https://ria.ru/20230214/sanktsii-1852036469.html

В ЕК раскрыли, что будет включать десятый пакет санкций против России

В ЕК раскрыли, что будет включать десятый пакет санкций против России - РИА Новости, 14.02.2023

В ЕК раскрыли, что будет включать десятый пакет санкций против России

Десятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России будет включать в себя меры по борьбе с обходом санкций, сказал исполнительный вице-президент... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T21:00

2023-02-14T21:00

2023-02-14T21:00

специальная военная операция на украине

россия

москва

валдис домбровскис

урсула фон дер ляйен

владимир путин

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Десятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России будет включать в себя меры по борьбе с обходом санкций, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие дни ЕК предложит новый, десятый по счету пакет санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230214/sanktsii-1851989363.html

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Евгения Нефедова

россия, москва, валдис домбровскис, урсула фон дер ляйен, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии