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В ЕК раскрыли, что будет включать десятый пакет санкций против России - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/sanktsii-1852036469.html
В ЕК раскрыли, что будет включать десятый пакет санкций против России
В ЕК раскрыли, что будет включать десятый пакет санкций против России - РИА Новости, 14.02.2023
В ЕК раскрыли, что будет включать десятый пакет санкций против России
Десятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России будет включать в себя меры по борьбе с обходом санкций, сказал исполнительный вице-президент... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T21:00
2023-02-14T21:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
валдис домбровскис
урсула фон дер ляйен
владимир путин
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Десятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России будет включать в себя меры по борьбе с обходом санкций, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие дни ЕК предложит новый, десятый по счету пакет санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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россия, москва, валдис домбровскис, урсула фон дер ляйен, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Валдис Домбровскис, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
21:00 14.02.2023
 
В ЕК раскрыли, что будет включать десятый пакет санкций против России

ЕК: десятый пакет санкций против России будет включать меры борьбы с обходом ограничений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Десятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России будет включать в себя меры по борьбе с обходом санкций, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции.
"Что касается предстоящего десятого пакета санкций, в нем будет два элемента - новые санкции, а также элементы, связанные с борьбой с обходом", - отметил он.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие дни ЕК предложит новый, десятый по счету пакет санкций против России.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 16:58
Россия спокойно переносит постоянный прессинг в виде санкций, заявил Путин
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваВалдис ДомбровскисУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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