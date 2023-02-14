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Столтенберг заявил, что НАТО имеет право помогать Киеву оружием - РИА Новости, 14.02.2023
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Столтенберг заявил, что НАТО имеет право помогать Киеву оружием
Столтенберг заявил, что НАТО имеет право помогать Киеву оружием - РИА Новости, 14.02.2023
Столтенберг заявил, что НАТО имеет право помогать Киеву оружием
Принятие решений по военным поставкам Киеву в штаб-квартире НАТО в Брюсселе не означает вовлеченности стран альянса в конфликт на Украине, заявил генсек... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:05
2023-02-14T13:05
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Принятие решений по военным поставкам Киеву в штаб-квартире НАТО в Брюсселе не означает вовлеченности стран альянса в конфликт на Украине, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. На пресс-конференции перед началом заседаний глав минобороны стран НАТО и контактной группы по Украине Столтенберга спросили, разве встречи в Брюсселе непосредственно в штаб-квартире, по итогам которых Киев получает все более совершенное вооружение, не дают оснований считать, что НАТО является стороной конфликта. "Ни НАТО, ни члены альянса не являются одной из сторон конфликта. Мы осуществляем поддержку Украины. Украина защищает себя… Мы имеем право помогать Украине осуществлять право на самооборону", - ответил он. По его словам, помощь, оказываемая странами НАТО Украине, меняется в соответствии с эволюцией конфликта. "Вначале было очень важно поставить легкое противотанковое оружие Javelin, потом мы сочли необходимым поставлять артиллерию, а затем и более совершенные системы ПВО Patriot и другие системы", - пояснил генсек. Столтенберг напомнил, что в течение последних недель страны НАТО договорились о поставках бронетехники, в том числе танков. "Мы должны быть уверены, что получаемое Украиной вооружение позволит ей вернуть территории, освободить их", - указал он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230214/nato-1851911459.html
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, сергей лавров, брюссель, россия
В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Брюссель, Россия
13:05 14.02.2023
 
Столтенберг заявил, что НАТО имеет право помогать Киеву оружием

Столтенберг не счел встречи в Брюсселе признаком вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Принятие решений по военным поставкам Киеву в штаб-квартире НАТО в Брюсселе не означает вовлеченности стран альянса в конфликт на Украине, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
На пресс-конференции перед началом заседаний глав минобороны стран НАТО и контактной группы по Украине Столтенберга спросили, разве встречи в Брюсселе непосредственно в штаб-квартире, по итогам которых Киев получает все более совершенное вооружение, не дают оснований считать, что НАТО является стороной конфликта.
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"Ни НАТО, ни члены альянса не являются одной из сторон конфликта. Мы осуществляем поддержку Украины. Украина защищает себя… Мы имеем право помогать Украине осуществлять право на самооборону", - ответил он.
По его словам, помощь, оказываемая странами НАТО Украине, меняется в соответствии с эволюцией конфликта. "Вначале было очень важно поставить легкое противотанковое оружие Javelin, потом мы сочли необходимым поставлять артиллерию, а затем и более совершенные системы ПВО Patriot и другие системы", - пояснил генсек.
Столтенберг напомнил, что в течение последних недель страны НАТО договорились о поставках бронетехники, в том числе танков. "Мы должны быть уверены, что получаемое Украиной вооружение позволит ей вернуть территории, освободить их", - указал он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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