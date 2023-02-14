Резников прибыл в Брюссель с платком с изображением чертежа Су-27
Глава Минобороны Украины Резников прибыл в Брюссель с платком с изображением чертежа Су-27
© AFP 2023 / OLIVIER MATTHYSМинистр обороны Украины Алексей Резников перед заседанием Контактной группы по Украине в Брюсселе
Министр обороны Украины Алексей Резников перед заседанием Контактной группы по Украине в Брюсселе
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл в Брюссель для участия в заседании американской контактной группы по Украине с платком, на котором изображен чертеж советского истребителя Су-27 в двух проекциях.
В ролике, размещенном в Twitter шотландской журналисткой Deutsche Welle* Роузи Берчард, Резников остановился перед прессой и показал им нагрудный платок цвета хаки с истребителем Су-27, спросив: "Что это? Вы видите?" Репортеры подтвердили, что видят истребитель.
На вопрос, откуда Украина планирует получить такие самолеты, Резников посмотрел вверх и ответил: "С неба". Затем выразительным жестом он подтвердил, что истребители – на сегодня главная просьба к Западу по поставкам новых вооружений.
Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходят заседания глав минобороны стран альянса и контактной группы по Украине.
Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что ожидает в Брюсселе обсуждения перспектив передачи Киеву военных самолетов, однако, по его мнению, приоритетом для стран НАТО на данном этапе остается поставка уже обещанного военного оборудования, включая бронетехнику, а также боеприпасов, запчастей и топлива.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
*Компания признана в России СМИ-иноагентом