Рейтинг@Mail.ru
В НАТО подтвердили обсуждение поставок военных самолетов Киеву - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/samolety-1851878874.html
В НАТО подтвердили обсуждение поставок военных самолетов Киеву
В НАТО подтвердили обсуждение поставок военных самолетов Киеву - РИА Новости, 14.02.2023
В НАТО подтвердили обсуждение поставок военных самолетов Киеву
Поставки военных самолетов Украине не являются срочным вопросом, но такое обсуждение идет, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:04
2023-02-14T11:22
специальная военная операция на украине
в мире
киев
нато
украина
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129930/59/1299305916_0:74:2000:1199_1920x0_80_0_0_294135114562d778976e7b556718f81d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Поставки военных самолетов Украине не являются срочным вопросом, но такое обсуждение идет, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе заседания глав Минобороны стран альянса."В срочном порядке необходимо поставить то, что уже было обещано: бронированные автомобили, БМП… А также убедиться в наличии боеприпасов к уже поставленным системам. Вопрос военных самолетов не является наиболее срочным вопросом сейчас. Дискуссии продолжаются", - сказал он.По его словам, в альянсе осведомлены о том, что Великобритания уже начала тренировки украинских пилотов. "Союзники по альянсу в настоящее время ведут консультации, идет дискуссия по самолетам для Украины", - добавил он.
https://ria.ru/20230212/samolety-1851220201.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129930/59/1299305916_152:0:1848:1272_1920x0_80_0_0_4b05c68e5ce55817cd3515a25ee50ee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, нато, украина, йенс столтенберг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, НАТО, Украина, Йенс Столтенберг
11:04 14.02.2023 (обновлено: 11:22 14.02.2023)
 
В НАТО подтвердили обсуждение поставок военных самолетов Киеву

Генсек Столтенберг: в НАТО идут консультации по поставке военных самолетов Киеву

© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолеты НАТО в Литве
Самолеты НАТО в Литве - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Самолеты НАТО в Литве. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Поставки военных самолетов Украине не являются срочным вопросом, но такое обсуждение идет, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе заседания глав Минобороны стран альянса.
"В срочном порядке необходимо поставить то, что уже было обещано: бронированные автомобили, БМП… А также убедиться в наличии боеприпасов к уже поставленным системам. Вопрос военных самолетов не является наиболее срочным вопросом сейчас. Дискуссии продолжаются", - сказал он.
По его словам, в альянсе осведомлены о том, что Великобритания уже начала тренировки украинских пилотов. "Союзники по альянсу в настоящее время ведут консультации, идет дискуссия по самолетам для Украины", - добавил он.
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Это все изменит". В НАТО задумались над новым шагом к эскалации
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевНАТОУкраинаЙенс Столтенберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала