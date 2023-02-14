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Возвращение освобожденных из плена бойцов в Луганск

Возвращение освобожденных из плена бойцов в Луганск - РИА Новости, 14.02.2023

Возвращение освобожденных из плена бойцов в Луганск

В ЛНР вернулись военнослужащие, которые провели несколько месяцев в украинском плену. Первая встреча с родными после долгой разлуки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:24

2023-02-14T12:24

2023-02-14T13:43

фото

специальная военная операция на украине

пленные

луганск

лнр

ситуация в днр и лнр

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В ЛНР вернулись военнослужащие, которые провели несколько месяцев в украинском плену. Первая встреча с родными после долгой разлуки — в фотоленте Ria.ru.

луганск

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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