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САР согласилась открыть еще два КПП для доставки гумпомощи - РИА Новости, 14.02.2023
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САР согласилась открыть еще два КПП для доставки гумпомощи
САР согласилась открыть еще два КПП для доставки гумпомощи - РИА Новости, 14.02.2023
САР согласилась открыть еще два КПП для доставки гумпомощи
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал согласие Дамаска на открытие двух дополнительных погранпереходов на сирийско-турецкой границе для доставки гумпомощи. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T00:06
2023-02-14T00:14
сирия
дамаск (город)
турция
в мире
антониу гутерреш
башар асад
оон
реджеп тайип эрдоган
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ООН, 13 фев - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал согласие Дамаска на открытие двух дополнительных погранпереходов на сирийско-турецкой границе для доставки гумпомощи. Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о необходимости открыть два погранперехода на сирийско-турецкой границе в дополнение к действующему.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь, через границу с Турцией) через погранпереходы действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четырьмя пограничными пунктами пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией).По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Сейчас в рамках механизма действует лишь один погранпереход "Баб-эль-Хава". Срок его действия истекает 10 июля 2023 года. Западные страны призывают к увеличению числа КПП, действующих по данному механизму, тогда как власти Сирии желают, чтобы вся гуманитарная помощь в стране распределялась Дамаском – через линии соприкосновения.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем девять часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию, в которой, согласно последней информации ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек. В свою очередь, сирийский минздрав сообщил, что в стране жертвами землетрясения стали более 1,4 тысячи человек.
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сирия, дамаск (город), турция, в мире, антониу гутерреш, башар асад, оон, реджеп тайип эрдоган, воз, мартин гриффитс, сильное землетрясение в турции и сирии
Сирия, Дамаск (город), Турция, В мире, Антониу Гутерреш, Башар Асад, ООН, Реджеп Тайип Эрдоган, ВОЗ, Мартин Гриффитс, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
00:06 14.02.2023 (обновлено: 00:14 14.02.2023)
 
САР согласилась открыть еще два КПП для доставки гумпомощи

Генсек ООН Гутерреш поприветствовал согласие САР на открытие двух КПП на границе с Турцией

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтроительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо
Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо. Архивное фото
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ООН, 13 фев - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал согласие Дамаска на открытие двух дополнительных погранпереходов на сирийско-турецкой границе для доставки гумпомощи.
"Я приветствую принятое сегодня президентом СирииБашаром Асадом решение открыть два контрольно-пропускных пункта Баб-эс-Салям и Аль-Раи из Турции в северо-западную Сирию на первоначальный период в три месяца, чтобы обеспечить своевременную доставку гуманитарной помощи", - говорится в заявлении Гутерреша.
Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о необходимости открыть два погранперехода на сирийско-турецкой границе в дополнение к действующему.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь, через границу с Турцией) через погранпереходы действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четырьмя пограничными пунктами пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией).
По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Сейчас в рамках механизма действует лишь один погранпереход "Баб-эль-Хава". Срок его действия истекает 10 июля 2023 года. Западные страны призывают к увеличению числа КПП, действующих по данному механизму, тогда как власти Сирии желают, чтобы вся гуманитарная помощь в стране распределялась Дамаском – через линии соприкосновения.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем девять часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию, в которой, согласно последней информации ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек. В свою очередь, сирийский минздрав сообщил, что в стране жертвами землетрясения стали более 1,4 тысячи человек.
Последствия землетрясения в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 13:57
Мишустин выразил соболезнования председателю совета министров САР
 
СирияДамаск (город)ТурцияВ миреАнтониу ГутеррешБашар АсадООНРеджеп Тайип ЭрдоганВОЗМартин ГриффитсСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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