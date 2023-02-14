https://ria.ru/20230214/poslanie-1851868399.html
Парламентарии рассказали, чего ждать от послания Путина
Парламентарии рассказали, чего ждать от послания Путина - РИА Новости, 14.02.2023
Парламентарии рассказали, чего ждать от послания Путина
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля будет посвящено спецоперации, поддержке ее участников и оснащению армии, отмечают опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:28
2023-02-14T10:28
2023-02-14T13:42
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россия
сша
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адальби шхагошев
владимир путин
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Послание президента Федеральному собранию 21 февраля будет посвящено спецоперации, поддержке ее участников и оснащению армии, отмечают опрошенные РИА Новости парламентарии.Некоторые из них предполагают, что глава государства расскажет также о борьбе с террористами и диверсантами, модернизации военно-промышленного комплекса и о противостоянии санкциям Запада. Безопасность и обороноспособность Все опрошенные РИА Новости члены парламента считают, что лейтмотивом послания президента станет специальная военная операция. Эта тема, уверены политики, будет определять многие другие в выступлении главы государства — социальное обеспечение участников спецоперации, оснащение армии, обучение бойцов. Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров отметил, что первым вопросом может стать повышение обороноспособности и задачи, которые стоят перед всеми структурами государственной власти, включая спецслужбы. "Борьба с террористами, борьба с диверсантами, с агентами зарубежных спецслужб", — указал сенатор. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что российский лидер в своем выступлении расставит все приоритеты, "которые не оставят никакой надежды нашим врагам победить Россию, ослабить или попытаться подчинить своему неоколониальному диктату". "Наверняка президент остановится на работе военно-промышленного комплекса, который функционирует сейчас форсированно, на боевых возможностях и новейших технологиях вооружения", — отмечает замруководителя фракции ЛДПР в Думе Алексей Диденко. Экономика в новых "военно-политических" реалиях Почти все парламентарии предполагают, что президент в той или иной мере коснется темы экономики, санкций и преодоления давления Запада. Как отметил лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов, "новые военно-политические реалии диктуют пересмотр привычных подходов к регулированию экономики". "Это, конечно, социально-экономическая тематика — в любом случае это будет в разрезе адаптации к новым условиям и вызовам; тема экономики, которая за прошедший год выстояла так, как не ожидал ни один эксперт и критик", — заметил замглавы фракции "Единая Россия" в Думе Адальби Шхагошев. Диденко при этом отмечает, что с темы положения дел в экономике президент в принципе может начать свое выступление, а после сделать акцент на преодолении санкционного давления Запада. О перестройке в условиях санкций экономики, которая при этом продолжает двигаться вперед, сказал и Джабаров. Вопросы экономики могут быть тесно связаны и с новыми регионами. Так, лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев не исключает, что президент коснется тем, связанных с помощью новым субъектам страны, — "организацией системной поддержки людей, бизнеса, всех необходимых логистических цепочек". Отсылки к Западу Некоторые депутаты и сенаторы не исключают, что президент в своем выступлении будет апеллировать к Западу, проводя параллели между политикой России и "партнеров". Об этом, например, заявила сенатор Ольга Ковитиди, отметив, что людей интересует, каким будет ответ России на "беспрецедентную наглость Вашингтона, возомнившего себя хозяином мироздания". "Президент остановится на причинно-следственной связи происходящих в мире событий с действиями США, использующими гангстерские методы по захвату рынка углеводородов и установившими свой политико-экономический протекторат над всей Европой", — считает она. При этом к посланию Путина будет приковано внимание "не только жителей нашей страны, но и всего мира", уверен первый зампред ЦК КПРФ, депутат Юрий Афонин. "Нынешнее послание будет обращено как к Федеральному собранию, так и к мировому сообществу", — добавил Шхагошев.Президент в своем выступлении обрисует максимально реальную картину глобального мира, уверен политик, в связи с чем само событие вызовет интерес у дружественных и недружественных стран. Причем вторые, заявил Шхагошев, "прочитают" сигнал президента и даже "во многом могут изменить свои позиции". Социальный фронт "В послании очень важно, чтобы президент обозначил вопросы, связанные с достижением победы, причем не только на военном фронте, но и в первую очередь социально-экономические задачи", — заявил Афонин. Путин в ходе выступления может рассказать об уровне жизни в стране, затронуть вопросы демографии, доходов населения и поддержки участников спецоперации, добавляют парламентарии. Как отметил Нечаев, может быть поднята тема о мерах по повышению зарплат, обеспечению доступности цен на продукты и лекарственному обеспечению. "Социальная политика — это острейшая тема каждого послания. Увы, в России не искоренена бедность. Но шаги в этом направлении, вопреки всем трудностям, делаются. Пособия растут, появляются новые выплаты и механизмы поддержки малоимущих", — добавил Диденко. Послание для парламентариев — это всегда программное заявление, которое политики будут "творчески претворять в своих конкретных делах", заявил глава международного комитета СФ Григорий Карасин. Он подчеркнул, что документ адресован всей стране и одновременно каждому парламентарию отдельно.
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политика, россия, сша, алексей диденко (политик), адальби шхагошев, владимир путин, лдпр, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Россия, США, Алексей Диденко (политик), Адальби Шхагошев, Владимир Путин, ЛДПР, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля будет посвящено спецоперации, поддержке ее участников и оснащению армии, отмечают
опрошенные РИА Новости парламентарии.
Некоторые из них предполагают, что глава государства расскажет также о борьбе с террористами и диверсантами, модернизации военно-промышленного комплекса и о противостоянии санкциям Запада.
Безопасность и обороноспособность
Все опрошенные РИА Новости члены парламента считают, что лейтмотивом послания президента станет специальная военная операция. Эта тема, уверены политики, будет определять многие другие в выступлении главы государства — социальное обеспечение участников спецоперации, оснащение армии, обучение бойцов.
Первый замглавы международного комитета Совфеда
, генерал ФСБ Владимир Джабаров
отметил, что первым вопросом может стать повышение обороноспособности и задачи, которые стоят перед всеми структурами государственной власти, включая спецслужбы.
"Борьба с террористами, борьба с диверсантами, с агентами зарубежных спецслужб", — указал сенатор.
Лидер ЛДПР
Леонид Слуцкий уверен, что российский лидер в своем выступлении расставит все приоритеты, "которые не оставят никакой надежды нашим врагам победить Россию, ослабить или попытаться подчинить своему неоколониальному диктату".
"Наверняка президент остановится на работе военно-промышленного комплекса, который функционирует сейчас форсированно, на боевых возможностях и новейших технологиях вооружения", — отмечает замруководителя фракции ЛДПР в Думе Алексей Диденко
.
Экономика в новых "военно-политических" реалиях
Почти все парламентарии предполагают, что президент в той или иной мере коснется темы экономики, санкций и преодоления давления Запада. Как отметил лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов
, "новые военно-политические реалии диктуют пересмотр привычных подходов к регулированию экономики".
"Это, конечно, социально-экономическая тематика — в любом случае это будет в разрезе адаптации к новым условиям и вызовам; тема экономики, которая за прошедший год выстояла так, как не ожидал ни один эксперт и критик", — заметил замглавы фракции "Единая Россия
" в Думе Адальби Шхагошев
.
Диденко при этом отмечает, что с темы положения дел в экономике президент в принципе может начать свое выступление, а после сделать акцент на преодолении санкционного давления Запада. О перестройке в условиях санкций экономики, которая при этом продолжает двигаться вперед, сказал и Джабаров.
Вопросы экономики могут быть тесно связаны и с новыми регионами. Так, лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев
не исключает, что президент коснется тем, связанных с помощью новым субъектам страны, — "организацией системной поддержки людей, бизнеса, всех необходимых логистических цепочек".
Некоторые депутаты и сенаторы не исключают, что президент в своем выступлении будет апеллировать к Западу, проводя параллели между политикой России и "партнеров". Об этом, например, заявила сенатор Ольга Ковитиди
, отметив, что людей интересует, каким будет ответ России на "беспрецедентную наглость Вашингтона
, возомнившего себя хозяином мироздания".
"Президент остановится на причинно-следственной связи происходящих в мире событий с действиями США
, использующими гангстерские методы по захвату рынка углеводородов и установившими свой политико-экономический протекторат над всей Европой", — считает она.
При этом к посланию Путина будет приковано внимание "не только жителей нашей страны, но и всего мира", уверен первый зампред ЦК КПРФ
, депутат Юрий Афонин
.
"Нынешнее послание будет обращено как к Федеральному собранию, так и к мировому сообществу", — добавил Шхагошев.
Президент в своем выступлении обрисует максимально реальную картину глобального мира, уверен политик, в связи с чем само событие вызовет интерес у дружественных и недружественных стран. Причем вторые, заявил Шхагошев, "прочитают" сигнал президента и даже "во многом могут изменить свои позиции".
"В послании очень важно, чтобы президент обозначил вопросы, связанные с достижением победы, причем не только на военном фронте, но и в первую очередь социально-экономические задачи", — заявил Афонин.
Путин в ходе выступления может рассказать об уровне жизни в стране, затронуть вопросы демографии, доходов населения и поддержки участников спецоперации, добавляют парламентарии. Как отметил Нечаев, может быть поднята тема о мерах по повышению зарплат, обеспечению доступности цен на продукты и лекарственному обеспечению.
"Социальная политика — это острейшая тема каждого послания. Увы, в России не искоренена бедность. Но шаги в этом направлении, вопреки всем трудностям, делаются. Пособия растут, появляются новые выплаты и механизмы поддержки малоимущих", — добавил Диденко.
Послание для парламентариев — это всегда программное заявление, которое политики будут "творчески претворять в своих конкретных делах", заявил глава международного комитета СФ Григорий Карасин
.
Он подчеркнул, что документ адресован всей стране и одновременно каждому парламентарию отдельно.