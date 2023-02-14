https://ria.ru/20230214/nato-1852005555.html

Bloomberg сообщил о планах НАТО внести правки в секретное руководство

Bloomberg сообщил о планах НАТО внести правки в секретное руководство - РИА Новости, 14.02.2023

Bloomberg сообщил о планах НАТО внести правки в секретное руководство

Министры обороны стран — членов Североатлантического альянса могут подписать план по участию в военных действиях за пределами своей зоны ответственности, пишет... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T17:57

2023-02-14T17:57

2023-02-14T23:15

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брюссель

нато

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Министры обороны стран — членов Североатлантического альянса могут подписать план по участию в военных действиях за пределами своей зоны ответственности, пишет Bloomberg со ссылкой на источник."Союзникам НАТО будет предложено перенести инвестиции на то, что необходимо для коллективной обороны, включая более тяжелые вооруженные силы. Также им посоветуют усилить противовоздушную и противоракетную оборону", — рассказал высокопоставленный чиновник блока.По словам собеседника агентства, в засекреченном руководстве рассмотрят способы одновременного участия членов НАТО в военных действиях, в том числе за пределами зоны ответственности, предусмотренной статьей пять устава альянса о коллективной обороне.Кроме того, ожидается, что в руководстве будет подчеркнута важность увеличения инвестиций в цифровую модернизацию и необходимость комплексного использования данных, полученных от войск, подытожили журналисты.Во вторник агентство Bloomberg также сообщило, что страны НАТО могут договориться о введении двухпроцентного минимального уровня расходов на оборону от ВВП вместо ожидаемого значительного повышения из-за отставания ряда членов блока по этому показателю. Как указали журналисты, после эскалации конфликта на Украине страны альянса обязались увеличить расходы на оборону, но многие государства, в частности Люксембург, Канада, Италия, с трудом выполняют даже прежнее обещание.В Брюсселе 14 февраля началось заседание глав минобороны стран — членов НАТО. На нем представители военных ведомств обсуждают наращивание производства и расходов на коллективную оборону. Встреча завершится в среду около 12:45 по местному времени (14:45 мск) итоговой пресс-конференцией генсека НАТО Йенса Столтенберга.

https://ria.ru/20230213/sputniki-1851780256.html

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в мире, брюссель, нато