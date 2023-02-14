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Россия расширила географию поставок топлива, заявила аналитик - РИА Новости, 14.02.2023
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Россия расширила географию поставок топлива, заявила аналитик
Россия расширила географию поставок топлива, заявила аналитик - РИА Новости, 14.02.2023
Россия расширила географию поставок топлива, заявила аналитик
Россия расширила географию поставок топлива, в январе в преддверии эмбарго ЕС уже половину своих нефтепродуктов поставляла дружественным странам, заявила РИА... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T02:13
2023-02-14T02:13
россия
черное море
европа
александр новак
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия расширила географию поставок топлива, в январе в преддверии эмбарго ЕС уже половину своих нефтепродуктов поставляла дружественным странам, заявила РИА Новости гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова. Россия планирует в 2023 году направить в дружественные страны более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов, сообщил в понедельник вице-премьер России Александр Новак в своей статье в журнале "Энергетическая политика". Он добавил, что Россия продолжает искать и находить новые рынки. "Анализ поставок нефтепродуктов, традиционно направляемых из портов Балтики и Чёрного моря в Европу, показал, что в январе 2023 года доля поставок российских нефтепродуктов в дружественные страны уже составила 53%", - рассказала эксперт, добавив, что российские нефтяники провели большую превентивную работу "по перераспределению грузопотоков в дружественные и нейтральные страны". "География поставок значительно расширилась", - резюмировала собеседница агентства. По ее словам, топливом из РФ заинтересовалось большое количество стран, например Индия, Китай, Египет, Турция, Бразилия, Марокко, Малайзия, Алжир, Тунис, Саудовская Аравия, Израиль, Индонезия, Шри-Ланка. Также в этом числе оказались ОАЭ и Сенегал, их совокупная доля в январе составила 5%. Небольшие партии российских нефтепродуктов также были закуплены для поставок в Ливию, Гану, Гвинею, Кубу, Грузию. Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.
https://ria.ru/20230209/toplivo-1850707740.html
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россия, черное море, европа, александр новак, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, цены на нефть
Россия, Черное море, Европа, Александр Новак, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика, Цены на нефть
02:13 14.02.2023
 
Россия расширила географию поставок топлива, заявила аналитик

Аналитик Сафронова: Россия половину своих нефтепродуктов поставляет дружественным странам

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Республике Татарстан
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Республике Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия расширила географию поставок топлива, в январе в преддверии эмбарго ЕС уже половину своих нефтепродуктов поставляла дружественным странам, заявила РИА Новости гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
Россия планирует в 2023 году направить в дружественные страны более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов, сообщил в понедельник вице-премьер России Александр Новак в своей статье в журнале "Энергетическая политика". Он добавил, что Россия продолжает искать и находить новые рынки.
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Эксперт объяснил, как эмбарго повлияет на цену топлива в ЕС
"Анализ поставок нефтепродуктов, традиционно направляемых из портов Балтики и Чёрного моря в Европу, показал, что в январе 2023 года доля поставок российских нефтепродуктов в дружественные страны уже составила 53%", - рассказала эксперт, добавив, что российские нефтяники провели большую превентивную работу "по перераспределению грузопотоков в дружественные и нейтральные страны".
"География поставок значительно расширилась", - резюмировала собеседница агентства.
По ее словам, топливом из РФ заинтересовалось большое количество стран, например Индия, Китай, Египет, Турция, Бразилия, Марокко, Малайзия, Алжир, Тунис, Саудовская Аравия, Израиль, Индонезия, Шри-Ланка. Также в этом числе оказались ОАЭ и Сенегал, их совокупная доля в январе составила 5%. Небольшие партии российских нефтепродуктов также были закуплены для поставок в Ливию, Гану, Гвинею, Кубу, Грузию.
Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.
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РоссияЧерное мореЕвропаАлександр НовакЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЭкономикаЦены на нефть
 
 
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