https://ria.ru/20230214/razryv-1851849416.html

В МИД назвали вопрос разрыва отношений с Болгарией неактуальным

В МИД назвали вопрос разрыва отношений с Болгарией неактуальным - РИА Новости, 14.02.2023

В МИД назвали вопрос разрыва отношений с Болгарией неактуальным

На сегодняшний день вопрос о полном разрыве дипотношений РФ и Болгарии не стоит, это бы не отвечало интересам народов двух стран, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T08:35

2023-02-14T08:35

2023-02-14T09:25

в мире

кирил петков

элеонора митрофанова

юрий пилипсон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. На сегодняшний день вопрос о полном разрыве дипотношений РФ и Болгарии не стоит, это бы не отвечало интересам народов двух стран, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой. "Конечно, наши загранучреждения в Болгарии испытывают сложности в работе, связанные с нехваткой персонала. Есть проблемы в консульском обслуживании, и в результате с неудобствами сталкиваются как наши соотечественники, так и болгарские граждане, которые обращаются за консульскими услугами", - сказал дипломат. Пилипсон также подчеркнул, что послужной список недружественных действий Болгарии в отношении России длинный. По его словам, зачастую руководство страны оказывается в первых рядах русофобской кампании западников, однако на сегодня вопрос о полном разрыве дипотношений между странами не стоит. "На сегодняшний день вариант полного разрыва отношений не стоит на повестке дня. Убеждены, что такой сценарий не отвечал бы коренным интересам наших народов. Рано или поздно тон в Болгарии начнут задавать ответственные, не ангажированные лидеры, и тогда сможем вернуться к прагматике", - отметил он. Дипломат при этом сказал, что пока же Москва продолжит адекватно реагировать на антироссийские выпады официальной Софии при помощи симметричных либо асимметричных мер. "Добавлю, что инициативная бездоказательная высылка дипломатов других государств не входит в нашу практику. Как правило, этим занимаются "демократические" страны евроатлантического блока, их союзники и сателлиты. Мы отвечаем", - заключил Пилипсон в интервью РИА Новости. Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>

https://ria.ru/20230201/golodomor-1849028868.html

https://ria.ru/20230130/gazoprovod-1848458219.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кирил петков, элеонора митрофанова, юрий пилипсон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)