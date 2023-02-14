12:29 14.02.2023 (обновлено: 14:08 14.02.2023)
В США дали необычную характеристику Путину
Журналист из США Наполитано назвал Путина сдерживающим фактором начала третьей мировой
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Политическая сдержанность и терпение президента России Владимира Путина можно назвать единственным сдерживающим фактора начала третьей мировой войны, заявил обозреватель Эндрю Наполитано в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"И это полностью противоречит общепринятому нарративу о его безрассудстве и безумии. В действительности же имеются довольно веские доказательства того, что этот конфликт (на Украине. — Прим. ред.) последовательно провоцировали Соединенные Штаты", — уточнил эксперт.
"И это полностью противоречит общепринятому нарративу о его безрассудстве и безумии. В действительности же имеются довольно веские доказательства того, что этот конфликт (на Украине. — Прим. ред.) последовательно провоцировали Соединенные Штаты", — уточнил эксперт.
По его мнению, Путин не угрожает президенту Джо Байдену, в то время как сенатор Линдси Грэм публично просил главу Белого дома отправить специальную группу для организации убийства главы российского лидера.
"Вот и ответьте, какая сторона более рациональна, а какая — деструктивна? Ответ прост и очевиден", — резюмировал он.
В марте прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил призыв американского сенатора тем, что при русофобском припадке "многие едут рассудком". В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что такой призыв Линдси Грэма можно считать преступным.
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