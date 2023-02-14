https://ria.ru/20230214/rogov-1851845675.html

Киев готовит сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС

Киев готовит сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.02.2023

Киев готовит сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС

Киевские власти готовят сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель регионального движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T07:40

2023-02-14T07:40

2023-02-14T07:40

россия

днепр (город)

энергодар

владимир рогов

сергей шойгу

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Киевские власти готовят сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель регионального движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, акцент будет делаться на якобы неспособности России гарантировать безопасную работу АЭС. "Киевские власти уже начинают продавливать тему, что якобы русские готовят экологическую катастрофу, так как низкий уровень воды в Каховском водохранилище может привести к выходу из строя системы охлаждения реакторов", - сообщил Рогов. Он отметил, что уровень воды в Каховском водохранилище за последние месяцы действительно упал до рекордных отметок, но на работе атомной станции это не отразилось, ситуация там находится под полным контролем российских атомщиков. "Уровень воды начал падать после того, как украинские войска обстрелами разрушили внизу по течению греблю Каховской гидроэлектростанции, а также начали искусственно задерживать сток воды с верхних каскадов водохранилищ Днепра. Естественно, это все сказывается на уровне воды в Каховском водохранилище", - сказал Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230206/zaes-1850127021.html

https://ria.ru/20230211/gruppirovka-1851392622.html

россия

днепр (город)

энергодар

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россия, днепр (город), энергодар, владимир рогов, сергей шойгу, запорожская аэс