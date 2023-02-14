Возвращение освобожденных из плена бойцов в Луганск
В Луганск приехали десять из 12 человек, освобожденных из украинского плена.
В Луганск приехали десять из 12 человек, освобожденных из украинского плена.
Еще двое пока остаются на лечении, их отправят домой в ближайшие дни.
Еще двое пока остаются на лечении, их отправят домой в ближайшие дни.
Украина впервые за время практики обменов передала пленных без следов пыток, рассказала омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.
Украина впервые за время практики обменов передала пленных без следов пыток, рассказала омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.
Бойцы пройдут необходимое медицинское обследование и курс реабилитации.
Бойцы пройдут необходимое медицинское обследование и курс реабилитации.
Всем освобожденным из плена нужна помощь психологов.
Всем освобожденным из плена нужна помощь психологов.
Встреча военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, в Луганске.
Встреча военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, в Луганске.
О том, что из плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных, Минобороны сообщило 4 февраля.
О том, что из плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных, Минобороны сообщило 4 февраля.
Это уже второй обмен пленными в 2023 году. В январе с подконтрольных Киеву территорий вернулись 50 бойцов.
Это уже второй обмен пленными в 2023 году. В январе с подконтрольных Киеву территорий вернулись 50 бойцов.