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В США дали необычную характеристику Путину - РИА Новости, 14.02.2023
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В США дали необычную характеристику Путину
В США дали необычную характеристику Путину - РИА Новости, 14.02.2023
В США дали необычную характеристику Путину
Политическая сдержанность и терпение президента России Владимира Путина можно назвать единственным сдерживающим фактора начала третьей мировой войны, заявил... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:29
2023-02-14T14:08
в мире
россия
владимир путин
линдси грэм
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Политическая сдержанность и терпение президента России Владимира Путина можно назвать единственным сдерживающим фактора начала третьей мировой войны, заявил обозреватель Эндрю Наполитано в эфире YouTube-канала Judging Freedom. "И это полностью противоречит общепринятому нарративу о его безрассудстве и безумии. В действительности же имеются довольно веские доказательства того, что этот конфликт (на Украине. — Прим. ред.) последовательно провоцировали Соединенные Штаты", — уточнил эксперт.По его мнению, Путин не угрожает президенту Джо Байдену, в то время как сенатор Линдси Грэм публично просил главу Белого дома отправить специальную группу для организации убийства главы российского лидера. В марте прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил призыв американского сенатора тем, что при русофобском припадке "многие едут рассудком". В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что такой призыв Линдси Грэма можно считать преступным.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230214/ssha-1851897382.html
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в мире, россия, владимир путин, линдси грэм, украина, сша
В мире, Россия, Владимир Путин, Линдси Грэм, Украина, США
12:29 14.02.2023 (обновлено: 14:08 14.02.2023)
 
В США дали необычную характеристику Путину

Журналист из США Наполитано назвал Путина сдерживающим фактором начала третьей мировой

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Политическая сдержанность и терпение президента России Владимира Путина можно назвать единственным сдерживающим фактора начала третьей мировой войны, заявил обозреватель Эндрю Наполитано в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

"И это полностью противоречит общепринятому нарративу о его безрассудстве и безумии. В действительности же имеются довольно веские доказательства того, что этот конфликт (на Украине. — Прим. ред.) последовательно провоцировали Соединенные Штаты", — уточнил эксперт.
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По его мнению, Путин не угрожает президенту Джо Байдену, в то время как сенатор Линдси Грэм публично просил главу Белого дома отправить специальную группу для организации убийства главы российского лидера.
"Вот и ответьте, какая сторона более рациональна, а какая — деструктивна? Ответ прост и очевиден", — резюмировал он.
В марте прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил призыв американского сенатора тем, что при русофобском припадке "многие едут рассудком". В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что такой призыв Линдси Грэма можно считать преступным.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияВладимир ПутинЛиндси ГрэмУкраинаСША
 
 
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