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Украина впервые передала ЛНР пленных без следов пыток, рассказала омбудсмен - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/plennye-1851896488.html
Украина впервые передала ЛНР пленных без следов пыток, рассказала омбудсмен
Украина впервые передала ЛНР пленных без следов пыток, рассказала омбудсмен - РИА Новости, 14.02.2023
Украина впервые передала ЛНР пленных без следов пыток, рассказала омбудсмен
Украина впервые за время практики обменов передала пленных бойцов ЛНР без следов пыток, рассказала РИА Новости омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:00
2023-02-14T14:49
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
россия
украина
виктория сердюкова
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ЛУГАНСК, 14 фев — РИА Новости. Украина впервые за время практики обменов передала пленных бойцов ЛНР без следов пыток, рассказала РИА Новости омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова. "Их не били, но хочу отметить: за 10-й и 11-й по счету обмен это первые военнопленные, которые не рассказали о чудовищных пытках и истязаниях, которым они подвергались. &lt;…&gt; Может быть, это случайность, может быть, извлекли урок (украинская сторона. — Прим. ред.). Неважно, искренне это было сделано или чтобы потом люди не рассказывали на камеру, а медики не подтвердили документально (факты пыток. — Прим. ред.)", — рассказала она.Во вторник в Луганск из другого российского региона прибыли десять человек, освобожденных 4 февраля после переговоров. "Они, видимо, знали заранее и готовили обменный фонд. Поэтому, чтобы не было разговоров потом, не били. Морально — да, давили. Говорили, что россияне попадут на обмен, а мы нет. От нас, мол, откажутся. Избивать не избивали, но "принимали" (брали в плен) жестко", — вспоминает боец ЛНР по имени Андрей, попавший в плен в сентябре прошлого года, когда республика еще не вошла в состав Российской Федерации. По словам Сердюковой, всем освобожденным военнослужащим необходима помощь психологов."Сейчас они будут проходить полную реабилитацию, поскольку некоторым из них требуется и оперативное вмешательство, абсолютно всем требуется работа с психологами, невропатологами. Потому что состояние нервной системы очень подавленное, угнетенное после нескольких месяцев пребывания в плену", — заявила она РИА Новости.Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 4 февраля, Минобороны сообщало об освобождении 63 человек. В заявлении ведомства говорилось, что часть военных относилась к "чувствительной категории" и оказалась на свободе благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов.
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в мире, здоровье - общество, россия, украина, виктория сердюкова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Россия, Украина, Виктория Сердюкова
12:00 14.02.2023 (обновлено: 14:49 14.02.2023)
 
Украина впервые передала ЛНР пленных без следов пыток, рассказала омбудсмен

Омбудсмен Сердюкова: Украина впервые передала ЛНР пленных без следов пыток

© Минобороны РоссииВозвращение 63 российских военнослужащих из украинского плена. Кадр видео
Возвращение 63 российских военнослужащих из украинского плена. Кадр видео
© Минобороны России
Возвращение 63 российских военнослужащих из украинского плена. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 фев — РИА Новости. Украина впервые за время практики обменов передала пленных бойцов ЛНР без следов пыток, рассказала РИА Новости омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова.
"Их не били, но хочу отметить: за 10-й и 11-й по счету обмен это первые военнопленные, которые не рассказали о чудовищных пытках и истязаниях, которым они подвергались. <…> Может быть, это случайность, может быть, извлекли урок (украинская сторона. — Прим. ред.). Неважно, искренне это было сделано или чтобы потом люди не рассказывали на камеру, а медики не подтвердили документально (факты пыток. — Прим. ред.)", — рассказала она.
Во вторник в Луганск из другого российского региона прибыли десять человек, освобожденных 4 февраля после переговоров.
"Они, видимо, знали заранее и готовили обменный фонд. Поэтому, чтобы не было разговоров потом, не били. Морально — да, давили. Говорили, что россияне попадут на обмен, а мы нет. От нас, мол, откажутся. Избивать не избивали, но "принимали" (брали в плен) жестко", — вспоминает боец ЛНР по имени Андрей, попавший в плен в сентябре прошлого года, когда республика еще не вошла в состав Российской Федерации.
Возвращение освобожденных из плена бойцов в Луганск
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

В Луганск приехали десять из 12 человек, освобожденных из украинского плена.

Встреча российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, в Луганске
1 из 8

В Луганск приехали десять из 12 человек, освобожденных из украинского плена.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Еще двое пока остаются на лечении, их отправят домой в ближайшие дни.

Встреча российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, в Луганске
2 из 8

Еще двое пока остаются на лечении, их отправят домой в ближайшие дни.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Украина впервые за время практики обменов передала пленных без следов пыток, рассказала омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.

Встреча российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, в Луганске
3 из 8

Украина впервые за время практики обменов передала пленных без следов пыток, рассказала омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Бойцы пройдут необходимое медицинское обследование и курс реабилитации.

Российский военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, во время встречи с родными в Луганске
4 из 8

Бойцы пройдут необходимое медицинское обследование и курс реабилитации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Всем освобожденным из плена нужна помощь психологов.

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, в Луганске
5 из 8

Всем освобожденным из плена нужна помощь психологов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Встреча военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, в Луганске.

Встреча российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, в Луганске
6 из 8

Встреча военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, в Луганске.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

О том, что из плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных, Минобороны сообщило 4 февраля.

Российский военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, во время встречи с родными в Луганске
7 из 8

О том, что из плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных, Минобороны сообщило 4 февраля.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Это уже второй обмен пленными в 2023 году. В январе с подконтрольных Киеву территорий вернулись 50 бойцов.

Встреча российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, в Луганске
8 из 8

Это уже второй обмен пленными в 2023 году. В январе с подконтрольных Киеву территорий вернулись 50 бойцов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 8

В Луганск приехали десять из 12 человек, освобожденных из украинского плена.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 8

Еще двое пока остаются на лечении, их отправят домой в ближайшие дни.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 8

Украина впервые за время практики обменов передала пленных без следов пыток, рассказала омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Бойцы пройдут необходимое медицинское обследование и курс реабилитации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 8

Всем освобожденным из плена нужна помощь психологов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 8

Встреча военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, в Луганске.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 8

О том, что из плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных, Минобороны сообщило 4 февраля.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 8

Это уже второй обмен пленными в 2023 году. В январе с подконтрольных Киеву территорий вернулись 50 бойцов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
По словам Сердюковой, всем освобожденным военнослужащим необходима помощь психологов.
"Сейчас они будут проходить полную реабилитацию, поскольку некоторым из них требуется и оперативное вмешательство, абсолютно всем требуется работа с психологами, невропатологами. Потому что состояние нервной системы очень подавленное, угнетенное после нескольких месяцев пребывания в плену", — заявила она РИА Новости.
Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 4 февраля, Минобороны сообщало об освобождении 63 человек. В заявлении ведомства говорилось, что часть военных относилась к "чувствительной категории" и оказалась на свободе благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов.
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