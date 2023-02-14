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Москва не видит нерешаемых задач в поставках Турции С-400, заявили в МИД
Москва не видит нерешаемых задач в поставках Турции С-400, заявили в МИД - РИА Новости, 14.02.2023
Москва не видит нерешаемых задач в поставках Турции С-400, заявили в МИД
Москва не видит нерешаемых задач в вопросе поставки Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400, заявил РИА Новости директор четвертого европейского... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T07:11
2023-02-14T07:11
2023-02-14T07:11
москва
турция
юрий пилипсон
с-400 «триумф»
дмитрий шугаев
безопасность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москва не видит нерешаемых задач в вопросе поставки Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон. По его словам, "данный чувствительный вопрос предусматривает поддержание определенной "информационной гигиены" в публичном пространстве, чтобы не допустить ущерба национальным интересам – своим и заказчика". "Как известно, отдельные государства применяют в отношении России целый веер ограничительных мер, однако не для защиты демократии и прав человека, а для устранения конкурента на объемном рынке вооружений", - подчеркнул Пилипсон. Дипломат отметил, что тема взаиморасчетов по этой сделке вряд ли относится к сфере популярного освещения. Россия и Турция в 2017 году заключили первый контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов с опционом на закупку еще одного полка. Поставки первого полка были выполнены летом–осенью 2019 года. В 2022 году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил РИА Новости, что контракт на поставку второго полка ЗРС С-400 подписан и начал реализовываться.
https://ria.ru/20230213/s-400-1851611235.html
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москва, турция, юрий пилипсон, с-400 «триумф», дмитрий шугаев, безопасность
Москва, Турция, Юрий Пилипсон, С-400 «Триумф», Дмитрий Шугаев, Безопасность
Москва не видит нерешаемых задач в поставках Турции С-400, заявили в МИД
Дипломат Пилипсон: Москва не видит нерешаемых задач в поставках Турции второго полка С-400
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москва не видит нерешаемых задач в вопросе поставки Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
"Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим", - сказал он.
По его словам, "данный чувствительный вопрос предусматривает поддержание определенной "информационной гигиены" в публичном пространстве, чтобы не допустить ущерба национальным интересам – своим и заказчика".
"Как известно, отдельные государства применяют в отношении России целый веер ограничительных мер, однако не для защиты демократии и прав человека, а для устранения конкурента на объемном рынке вооружений", - подчеркнул Пилипсон.
Дипломат отметил, что тема взаиморасчетов по этой сделке вряд ли относится к сфере популярного освещения.
Россия и Турция в 2017 году заключили первый контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов с опционом на закупку еще одного полка. Поставки первого полка были выполнены летом–осенью 2019 года.
В 2022 году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев
сообщил РИА Новости, что контракт на поставку второго полка ЗРС С-400 подписан и начал реализовываться.