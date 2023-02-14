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Киев готовит сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.02.2023
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Киев готовит сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС
Киев готовит сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.02.2023
Киев готовит сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС
Киевские власти готовят сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель регионального движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T07:40
2023-02-14T07:40
россия
днепр (город)
энергодар
владимир рогов
сергей шойгу
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Киевские власти готовят сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель регионального движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, акцент будет делаться на якобы неспособности России гарантировать безопасную работу АЭС. "Киевские власти уже начинают продавливать тему, что якобы русские готовят экологическую катастрофу, так как низкий уровень воды в Каховском водохранилище может привести к выходу из строя системы охлаждения реакторов", - сообщил Рогов. Он отметил, что уровень воды в Каховском водохранилище за последние месяцы действительно упал до рекордных отметок, но на работе атомной станции это не отразилось, ситуация там находится под полным контролем российских атомщиков. "Уровень воды начал падать после того, как украинские войска обстрелами разрушили внизу по течению греблю Каховской гидроэлектростанции, а также начали искусственно задерживать сток воды с верхних каскадов водохранилищ Днепра. Естественно, это все сказывается на уровне воды в Каховском водохранилище", - сказал Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230206/zaes-1850127021.html
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россия, днепр (город), энергодар, владимир рогов, сергей шойгу, запорожская аэс
Россия, Днепр (город), Энергодар, Владимир Рогов, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС
07:40 14.02.2023
 
Киев готовит сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС

Рогов: Киевские власти готовят сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Киевские власти готовят сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель регионального движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Режим Зеленского с помощью западных ресурсов готовит новый сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС. Они намерены прокачивать кейс о повышенных рисках для атомной станции", - сказал Рогов.
По его словам, акцент будет делаться на якобы неспособности России гарантировать безопасную работу АЭС.
"Киевские власти уже начинают продавливать тему, что якобы русские готовят экологическую катастрофу, так как низкий уровень воды в Каховском водохранилище может привести к выходу из строя системы охлаждения реакторов", - сообщил Рогов.
Он отметил, что уровень воды в Каховском водохранилище за последние месяцы действительно упал до рекордных отметок, но на работе атомной станции это не отразилось, ситуация там находится под полным контролем российских атомщиков.
"Уровень воды начал падать после того, как украинские войска обстрелами разрушили внизу по течению греблю Каховской гидроэлектростанции, а также начали искусственно задерживать сток воды с верхних каскадов водохранилищ Днепра. Естественно, это все сказывается на уровне воды в Каховском водохранилище", - сказал Рогов.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 19:03Специальная военная операция на Украине
Китай призвал прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 13:22Специальная военная операция на Украине
Рогов рассказал о группировке ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожья
 
РоссияДнепр (город)ЭнергодарВладимир РоговСергей ШойгуЗапорожская АЭС
 
 
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