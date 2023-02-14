Певец Виктор Рыбин поделился историей общения с жителями Донбасса
Рыбин раскрыл детали своего выступления и общения с жителями в зоне СВО
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вокалист группы "Дюна" Виктор Рыбин поделился историей общения с жителями Донбасса.
"Мы до спецоперации ездили на Донбасс. Нас возили на машинах ребята, которые в 2014 году учились в школе. Они рассказывали: "Мы сидим в школе, а на площади происходит взрыв. Мы не понимаем, что произошло. И до сих пор не можем этого осознать". Жители Донбасса тогда говорили: "Мы этого не простим никогда!" – признался артист в передаче "Жизнь и судьба".
Кроме того, он раскрыл детали своего выступления в Херсоне в прошлом году.
"Жители вынесли флаг России. Мы почувствовали единение. Они подпевали "Коммунальную квартиру". Жители потом сказали: "Спасибо, что вы приехали!" – добавил музыкант.
Также исполнитель признался, что выступил с девочкой Машей Кандауровой из Донбасса.
"Мне предложили поучаствовать в проекте "Дети Донбасса". Мы без репетиций вышли с Машей на сцену. Она переживала. Но она была с папой. Я привез подарки. Папе подарил свой свитер, а Маше свитер жены. Папа Маши воевал. Он был учителем в школе. Они не ожидали, что мы к ним так отнесемся. А я ответил: "Как иначе? Вы же наши!" – заключил Рыбин.
Ранее SHAMAN (Ярослав Дронов) выступил в Херсонской области. Он исполнил свой хит "Я русский" вместе с солдатами СВО.
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