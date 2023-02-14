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"Привет героям". Сигнал, который освободил Ростов-на-Дону

"Привет героям". Сигнал, который освободил Ростов-на-Дону - РИА Новости, 14.02.2023

"Привет героям". Сигнал, который освободил Ростов-на-Дону

Условный сигнал "Привет героям" дал старт Ростовской наступательной операции. Она началась 8 февраля 1943 года. В ходе ожесточенных боевых действий уже 14... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T07:00

2023-02-14T07:00

2023-02-14T07:00

освобождение 1943

социальный навигатор

общество

ростов-на-дону

великая отечественная война (1941-1945)

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Условный сигнал "Привет героям" дал старт Ростовской наступательной операции. Она началась 8 февраля 1943 года. В ходе ожесточенных боевых действий уже 14 февраля 1943 года донская столица была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Страшные разрушения и героизм наших воинов в битве за "ворота Кавказа" запечатлены на кадрах фотохроники.

ростов-на-дону

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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освобождение 1943, фото, социальный навигатор, общество, ростов-на-дону, великая отечественная война (1941-1945)