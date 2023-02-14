Зюганов призвал перестать закрывать Мавзолей декорациями на Параде Победы
Зюганов: на Параде Победы 2023 года не должно быть фанерок, закрывающих Мавзолей
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкВоенный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. На параде Победы в 2023 году не должно быть "фанерок", которые закрывают Мавзолей и отгораживают людей от великой истории, считает лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
"Считаем, что в этом году на параде Победы не должно быть никаких фанерок, которые закрывали Мавзолей и отгораживали бы от великой истории", - сказал он журналистам на торжественном собрании, посвящённом 30-летию КПРФ.
Как отметил Зюганов, на Красной площади похоронено "400 героев великой советской эпохи, там 32 маршала".
24 июня 2022, 12:19“Марш Победителей”: как проходил первый парад Победы77 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади Москвы состоялся Парад Победы. В торжественном шествии приняли участие 24 маршала, 249 генералов и 2536 других офицеров, более 30 тысяч солдат. Марш длился два часа под проливным дождем. Парад принимал Георгий Жуков, командовал – Константин Рокоссовский.