https://ria.ru/20230214/samolety-1851878874.html
В НАТО подтвердили обсуждение поставок военных самолетов Киеву
В НАТО подтвердили обсуждение поставок военных самолетов Киеву - РИА Новости, 14.02.2023
В НАТО подтвердили обсуждение поставок военных самолетов Киеву
Поставки военных самолетов Украине не являются срочным вопросом, но такое обсуждение идет, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:04
2023-02-14T11:04
2023-02-14T11:22
специальная военная операция на украине
в мире
киев
нато
украина
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Поставки военных самолетов Украине не являются срочным вопросом, но такое обсуждение идет, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе заседания глав Минобороны стран альянса."В срочном порядке необходимо поставить то, что уже было обещано: бронированные автомобили, БМП… А также убедиться в наличии боеприпасов к уже поставленным системам. Вопрос военных самолетов не является наиболее срочным вопросом сейчас. Дискуссии продолжаются", - сказал он.По его словам, в альянсе осведомлены о том, что Великобритания уже начала тренировки украинских пилотов. "Союзники по альянсу в настоящее время ведут консультации, идет дискуссия по самолетам для Украины", - добавил он.
https://ria.ru/20230212/samolety-1851220201.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, нато, украина, йенс столтенберг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, НАТО, Украина, Йенс Столтенберг
11:04 14.02.2023 (обновлено: 11:22 14.02.2023)
В НАТО подтвердили обсуждение поставок военных самолетов Киеву
Генсек Столтенберг: в НАТО идут консультации по поставке военных самолетов Киеву