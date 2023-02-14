https://ria.ru/20230214/poslanie-1851868399.html

Парламентарии рассказали, чего ждать от послания Путина

Парламентарии рассказали, чего ждать от послания Путина - РИА Новости, 14.02.2023

Парламентарии рассказали, чего ждать от послания Путина

Послание президента Федеральному собранию 21 февраля будет посвящено спецоперации, поддержке ее участников и оснащению армии, отмечают опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:28

2023-02-14T10:28

2023-02-14T13:42

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Послание президента Федеральному собранию 21 февраля будет посвящено спецоперации, поддержке ее участников и оснащению армии, отмечают опрошенные РИА Новости парламентарии.Некоторые из них предполагают, что глава государства расскажет также о борьбе с террористами и диверсантами, модернизации военно-промышленного комплекса и о противостоянии санкциям Запада. Безопасность и обороноспособность Все опрошенные РИА Новости члены парламента считают, что лейтмотивом послания президента станет специальная военная операция. Эта тема, уверены политики, будет определять многие другие в выступлении главы государства — социальное обеспечение участников спецоперации, оснащение армии, обучение бойцов. Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров отметил, что первым вопросом может стать повышение обороноспособности и задачи, которые стоят перед всеми структурами государственной власти, включая спецслужбы. "Борьба с террористами, борьба с диверсантами, с агентами зарубежных спецслужб", — указал сенатор. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что российский лидер в своем выступлении расставит все приоритеты, "которые не оставят никакой надежды нашим врагам победить Россию, ослабить или попытаться подчинить своему неоколониальному диктату". "Наверняка президент остановится на работе военно-промышленного комплекса, который функционирует сейчас форсированно, на боевых возможностях и новейших технологиях вооружения", — отмечает замруководителя фракции ЛДПР в Думе Алексей Диденко. Экономика в новых "военно-политических" реалиях Почти все парламентарии предполагают, что президент в той или иной мере коснется темы экономики, санкций и преодоления давления Запада. Как отметил лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов, "новые военно-политические реалии диктуют пересмотр привычных подходов к регулированию экономики". "Это, конечно, социально-экономическая тематика — в любом случае это будет в разрезе адаптации к новым условиям и вызовам; тема экономики, которая за прошедший год выстояла так, как не ожидал ни один эксперт и критик", — заметил замглавы фракции "Единая Россия" в Думе Адальби Шхагошев. Диденко при этом отмечает, что с темы положения дел в экономике президент в принципе может начать свое выступление, а после сделать акцент на преодолении санкционного давления Запада. О перестройке в условиях санкций экономики, которая при этом продолжает двигаться вперед, сказал и Джабаров. Вопросы экономики могут быть тесно связаны и с новыми регионами. Так, лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев не исключает, что президент коснется тем, связанных с помощью новым субъектам страны, — "организацией системной поддержки людей, бизнеса, всех необходимых логистических цепочек". Отсылки к Западу Некоторые депутаты и сенаторы не исключают, что президент в своем выступлении будет апеллировать к Западу, проводя параллели между политикой России и "партнеров". Об этом, например, заявила сенатор Ольга Ковитиди, отметив, что людей интересует, каким будет ответ России на "беспрецедентную наглость Вашингтона, возомнившего себя хозяином мироздания". "Президент остановится на причинно-следственной связи происходящих в мире событий с действиями США, использующими гангстерские методы по захвату рынка углеводородов и установившими свой политико-экономический протекторат над всей Европой", — считает она. При этом к посланию Путина будет приковано внимание "не только жителей нашей страны, но и всего мира", уверен первый зампред ЦК КПРФ, депутат Юрий Афонин. "Нынешнее послание будет обращено как к Федеральному собранию, так и к мировому сообществу", — добавил Шхагошев.Президент в своем выступлении обрисует максимально реальную картину глобального мира, уверен политик, в связи с чем само событие вызовет интерес у дружественных и недружественных стран. Причем вторые, заявил Шхагошев, "прочитают" сигнал президента и даже "во многом могут изменить свои позиции". Социальный фронт "В послании очень важно, чтобы президент обозначил вопросы, связанные с достижением победы, причем не только на военном фронте, но и в первую очередь социально-экономические задачи", — заявил Афонин. Путин в ходе выступления может рассказать об уровне жизни в стране, затронуть вопросы демографии, доходов населения и поддержки участников спецоперации, добавляют парламентарии. Как отметил Нечаев, может быть поднята тема о мерах по повышению зарплат, обеспечению доступности цен на продукты и лекарственному обеспечению. "Социальная политика — это острейшая тема каждого послания. Увы, в России не искоренена бедность. Но шаги в этом направлении, вопреки всем трудностям, делаются. Пособия растут, появляются новые выплаты и механизмы поддержки малоимущих", — добавил Диденко. Послание для парламентариев — это всегда программное заявление, которое политики будут "творчески претворять в своих конкретных делах", заявил глава международного комитета СФ Григорий Карасин. Он подчеркнул, что документ адресован всей стране и одновременно каждому парламентарию отдельно.

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политика, россия, сша, алексей диденко (политик), адальби шхагошев, владимир путин, лдпр, госдума рф, совет федерации рф