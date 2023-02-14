https://ria.ru/20230214/sar-1851829349.html

САР согласилась открыть еще два КПП для доставки гумпомощи

САР согласилась открыть еще два КПП для доставки гумпомощи - РИА Новости, 14.02.2023

САР согласилась открыть еще два КПП для доставки гумпомощи

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал согласие Дамаска на открытие двух дополнительных погранпереходов на сирийско-турецкой границе для доставки гумпомощи. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T00:06

2023-02-14T00:06

2023-02-14T00:14

сирия

дамаск (город)

турция

в мире

антониу гутерреш

башар асад

оон

реджеп тайип эрдоган

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ООН, 13 фев - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал согласие Дамаска на открытие двух дополнительных погранпереходов на сирийско-турецкой границе для доставки гумпомощи. Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о необходимости открыть два погранперехода на сирийско-турецкой границе в дополнение к действующему.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь, через границу с Турцией) через погранпереходы действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четырьмя пограничными пунктами пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией).По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Сейчас в рамках механизма действует лишь один погранпереход "Баб-эль-Хава". Срок его действия истекает 10 июля 2023 года. Западные страны призывают к увеличению числа КПП, действующих по данному механизму, тогда как власти Сирии желают, чтобы вся гуманитарная помощь в стране распределялась Дамаском – через линии соприкосновения.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем девять часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию, в которой, согласно последней информации ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек. В свою очередь, сирийский минздрав сообщил, что в стране жертвами землетрясения стали более 1,4 тысячи человек.

https://ria.ru/20230206/soboleznovaniya-1850027188.html

сирия

дамаск (город)

турция

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