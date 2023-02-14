https://ria.ru/20230214/romantika-1851777914.html

Названы самые романтичные города России

Названы самые романтичные города России - РИА Новости, 14.02.2023

Названы самые романтичные города России

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме представили города России, подходящие для романтических... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T02:54

2023-02-14T02:54

2023-02-14T02:54

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муром

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме представили города России, подходящие для романтических путешествий на День святого Валентина, сообщает пресс-служба ВШБ.Ялта: для медового месяцаОснованная в 1154 году как греческое поселение Ялос, в 1838-м Ялта получила статус города, а в 2018-м — официальный титул "Город влюбленных". Пары могут прогуляться здесь по высокогорным паркам, устроить тур по виноградникам или посетить шумные фестивали.Планируя свадебный отпуск, не забудьте включить в маршрут Александровский сквер, а также пляж Дагомыс — идеальное место для романтической прогулки. Может оказаться, что и 30 дней парам будет мало.Муром: обрести любовьЕсли вы только ищете пару, посетите Муром — древнейший город, впервые упомянутый в знаменитой "Повести временных лет". Символом Мурома стали супруги Петр и Феврония — образец идеальных семейных отношений, основанных на любви, уважении и взаимном доверии. По преданиям, целительница Феврония дважды вернула князю здоровье, а Петр женился на ней, пожертвовав правом на престол из-за неравного брака. Туристы со всей России едут поклониться мощам этих святых в Свято-Троицкий монастырь под Муромом. Санкт-Петербург: для молодых влюбленныхКажется, будто каждая улица Санкт-Петербурга пропитана романтикой. Чего стоит один только Поцелуев мост, пересекающий реку Мойку и соединяющий Васильевский остров с основной частью города. Его видно издалека — благодаря цветному освещению даже в темноте он отражается в глади воды. Это идеальное место для ночной романтической прогулки и объятий под звездами. Существует примета: если пара поцелуется на мосту — она никогда не расстанется. Еще в Санкт-Петербурге можно подняться на крыши – с площадки музея "Эрмитаж" видна Нева, причалы и великолепные дворцовые сооружения. А крыша отеля "Астория" идеально подходит для встречи закатов. Тутаев: для отпуска без детейТутаев известен своей великолепной архитектурой и прекрасными пейзажами. Тут понравится тем, кто хочет сбежать от шумных ритмов мегаполиса в глубинку. Вдвоем можно сидеть на берегу, наблюдать за течением реки и наслаждаться захватывающими видами на леса и крутые склоны побережья.Романтическими местами славятся обе стороны Тутаева: на правой, Борисоглебской расположен Воскресенский собор. А на левом берегу стоит усадьба дворян Зацепиных — постройка XIX века, венчающая витиеватую дорогу к Волге. Имение недавно открылось после реконструкции — здесь можно узнать о быте русских дворян, посетить овчарню и погулять в парке. Пушкинские горы: для романтиков в душеСлобода Тоболенец, больше известная сегодня как Пушкинские горы — это маленький поселок XVI века в глубинке Псковской области. Захватите в поездку томик стихов Александра Пушкина — ведь именно здесь находился семейный очаг великого русского поэта.Начать знакомство с Пушкинскими горами стоит с Михайловского имения, тут классик провел свое детство и юношество. Мещовск: для семейного путешествияСочетание природной красоты, исторической архитектуры делает Мещовск идеальным для больших семейных путешествий. Он расположился в центре Калужской области, поэтому попасть сюда можно как на машине, так и на поезде из любой точки России.Мещовский край тесно связан с династией Романовых — отсюда родом Евдокия Стрешнева, супруга первого царя Михаила Федоровича Романова, а также Евдокия Лопухина, жена Петра Великого.Город известен парками, рекой Турея и лесами, которые идеально подходят для неторопливых променадов и веселых пикников. Обязательно прогуляйтесь по центральному парку.

https://ria.ru/20230203/romantika-1849065318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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