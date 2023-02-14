"Привет героям". Сигнал, который освободил Ростов-на-Дону
Условный сигнал "Привет героям" дал старт Ростовской наступательной операции. Она началась 8 февраля 1943 года. В ходе ожесточенных боевых действий уже 14 февраля 1943 года донская столица была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Страшные разрушения и героизм наших воинов в битве за "ворота Кавказа" запечатлены на кадрах фотохроники.
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в медиабанкБитва за Кавказ. Бойцы горно-стрелковой дивизии обороняют один из кавказских перевалов. Декабрь 1942 года.
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Битва за Кавказ. Бойцы горно-стрелковой дивизии обороняют один из кавказских перевалов. Декабрь 1942 года.
© РИА Новости / Галина Санько / Перейти в медиабанкКонстантин Рокоссовский, командующий войсками Донского фронта генерал-лейтенант. Январь 1943 года.
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Константин Рокоссовский, командующий войсками Донского фронта генерал-лейтенант. Январь 1943 года.
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в медиабанкБой за Ростов-на-Дону во время Великой Отечественной войны. Февраль 1943 года.
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Бой за Ростов-на-Дону во время Великой Отечественной войны. Февраль 1943 года.
© РИА Новости / Израиль Озерский / Перейти в медиабанкОсвобождение Ростова-на-Дону от фашистской оккупации. Южный фронт. Пулемётная тачанка 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Н.Я. Кириченко на огневой позиции.
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Освобождение Ростова-на-Дону от фашистской оккупации. Южный фронт. Пулемётная тачанка 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Н.Я. Кириченко на огневой позиции.
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Уличные бои в Ростове-на-Дону. Декабрь 1942 года.
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в медиабанкУличные бои в городе Ростове-на-Дону в годы Великой Отечественной войны. Декабрь 1942 года
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Уличные бои в городе Ростове-на-Дону в годы Великой Отечественной войны. Декабрь 1942 года
© РИА Новости / Яков Халип / Перейти в медиабанкКонцерт для бойцов Красной Армии под Новошахтинском Ростовской области. Южный фронт, 1943 год.
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Концерт для бойцов Красной Армии под Новошахтинском Ростовской области. Южный фронт, 1943 год.