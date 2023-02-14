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Зюганов призвал перестать закрывать Мавзолей декорациями на Параде Победы - РИА Новости, 14.02.2023
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Зюганов призвал перестать закрывать Мавзолей декорациями на Параде Победы
Зюганов призвал перестать закрывать Мавзолей декорациями на Параде Победы - РИА Новости, 14.02.2023
Зюганов призвал перестать закрывать Мавзолей декорациями на Параде Победы
На параде Победы в 2023 году не должно быть "фанерок", которые закрывают Мавзолей и отгораживают людей от великой истории, считает лидер партии КПРФ Геннадий... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:11
2023-02-14T12:11
общество
геннадий зюганов
кпрф
день победы
парад победы
москва
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. На параде Победы в 2023 году не должно быть "фанерок", которые закрывают Мавзолей и отгораживают людей от великой истории, считает лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. "Считаем, что в этом году на параде Победы не должно быть никаких фанерок, которые закрывали Мавзолей и отгораживали бы от великой истории", - сказал он журналистам на торжественном собрании, посвящённом 30-летию КПРФ. Как отметил Зюганов, на Красной площади похоронено "400 героев великой советской эпохи, там 32 маршала".
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общество, геннадий зюганов, кпрф, день победы, парад победы, москва
Общество, Геннадий Зюганов, КПРФ, День Победы, Парад Победы, Москва
12:11 14.02.2023
 
Зюганов призвал перестать закрывать Мавзолей декорациями на Параде Победы

Зюганов: на Параде Победы 2023 года не должно быть фанерок, закрывающих Мавзолей

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкВоенный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. На параде Победы в 2023 году не должно быть "фанерок", которые закрывают Мавзолей и отгораживают людей от великой истории, считает лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
"Считаем, что в этом году на параде Победы не должно быть никаких фанерок, которые закрывали Мавзолей и отгораживали бы от великой истории", - сказал он журналистам на торжественном собрании, посвящённом 30-летию КПРФ.
Как отметил Зюганов, на Красной площади похоронено "400 героев великой советской эпохи, там 32 маршала".
“Марш Победителей”: как проходил первый парад Победы - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня 2022, 12:19
“Марш Победителей”: как проходил первый парад Победы77 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади Москвы состоялся Парад Победы. В торжественном шествии приняли участие 24 маршала, 249 генералов и 2536 других офицеров, более 30 тысяч солдат. Марш длился два часа под проливным дождем. Парад принимал Георгий Жуков, командовал – Константин Рокоссовский.
 
ОбществоГеннадий ЗюгановКПРФДень ПобедыПарад ПобедыМосква
 
 
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