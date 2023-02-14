https://ria.ru/20230214/nato-1851917789.html
Столтенберг заявил, что НАТО имеет право помогать Киеву оружием
Столтенберг заявил, что НАТО имеет право помогать Киеву оружием - РИА Новости, 14.02.2023
Столтенберг заявил, что НАТО имеет право помогать Киеву оружием
Принятие решений по военным поставкам Киеву в штаб-квартире НАТО в Брюсселе не означает вовлеченности стран альянса в конфликт на Украине, заявил генсек... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:05
2023-02-14T13:05
2023-02-14T13:05
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нато
йенс столтенберг
сергей лавров
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россия
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Принятие решений по военным поставкам Киеву в штаб-квартире НАТО в Брюсселе не означает вовлеченности стран альянса в конфликт на Украине, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. На пресс-конференции перед началом заседаний глав минобороны стран НАТО и контактной группы по Украине Столтенберга спросили, разве встречи в Брюсселе непосредственно в штаб-квартире, по итогам которых Киев получает все более совершенное вооружение, не дают оснований считать, что НАТО является стороной конфликта. "Ни НАТО, ни члены альянса не являются одной из сторон конфликта. Мы осуществляем поддержку Украины. Украина защищает себя… Мы имеем право помогать Украине осуществлять право на самооборону", - ответил он. По его словам, помощь, оказываемая странами НАТО Украине, меняется в соответствии с эволюцией конфликта. "Вначале было очень важно поставить легкое противотанковое оружие Javelin, потом мы сочли необходимым поставлять артиллерию, а затем и более совершенные системы ПВО Patriot и другие системы", - пояснил генсек. Столтенберг напомнил, что в течение последних недель страны НАТО договорились о поставках бронетехники, в том числе танков. "Мы должны быть уверены, что получаемое Украиной вооружение позволит ей вернуть территории, освободить их", - указал он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230214/nato-1851911459.html
https://ria.ru/20230214/nato-1851830179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, йенс столтенберг, сергей лавров, брюссель, россия
В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Брюссель, Россия
Столтенберг заявил, что НАТО имеет право помогать Киеву оружием
Столтенберг не счел встречи в Брюсселе признаком вовлеченности НАТО в конфликт на Украине
БРЮССЕЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Принятие решений по военным поставкам Киеву в штаб-квартире НАТО в Брюсселе не означает вовлеченности стран альянса в конфликт на Украине, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
На пресс-конференции перед началом заседаний глав минобороны стран НАТО и контактной группы по Украине Столтенберга спросили, разве встречи в Брюсселе непосредственно в штаб-квартире, по итогам которых Киев получает все более совершенное вооружение, не дают оснований считать, что НАТО является стороной конфликта.
"Ни НАТО, ни члены альянса не являются одной из сторон конфликта. Мы осуществляем поддержку Украины. Украина защищает себя… Мы имеем право помогать Украине осуществлять право на самооборону", - ответил он.
По его словам, помощь, оказываемая странами НАТО Украине, меняется в соответствии с эволюцией конфликта. "Вначале было очень важно поставить легкое противотанковое оружие Jave
lin, потом мы сочли необходимым поставлять артиллерию, а затем и более совершенные системы ПВО Patr
iot и другие системы", - пояснил генсек.
Столтенберг напомнил, что в течение последних недель страны НАТО договорились о поставках бронетехники, в том числе танков. "Мы должны быть уверены, что получаемое Украиной вооружение позволит ей вернуть территории, освободить их", - указал он.
Россия
ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран.