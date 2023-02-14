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Резников прибыл в Брюссель с платком с изображением чертежа Су-27 - РИА Новости, 14.02.2023
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Резников прибыл в Брюссель с платком с изображением чертежа Су-27
Резников прибыл в Брюссель с платком с изображением чертежа Су-27 - РИА Новости, 14.02.2023
Резников прибыл в Брюссель с платком с изображением чертежа Су-27
Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл в Брюссель для участия в заседании американской контактной группы по Украине с платком, на котором изображен... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:39
2023-02-14T15:39
в мире
украина
брюссель
алексей резников
йенс столтенберг
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл в Брюссель для участия в заседании американской контактной группы по Украине с платком, на котором изображен чертеж советского истребителя Су-27 в двух проекциях. В ролике, размещенном в Twitter шотландской журналисткой Deutsche Welle* Роузи Берчард, Резников остановился перед прессой и показал им нагрудный платок цвета хаки с истребителем Су-27, спросив: "Что это? Вы видите?" Репортеры подтвердили, что видят истребитель. На вопрос, откуда Украина планирует получить такие самолеты, Резников посмотрел вверх и ответил: "С неба". Затем выразительным жестом он подтвердил, что истребители – на сегодня главная просьба к Западу по поставкам новых вооружений. Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходят заседания глав минобороны стран альянса и контактной группы по Украине. Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что ожидает в Брюсселе обсуждения перспектив передачи Киеву военных самолетов, однако, по его мнению, приоритетом для стран НАТО на данном этапе остается поставка уже обещанного военного оборудования, включая бронетехнику, а также боеприпасов, запчастей и топлива. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.*Компания признана в России СМИ-иноагентом
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в мире, украина, брюссель, алексей резников, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Брюссель, Алексей Резников, Йенс Столтенберг, НАТО
15:39 14.02.2023
 
Резников прибыл в Брюссель с платком с изображением чертежа Су-27

Глава Минобороны Украины Резников прибыл в Брюссель с платком с изображением чертежа Су-27

© AFP 2023 / OLIVIER MATTHYSМинистр обороны Украины Алексей Резников перед заседанием Контактной группы по Украине в Брюсселе
Министр обороны Украины Алексей Резников перед заседанием Контактной группы по Украине в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AFP 2023 / OLIVIER MATTHYS
Министр обороны Украины Алексей Резников перед заседанием Контактной группы по Украине в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл в Брюссель для участия в заседании американской контактной группы по Украине с платком, на котором изображен чертеж советского истребителя Су-27 в двух проекциях.
В ролике, размещенном в Twitter шотландской журналисткой Deutsche Welle* Роузи Берчард, Резников остановился перед прессой и показал им нагрудный платок цвета хаки с истребителем Су-27, спросив: "Что это? Вы видите?" Репортеры подтвердили, что видят истребитель.
Глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 13:08
В Киеве заявили, что Пентагон доверяет Резникову, несмотря на скандалы
На вопрос, откуда Украина планирует получить такие самолеты, Резников посмотрел вверх и ответил: "С неба". Затем выразительным жестом он подтвердил, что истребители – на сегодня главная просьба к Западу по поставкам новых вооружений.
Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходят заседания глав минобороны стран альянса и контактной группы по Украине.
Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что ожидает в Брюсселе обсуждения перспектив передачи Киеву военных самолетов, однако, по его мнению, приоритетом для стран НАТО на данном этапе остается поставка уже обещанного военного оборудования, включая бронетехнику, а также боеприпасов, запчастей и топлива.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
*Компания признана в России СМИ-иноагентом
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 18:27Специальная военная операция на Украине
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В миреУкраинаБрюссельАлексей РезниковЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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