заявления сербов? Насколько, на ваш взгляд, реально, что Сербии удастся снизить зависимость от российского газа в ближайшие годы?– Исходим из того, что Сербия как суверенное государство развивает свою газотранспортную систему и энергетическую сеть исходя из собственных приоритетов. Относимся к этому с должным уважением, выстраиваем сотрудничество с сербскими друзьями на основе обоюдного учета интересов и взаимной выгоды.Что касается упомянутых заявлений уже бывшего вице-премьера Сербии, то в новое правительство, сформированное в октябре 2022 года она не вошла. Поэтому не видим смысла комментировать ее суждения.– Черногория в прошлом году выслала большое количество российских дипломатов из страны, в связи с чем серьезно осложнилась работа дипмиссии. Есть ли возможности для увеличения числа российских сотрудников в стране в этом году? Если нет, то есть ли риски приостановки работы посольства?– За прошедший год власти Черногории объявили persona non grata в общей сложности 12 российских дипломатов. Это много. В Подгорице даже не потрудились сформулировать конкретные "претензии". Очевидно, что там решили продемонстрировать преданность Западу в борьбе с мифической угрозой со стороны России, подключившись к коллективной "охоте на ведьм" под предлогом событий на Украине. Оставляем тему на совести черногорского руководства. Последствия для двусторонних отношений не замедлили сказаться. Враждебное поведение Подгорицы объективно осложнило работу нашего посольства, численный состав которого сокращен до минимума. Восстановление в обозримой перспективе его нормального функционирования отвечало бы интересам в первую очередь граждан – как российских, так и черногорских. Но этот вопрос следует обращать к черногорским властям.

https://ria.ru/20230213/gaz-1851712082.html

https://ria.ru/20230204/nefteprodukty-1849685582.html

https://ria.ru/20221121/rosatom-1833150830.html

https://ria.ru/20221122/s-400-1833498783.html

https://ria.ru/20230212/kosovo-1851523584.html

https://ria.ru/20221118/mesto-1832570832.html

россия

турция

болгария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, турция, болгария, юрий пилипсон, софия (королева испании), владимир путин, генеральная ассамблея оон, газпром, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)