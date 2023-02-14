https://ria.ru/20230214/samolety-1851878874.html

В НАТО подтвердили обсуждение поставок военных самолетов Киеву

В НАТО подтвердили обсуждение поставок военных самолетов Киеву - РИА Новости, 14.02.2023

В НАТО подтвердили обсуждение поставок военных самолетов Киеву

Поставки военных самолетов Украине не являются срочным вопросом, но такое обсуждение идет, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:04

2023-02-14T11:04

2023-02-14T11:22

специальная военная операция на украине

в мире

киев

нато

украина

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Поставки военных самолетов Украине не являются срочным вопросом, но такое обсуждение идет, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе заседания глав Минобороны стран альянса."В срочном порядке необходимо поставить то, что уже было обещано: бронированные автомобили, БМП… А также убедиться в наличии боеприпасов к уже поставленным системам. Вопрос военных самолетов не является наиболее срочным вопросом сейчас. Дискуссии продолжаются", - сказал он.По его словам, в альянсе осведомлены о том, что Великобритания уже начала тренировки украинских пилотов. "Союзники по альянсу в настоящее время ведут консультации, идет дискуссия по самолетам для Украины", - добавил он.

https://ria.ru/20230212/samolety-1851220201.html

киев

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, киев, нато, украина, йенс столтенберг