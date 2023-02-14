https://ria.ru/20230214/putin-1851908766.html

В США дали необычную характеристику Путину

В США дали необычную характеристику Путину - РИА Новости, 14.02.2023

В США дали необычную характеристику Путину

Политическая сдержанность и терпение президента России Владимира Путина можно назвать единственным сдерживающим фактора начала третьей мировой войны, заявил... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:29

2023-02-14T12:29

2023-02-14T14:08

в мире

россия

владимир путин

линдси грэм

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сша

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Политическая сдержанность и терпение президента России Владимира Путина можно назвать единственным сдерживающим фактора начала третьей мировой войны, заявил обозреватель Эндрю Наполитано в эфире YouTube-канала Judging Freedom. "И это полностью противоречит общепринятому нарративу о его безрассудстве и безумии. В действительности же имеются довольно веские доказательства того, что этот конфликт (на Украине. — Прим. ред.) последовательно провоцировали Соединенные Штаты", — уточнил эксперт.По его мнению, Путин не угрожает президенту Джо Байдену, в то время как сенатор Линдси Грэм публично просил главу Белого дома отправить специальную группу для организации убийства главы российского лидера. В марте прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил призыв американского сенатора тем, что при русофобском припадке "многие едут рассудком". В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что такой призыв Линдси Грэма можно считать преступным.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230214/ssha-1851897382.html

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в мире, россия, владимир путин, линдси грэм, украина, сша