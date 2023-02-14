https://ria.ru/20230214/parad-1851901448.html

Зюганов призвал перестать закрывать Мавзолей декорациями на Параде Победы

Зюганов призвал перестать закрывать Мавзолей декорациями на Параде Победы - РИА Новости, 14.02.2023

Зюганов призвал перестать закрывать Мавзолей декорациями на Параде Победы

На параде Победы в 2023 году не должно быть "фанерок", которые закрывают Мавзолей и отгораживают людей от великой истории, считает лидер партии КПРФ Геннадий... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:11

2023-02-14T12:11

2023-02-14T12:11

общество

геннадий зюганов

кпрф

день победы

парад победы

москва

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. На параде Победы в 2023 году не должно быть "фанерок", которые закрывают Мавзолей и отгораживают людей от великой истории, считает лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. "Считаем, что в этом году на параде Победы не должно быть никаких фанерок, которые закрывали Мавзолей и отгораживали бы от великой истории", - сказал он журналистам на торжественном собрании, посвящённом 30-летию КПРФ. Как отметил Зюганов, на Красной площади похоронено "400 героев великой советской эпохи, там 32 маршала".

https://ria.ru/20220624/marsh-1797797848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, геннадий зюганов, кпрф, день победы, парад победы, москва