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Возвращение освобожденных из плена бойцов в Луганск - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/plennye-1851884615.html
Возвращение освобожденных из плена бойцов в Луганск
Возвращение освобожденных из плена бойцов в Луганск - РИА Новости, 14.02.2023
Возвращение освобожденных из плена бойцов в Луганск
В ЛНР вернулись военнослужащие, которые провели несколько месяцев в украинском плену. Первая встреча с родными после долгой разлуки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 14.02.2023
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специальная военная операция на украине
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В ЛНР вернулись военнослужащие, которые провели несколько месяцев в украинском плену. Первая встреча с родными после долгой разлуки — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, пленные, луганск, лнр, ситуация в днр и лнр
Фото, Специальная военная операция на Украине, пленные, Луганск, ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:24 14.02.2023 (обновлено: 13:43 14.02.2023)
 

Возвращение освобожденных из плена бойцов в Луганск

Читать ria.ru в
В ЛНР вернулись военнослужащие, которые провели несколько месяцев в украинском плену. Первая встреча с родными после долгой разлуки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

В Луганск приехали десять из 12 человек, освобожденных из украинского плена.

Встреча российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, в Луганске
1 из 8

В Луганск приехали десять из 12 человек, освобожденных из украинского плена.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Еще двое пока остаются на лечении, их отправят домой в ближайшие дни.

Встреча российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, в Луганске
2 из 8

Еще двое пока остаются на лечении, их отправят домой в ближайшие дни.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Украина впервые за время практики обменов передала пленных без следов пыток, рассказала омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.

Встреча российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, в Луганске
3 из 8

Украина впервые за время практики обменов передала пленных без следов пыток, рассказала омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Бойцы пройдут необходимое медицинское обследование и курс реабилитации.

Российский военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, во время встречи с родными в Луганске
4 из 8

Бойцы пройдут необходимое медицинское обследование и курс реабилитации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Всем освобожденным из плена нужна помощь психологов.

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, в Луганске
5 из 8

Всем освобожденным из плена нужна помощь психологов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Встреча военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, в Луганске.

Встреча российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, в Луганске
6 из 8

Встреча военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, в Луганске.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

О том, что из плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных, Минобороны сообщило 4 февраля.

Российский военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, во время встречи с родными в Луганске
7 из 8

О том, что из плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных, Минобороны сообщило 4 февраля.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Это уже второй обмен пленными в 2023 году. В январе с подконтрольных Киеву территорий вернулись 50 бойцов.

Встреча российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, в Луганске
8 из 8

Это уже второй обмен пленными в 2023 году. В январе с подконтрольных Киеву территорий вернулись 50 бойцов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Специальная военная операция на УкраинеФотопленныеЛуганскЛНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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