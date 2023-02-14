Певец Виктор Рыбин поделился историей общения с жителями Донбасса

"Мне предложили поучаствовать в проекте "Дети Донбасса". Мы без репетиций вышли с Машей на сцену. Она переживала. Но она была с папой. Я привез подарки. Папе подарил свой свитер, а Маше свитер жены. Папа Маши воевал. Он был учителем в школе. Они не ожидали, что мы к ним так отнесемся. А я ответил: "Как иначе? Вы же наши!" – заключил Рыбин.