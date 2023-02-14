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Самолет МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Турцию

Самолет МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Турцию - РИА Новости, 14.02.2023

Самолет МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Турцию

Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Турцию с грузом гуманитарной помощи для пострадавшего от разрушительного землетрясения населения, рассказали РИА РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:34

2023-02-14T10:34

2023-02-14T10:34

в мире

турция

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Турцию с грузом гуманитарной помощи для пострадавшего от разрушительного землетрясения населения, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Он добавил, что по поручению президента и правительства РФ сформировано 36 тонн гуманитарной помощи для граждан Турции, пострадавших от землетрясения. В составе груза свыше сотни зимних палаток, каждая из которых рассчитана на 30 человек, и печи. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек.

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, сильное землетрясение в турции и сирии