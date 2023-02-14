https://ria.ru/20230214/nato-1851917789.html

Столтенберг заявил, что НАТО имеет право помогать Киеву оружием

Столтенберг заявил, что НАТО имеет право помогать Киеву оружием - РИА Новости, 14.02.2023

Столтенберг заявил, что НАТО имеет право помогать Киеву оружием

Принятие решений по военным поставкам Киеву в штаб-квартире НАТО в Брюсселе не означает вовлеченности стран альянса в конфликт на Украине, заявил генсек... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:05

2023-02-14T13:05

2023-02-14T13:05

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БРЮССЕЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Принятие решений по военным поставкам Киеву в штаб-квартире НАТО в Брюсселе не означает вовлеченности стран альянса в конфликт на Украине, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. На пресс-конференции перед началом заседаний глав минобороны стран НАТО и контактной группы по Украине Столтенберга спросили, разве встречи в Брюсселе непосредственно в штаб-квартире, по итогам которых Киев получает все более совершенное вооружение, не дают оснований считать, что НАТО является стороной конфликта. "Ни НАТО, ни члены альянса не являются одной из сторон конфликта. Мы осуществляем поддержку Украины. Украина защищает себя… Мы имеем право помогать Украине осуществлять право на самооборону", - ответил он. По его словам, помощь, оказываемая странами НАТО Украине, меняется в соответствии с эволюцией конфликта. "Вначале было очень важно поставить легкое противотанковое оружие Javelin, потом мы сочли необходимым поставлять артиллерию, а затем и более совершенные системы ПВО Patriot и другие системы", - пояснил генсек. Столтенберг напомнил, что в течение последних недель страны НАТО договорились о поставках бронетехники, в том числе танков. "Мы должны быть уверены, что получаемое Украиной вооружение позволит ей вернуть территории, освободить их", - указал он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230214/nato-1851911459.html

https://ria.ru/20230214/nato-1851830179.html

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брюссель

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, сергей лавров, брюссель, россия