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"Привет героям". Сигнал, который освободил Ростов-на-Дону - РИА Новости, 14.02.2023
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"Привет героям". Сигнал, который освободил Ростов-на-Дону
"Привет героям". Сигнал, который освободил Ростов-на-Дону - РИА Новости, 14.02.2023
"Привет героям". Сигнал, который освободил Ростов-на-Дону
Условный сигнал "Привет героям" дал старт Ростовской наступательной операции. Она началась 8 февраля 1943 года. В ходе ожесточенных боевых действий уже 14... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T07:00
2023-02-14T07:00
освобождение 1943
социальный навигатор
общество
ростов-на-дону
великая отечественная война (1941-1945)
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Условный сигнал "Привет героям" дал старт Ростовской наступательной операции. Она началась 8 февраля 1943 года. В ходе ожесточенных боевых действий уже 14 февраля 1943 года донская столица была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Страшные разрушения и героизм наших воинов в битве за "ворота Кавказа" запечатлены на кадрах фотохроники.
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освобождение 1943, фото, социальный навигатор, общество, ростов-на-дону, великая отечественная война (1941-1945)
Освобождение 1943, Социальный навигатор, Общество, Ростов-на-Дону, Великая Отечественная война (1941-1945)
07:00 14.02.2023
 

"Привет героям". Сигнал, который освободил Ростов-на-Дону

Читать ria.ru в
Условный сигнал "Привет героям" дал старт Ростовской наступательной операции. Она началась 8 февраля 1943 года. В ходе ожесточенных боевых действий уже 14 февраля 1943 года донская столица была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Страшные разрушения и героизм наших воинов в битве за "ворота Кавказа" запечатлены на кадрах фотохроники.
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в медиабанкБитва за Кавказ. Бойцы горно-стрелковой дивизии обороняют один из кавказских перевалов. Декабрь 1942 года.
Битва за Кавказ. Бойцы горно-стрелковой дивизии обороняют один из кавказских перевалов. Декабрь 1942 года.
1 из 7
Битва за Кавказ. Бойцы горно-стрелковой дивизии обороняют один из кавказских перевалов. Декабрь 1942 года.
© РИА Новости / Макс Альперт
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© РИА Новости / Галина Санько / Перейти в медиабанкКонстантин Рокоссовский, командующий войсками Донского фронта генерал-лейтенант. Январь 1943 года.
Константин Рокоссовский, командующий войсками Донского фронта генерал-лейтенант. Январь 1943 года.
2 из 7
Константин Рокоссовский, командующий войсками Донского фронта генерал-лейтенант. Январь 1943 года.
© РИА Новости / Галина Санько
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© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в медиабанкБой за Ростов-на-Дону во время Великой Отечественной войны. Февраль 1943 года.
Бой за Ростов-на-Дону во время Великой Отечественной войны. Февраль 1943 года.
3 из 7
Бой за Ростов-на-Дону во время Великой Отечественной войны. Февраль 1943 года.
© РИА Новости / Макс Альперт
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© РИА Новости / Израиль Озерский / Перейти в медиабанкОсвобождение Ростова-на-Дону от фашистской оккупации. Южный фронт. Пулемётная тачанка 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Н.Я. Кириченко на огневой позиции.
Освобождение Ростова-на-Дону от фашистской оккупации. Южный фронт. Пулемётная тачанка 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Н.Я. Кириченко на огневой позиции.
4 из 7
Освобождение Ростова-на-Дону от фашистской оккупации. Южный фронт. Пулемётная тачанка 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Н.Я. Кириченко на огневой позиции.
© РИА Новости / Израиль Озерский
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© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в медиабанкУличные бои в Ростове-на-Дону. Декабрь 1942 года.
Уличные бои в Ростове-на-Дону. Декабрь 1942 года.
5 из 7
Уличные бои в Ростове-на-Дону. Декабрь 1942 года.
© РИА Новости / Макс Альперт
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© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в медиабанкУличные бои в городе Ростове-на-Дону в годы Великой Отечественной войны. Декабрь 1942 года
Уличные бои в городе Ростове-на-Дону в годы Великой Отечественной войны. Декабрь 1942 года
6 из 7
Уличные бои в городе Ростове-на-Дону в годы Великой Отечественной войны. Декабрь 1942 года
© РИА Новости / Макс Альперт
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© РИА Новости / Яков Халип / Перейти в медиабанкКонцерт для бойцов Красной Армии под Новошахтинском Ростовской области. Южный фронт, 1943 год.
Концерт для бойцов Красной Армии под Новошахтинском Ростовской области. Южный фронт, 1943 год.
7 из 7
Концерт для бойцов Красной Армии под Новошахтинском Ростовской области. Южный фронт, 1943 год.
© РИА Новости / Яков Халип
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Освобождение 1943Социальный навигаторОбществоРостов-на-ДонуВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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