https://ria.ru/20230214/nefteprodukty-1851834957.html

Россия расширила географию поставок топлива, заявила аналитик

Россия расширила географию поставок топлива, заявила аналитик - РИА Новости, 14.02.2023

Россия расширила географию поставок топлива, заявила аналитик

Россия расширила географию поставок топлива, в январе в преддверии эмбарго ЕС уже половину своих нефтепродуктов поставляла дружественным странам, заявила РИА... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T02:13

2023-02-14T02:13

2023-02-14T02:13

россия

черное море

европа

александр новак

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия расширила географию поставок топлива, в январе в преддверии эмбарго ЕС уже половину своих нефтепродуктов поставляла дружественным странам, заявила РИА Новости гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова. Россия планирует в 2023 году направить в дружественные страны более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов, сообщил в понедельник вице-премьер России Александр Новак в своей статье в журнале "Энергетическая политика". Он добавил, что Россия продолжает искать и находить новые рынки. "Анализ поставок нефтепродуктов, традиционно направляемых из портов Балтики и Чёрного моря в Европу, показал, что в январе 2023 года доля поставок российских нефтепродуктов в дружественные страны уже составила 53%", - рассказала эксперт, добавив, что российские нефтяники провели большую превентивную работу "по перераспределению грузопотоков в дружественные и нейтральные страны". "География поставок значительно расширилась", - резюмировала собеседница агентства. По ее словам, топливом из РФ заинтересовалось большое количество стран, например Индия, Китай, Египет, Турция, Бразилия, Марокко, Малайзия, Алжир, Тунис, Саудовская Аравия, Израиль, Индонезия, Шри-Ланка. Также в этом числе оказались ОАЭ и Сенегал, их совокупная доля в январе составила 5%. Небольшие партии российских нефтепродуктов также были закуплены для поставок в Ливию, Гану, Гвинею, Кубу, Грузию. Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.

https://ria.ru/20230209/toplivo-1850707740.html

https://ria.ru/20230208/neft-1850517941.html

россия

черное море

европа

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россия, черное море, европа, александр новак, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, цены на нефть