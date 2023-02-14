https://ria.ru/20230214/reznikov-1851962648.html

Резников прибыл в Брюссель с платком с изображением чертежа Су-27

Резников прибыл в Брюссель с платком с изображением чертежа Су-27 - РИА Новости, 14.02.2023

Резников прибыл в Брюссель с платком с изображением чертежа Су-27

Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл в Брюссель для участия в заседании американской контактной группы по Украине с платком, на котором изображен... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:39

2023-02-14T15:39

2023-02-14T15:39

в мире

украина

брюссель

алексей резников

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл в Брюссель для участия в заседании американской контактной группы по Украине с платком, на котором изображен чертеж советского истребителя Су-27 в двух проекциях. В ролике, размещенном в Twitter шотландской журналисткой Deutsche Welle* Роузи Берчард, Резников остановился перед прессой и показал им нагрудный платок цвета хаки с истребителем Су-27, спросив: "Что это? Вы видите?" Репортеры подтвердили, что видят истребитель. На вопрос, откуда Украина планирует получить такие самолеты, Резников посмотрел вверх и ответил: "С неба". Затем выразительным жестом он подтвердил, что истребители – на сегодня главная просьба к Западу по поставкам новых вооружений. Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходят заседания глав минобороны стран альянса и контактной группы по Украине. Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что ожидает в Брюсселе обсуждения перспектив передачи Киеву военных самолетов, однако, по его мнению, приоритетом для стран НАТО на данном этапе остается поставка уже обещанного военного оборудования, включая бронетехнику, а также боеприпасов, запчастей и топлива. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.*Компания признана в России СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20230208/pentagon-1850530275.html

https://ria.ru/20230213/ukraina-1851776596.html

украина

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, брюссель, алексей резников, йенс столтенберг, нато