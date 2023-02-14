https://ria.ru/20230214/plennye-1851896488.html

Украина впервые передала ЛНР пленных без следов пыток, рассказала омбудсмен

Украина впервые передала ЛНР пленных без следов пыток, рассказала омбудсмен - РИА Новости, 14.02.2023

Украина впервые передала ЛНР пленных без следов пыток, рассказала омбудсмен

Украина впервые за время практики обменов передала пленных бойцов ЛНР без следов пыток, рассказала РИА Новости омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:00

2023-02-14T12:00

2023-02-14T14:49

специальная военная операция на украине

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виктория сердюкова

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ЛУГАНСК, 14 фев — РИА Новости. Украина впервые за время практики обменов передала пленных бойцов ЛНР без следов пыток, рассказала РИА Новости омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова. "Их не били, но хочу отметить: за 10-й и 11-й по счету обмен это первые военнопленные, которые не рассказали о чудовищных пытках и истязаниях, которым они подвергались. <…> Может быть, это случайность, может быть, извлекли урок (украинская сторона. — Прим. ред.). Неважно, искренне это было сделано или чтобы потом люди не рассказывали на камеру, а медики не подтвердили документально (факты пыток. — Прим. ред.)", — рассказала она.Во вторник в Луганск из другого российского региона прибыли десять человек, освобожденных 4 февраля после переговоров. "Они, видимо, знали заранее и готовили обменный фонд. Поэтому, чтобы не было разговоров потом, не били. Морально — да, давили. Говорили, что россияне попадут на обмен, а мы нет. От нас, мол, откажутся. Избивать не избивали, но "принимали" (брали в плен) жестко", — вспоминает боец ЛНР по имени Андрей, попавший в плен в сентябре прошлого года, когда республика еще не вошла в состав Российской Федерации. По словам Сердюковой, всем освобожденным военнослужащим необходима помощь психологов."Сейчас они будут проходить полную реабилитацию, поскольку некоторым из них требуется и оперативное вмешательство, абсолютно всем требуется работа с психологами, невропатологами. Потому что состояние нервной системы очень подавленное, угнетенное после нескольких месяцев пребывания в плену", — заявила она РИА Новости.Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 4 февраля, Минобороны сообщало об освобождении 63 человек. В заявлении ведомства говорилось, что часть военных относилась к "чувствительной категории" и оказалась на свободе благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов.

https://ria.ru/20230212/voennoplennye-1851573402.html

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в мире, здоровье - общество, россия, украина, виктория сердюкова